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Bülent Ersoy'dan orkestra ekibine tepki: Ben onları tercih ediyor muyum

#Bülent Ersoy#Onur Özelçağlayan#Kıbrıs
Bülent Ersoydan orkestra ekibine tepki: Ben onları tercih ediyor muyum

Bülent Ersoy’un orkestra şefi, artık sanatçıyla çalışmayacaklarını açıkladı. Ersoy tepki gösterdi: “Bu iş nankörlük seviyesine ulaştı.”

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Bülent Ersoy ve orkestrası arasında sular durulmuyor. Ersoy’un müzisyen ekibi, konser için gittikleri Kıbrıs’ta sahte PCR testi suçlamasıyla tutuklanmış ve bir süre cezaevinde kalmıştı.

Orkestranın şefi Onur Özelçağlayan, “Söylemezsem Olmaz” programında Ersoy’la yollarını ayırdıklarını açıkladı: “14 yıldır çalışıyoruz Bülent Ersoy’la. Bülent Hanım’ın hiçbir suçu yok. Ona kırgınlığımızın nedeni, kendimizi yalnız hissetmemiz. ‘Avukat tutacağız’ dedi, tutmadı. Biz manevi olarak yanımızda olsun istedik.”

Bülent Ersoy ise orkestra üyelerine tepki gösterdi: “Bu iş iyice terbiye sınırlarını aşıp nankörlük seviyesine ulaştı. Ben bu olayın neresindeyim? Organizatör müyüm? Gider şarkımı söylerim, ne olmuş ne bitmiş beni hiç enterese etmez. Menajer toplam 500 bin TL dağıttı onlara, işin cılkı çıktı. Onların beni tercih etmemesi değil, ben acaba onları tercih ediyor muyum? Ben Bülent Ersoy’um.” Onur Özelçağlayan, 500 bin lira yardım yapıldığı iddiası üzerine Bülent Ersoy’un müzisyenlerin ailelerine 5’er bin lira gönderdiğini söyledi.

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NE OLMUŞTU?

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Bülent Ersoy'un 21 kişiden oluşan orkestrası, 28 Ağustos'ta çift aşının yanı sıra PCR testi de istenen KKTC'ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalandı. 

Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, son duruşmalarında birer ay hapis cezası alırken; şef Onur Özelçağlayan ise 1.5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezaları tamamlanan orkestra üyeleri bugün Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edildi.

Müzisyenlerden 19'u İstanbul'a gelirken, bir müzisyen ise PCR testi pozitif olduğu için otelde karantinada olduğu öğrenildi.

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#Bülent Ersoy#Onur Özelçağlayan#Kıbrıs

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