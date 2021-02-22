Bülent Ersoy'dan Zeki Müren tepkisi

85 yaşındaki Alpay, 1996'da hayatını kaybeden Zeki Müren ile ilgili, "On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem. Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur. Kendi kendisini ‘Sanat Güneşi’ ilan etti. Herkes 'Ne hokkabazlık yapacak?' diye programa giderdi. Çok alkış alanları kovdururdu" dedi.

SANATÇI OLUNMAZ, SANATÇI DOĞULUR!

Bir çok ünlü isim Alpay'ın bu sözlerine tepki gösterdi. Ünlü sanatçı Bülent Ersoy da Zeki Müren' in seslendirdiği "Karanlık Ufuktan Güneş Doğmadı" eserini sosyal medya hesabından paylaşarak bu açıklamayı yaptı:

Muhterem Takipçilerim ; bugün gündeme düşen talihsiz bazı spekülatif açıklamalar karşısında suskunluğumu koruyamadım. Çünkü sözkonusu san’at ve büyük sanatkârlardı.

Türk San’at Musıkisinin en nadide ve en zor makamlarından biri olan Dilkeşhâveran makamındaki bu şarkı Zeki Arif Ataergin beyefendiye aittir. Ve Türk San’at Musıkisinin saz üstadlarının refakatleri ile bilhassa yaylı tambur sazının deha icraakârı merhum büyük Ercüment Batanay ( ki büyük usta ile son nefesini verdiği ana kadar gerek sahne emisyonlarım gerekse özel hayatımda da 30 sene özel sazım olarak daima beraber olup, çalışmaktan gurur duyduğum , onör duyduğum ) bu büyük dehanın refakatleri ile ölümsüz iki dev sanatçının saz ve yorumlarından yapılan icraları sizlere aktarmaya mecbur hissettim kendimi.

Hanımefendiler ve beyefendiler ; sanatkârlar güçlerini yeteneklerinden , seslerinden, yüksek ruhlarından ve de bilgi birikimlerinden alırlar. O yüzden sanatçılar için “ Sanatçı olunmaz , sanatçı doğulur” “ sözüyle Zeki Müren sanatçı doğan büyük bir duayendi. Kişilikler ve özel yaşamlar ile gerçek sanatkârların , gerçek sanatlarını istirhamım odur ki birbirlerine karıştırmamak gerekir .Bu büyük, yeri doldurulamayacak yorumculardan bahsederken lütfen daha hassasiyet ve kendilerine yakışır tarzda söylemler ile bahsetmenizi o devirde yaşayan bir sanatçı olarak herkesten recâlarım ile istirham ederim efendim.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Bülent Ersoy (@bulentersoy.com.tr)'in paylaştığı bir gönderi

"YAPMAYIN BE ABİ"

İşte ünlü isimlerin paylaşımları…



Nilgün Belgün

Ayıp yahu nedir rahmetli olmuş, herkesin sevgisini takdirini kazanmış Zeki Müren’le alıp veremediğiniz.Üstelik koca koca adamlarsınız!!

Mustafa Ceceli

On kulağım olsa, onuyla da Zeki Müren dinlerim.

Seda Üren

Evet, Zeki Müren yeri doldurulmayacak bir sanat güneşidir, öyle kalacak. Ölünün arkadaşından konuşmak günahtır. İnsanların görmediği şahit olmadığı şeyleri paylaşmak dedikodudur. Ve bu da yaşını başını almış insanlara yakışmayan kötü bir örnektir.

Behzat Uygur

Bunca yılın emeğini, saygınlığını bir röportaj ile bitirmek başka bir acı...yapmayın be abi!





ALPAY'DAN AÇIKLAMA

Gelen tepkiler ardından Alpay, "Tamamen samimi hislerimi ifade ettim. Hissettiğim duyguları aktardım. Herkes herkesi sevmek zorunda değil." açıklamasını yaptı.

ALPAY NAZİKİOĞLU KİMDİR

Ankara Hukuk Fakültesinde öğrenimini tamamladıktan sonra müzikal kariyerine 1960'larda başladı. Romantik folk ve rock tarzında deneysel müzikler yaptı. Birçok Fransız Chanson'unun ve İtalyan Napolitan'larının aranjmanlarını Türkçe'ye uyarlayarak seslendiren sanatçı "Eylül'de Gel" ve "Fabrika Kızı" gibi hit şarkılara imza atmıştır. Müzik kariyerine 22 albüm sığdırmıştır. Attilâ İlhan'ın bazı şiirlerini de kendince yorumlamıştır.