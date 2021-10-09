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Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası Kıbrıs'ta hapse girmişti... Şef Onur Özelçağlayan’ın COVID-19 testi pozitif çıktı.

#Bülent Ersoy#Onur Özelçağlayan#Covid-19
Bülent Ersoyun 21 kişilik orkestrası Kıbrısta hapse girmişti... Şef Onur Özelçağlayan’ın COVID-19 testi pozitif çıktı.
Ömer BİLGE

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy’la bir konsere katılmak üzere ağustos sonu KKTC’ye giden ve sahte PCR’la yakalanarak hapse atılan 21 kişilik orkestranın şefi Onur Özelçağlayan’ın cezaevinde yapılan COVID-19 testi pozitif çıktı.

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Orkestranın avukatı Adnan Ulunay, Onur Özelçağlayan ve bir sanatçı arkadaşının cezaevindeki testlerinin pozitif çıktığını, ancak semptom göstermeyerek hastalığı ayakta atlattıklarını açıkladı. Farklı koğuşlarda kalan orkestranın bir kısmı temaslı olmaları nedeniyle izolasyon altında tutuluyor. Avukat Ulunay, müvekkillerinin hastanede tedavi görmeleri talebiyle başvuruda bulunacağını söyledi.

BEŞ GARDİYAN DA POZİTİF ÇIKTI

Lefkoşa’daki cezaevinde beşi gardiyan dokuz kişi hastalığa yakalandı. Yerel medya haberlerine göre, cezaevinde bir gardiyanın testinin pozitif çıkması sonucu genel kontrol yapıldı. Beş gardiyanın yanı sıra dört hükümlüde de virüs saptanması üzerine, avukatlar dahil yüz yüze görüşler yasaklandı. Virüsün kaynağı ise araştırılıyor.

30 EYLÜL’DEN BERİ HAPİSTELER

Bülent Ersoy’un orkestrası, 28 Ağustos’ta çift aşının yanı sıra test de istenen KKTC’ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalandı. Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, pazartesi günü yapılan son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bülent Ersoyun 21 kişilik orkestrası Kıbrısta hapse girmişti... Şef Onur Özelçağlayan’ın COVID-19 testi pozitif çıktı.

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NEDEN KELEPÇE TAKILDI

Bülent Ersoy yargı sürecinde, orkestrayı kurtarmak için tüm servetini harcayacağını söylemişti. Orkestra üyeleri, son duruşma çıkışı Ersoy’a sözünü tutmadığı yönünde sitem ederek, KKTC yargısını da kelepçe takıldığı için eleştirdi. KKTC yasalarına göre, yargılanan her zanlı duruşmalara kelepçeli çıkartılıyor. Yetkililer, orkestraya farklı bir muamele yapılmadığına ve yasaların uygulandığına dikkat çekti.

Bülent Ersoyun 21 kişilik orkestrası Kıbrısta hapse girmişti... Şef Onur Özelçağlayan’ın COVID-19 testi pozitif çıktı.

Bülent Ersoy: Ekibim için servetimi ortaya dökeceğim

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#Bülent Ersoy#Onur Özelçağlayan#Covid-19