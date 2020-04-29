MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriCenaze için özel izin alındı... Bülent Ersoy’un annesi son yolculuğuna uğurlanıyor
GeriMagazin Cenaze için özel izin alındı... Bülent Ersoy’un annesi son yolculuğuna uğurlanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 29.04.2020 - 12:43,Son Güncelleme:

Cenaze için özel izin alındı... Bülent Ersoy’un annesi son yolculuğuna uğurlanıyor

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un vefat eden annesi Necla Poyraz’ın cenazesi için İçişleri Bakanlığı’ndan özel izin alındı. Bakanlık, sosyal mesafe kuralına uyulması kaydıyla cenaze töreni düzenlenmesine izin verdi.

7
  • Bülent Ersoydan annesi Necla Poyraza son görev
  • Bülent Ersoydan annesi Necla Poyraza son görev
  • Bülent Ersoydan annesi Necla Poyraza son görev
  • Bülent Ersoydan annesi Necla Poyraza son görev
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Suadiye’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz için cenaze töreni düzenleniyor. Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze töreni için Ersoy’un İçişleri Bakanlığı’ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındığı öğrenildi.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un annesi 86 yaşındaki Necla Poyraz, önceki gün Kadıköy Suadiye’deki evinde geçirdi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ersoy’un yasa boğulduğu ölüm sonrası annesi Necla Poyraz’ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesine götürüldü. Cenaze töreninin camide düzenlenmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındığı öğrenildi. İşlemleri tamamlaman cenazenin, camiye götürülmesinden bir süre sonra Ersoy’da camiye geldi.
Cenazenin öğle namazını müteakip kılınması bekleniyor.

Cenaze için özel izin alındı... Bülent Ersoy’un annesi son yolculuğuna uğurlanıyor

3 yıldır tedavi görüyordu

Necla Poyraz, ilk evliliğini Fikret Erkoç’la yaptı. 1978 yılında Fikret Erkoç’tan boşanan Necla Poyraz, magazin gazetecisi ve yapımcı Cahit Poyraz’la hayatını birleştirdi. Cahit Poyraz, 1994 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 3 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören Necla Poyraz, 2016’da kalp spazmı geçirdi. Ameliyat olan Poyraz’a anjiyo sonrası stent takıldı. Poyraz, 27 Nisan’da ise hayatını kaybetti.

False
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle