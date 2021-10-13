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Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e cevap: Oturduğum koltuk ona battı

#Bülent Ersoy#Mustafa Keser'#Benzemez Kimse Bize
Bülent Ersoydan Mustafa Kesere cevap: Oturduğum koltuk ona battı

Mustafa Keser ile sundukları 'Benzemez Kimse Bize' programı sadece iki bölümde yayından kaldırılan Bülent Ersoy, partnerinin ‘beni aşağıladı’ suçlamalarına cevap verdi. Olay yaratacak açıklamalarda bulunan Ersoy, yaşananların perde arkasını anlattı.

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Mustafa Keser ve Bülent Ersoy, “Benzemez Kimse Bize” programını birlikte sunmaya başladı. Program, canlı yayınlanan iki bölümün ardından yayından kaldırıldı. Yaşananlar sonrası Keser, YouTube kanalından özel açıklamalarda bulunarak, programın Bülent Ersoy yüzünden bittiğini söyledi. Çektiği videoda Ersoy’a sert tepki gösteren Keser’in ‘Seni diva değil divan yaparlar’ sözleri çok konuşuldu.

Yaşananların ardından bir süre sessiz kalan Bülent Ersoy, bugün Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına konuk oldu. Ersoy, Mustafa Keser’in iddialarına tek tek cevap verdi.

"Herkes bu konuyu işledi, benim de cevap vermem, gerçekleri sunmam gerekirdi. O nedenle buradayım" diyen Diva, şu açıklamaları yaptı:

Hayatım boyunca bunları hiç umursamadım. Herkesin eğer gerek görüyorsam, haddini aşmışsa cevabını veririm. Somut göstergelerle, verilerle masanın üzerine atarım ve şahitlerle delillerle ispatlarım.

Mustafa Keser’i sevmiyorum. Bu tarz hareket eden insanlara sevgim vardı ise hiçbir dirhem sevgi kalmaz. O konuşmalar benim için 'Diva' denmezmiş de beni 'divan' yaparlarmış. 'Diva bir kere kadına denir' diyor...

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Sanki karşısında hizmetçisi var

İlgili Haber:Sanki karşısında hizmetçisi var!

BEN KENDİMİ CİCİ ÇOCUK OLARAK GÖSTERMİYORUM!

Programa karar verildiğinden itibaren Polat Yağcı, gerekli kişilerle toplantı yapmış ve verilen karar bant yayını olmayacak yönündeydi. Beyefendi diyor ki 'Tanıtım reklamlarında geç kaldı. Bu şartlar altında böyle yürümezdi, hemen canlıya aldık.' Bu yayınlar en baştan beri canlı yayındı. Hiç ‘bant yayın’ diye konuşulmadı. Ben beyefendinin uçağının kaça alındığını bilemem, bana sadece '16.00 - 17.00 arası gelin' dediler. Ben tam tersine erken gittim iki gibi orada oldum. Beyefendinin makyözü yoktu, benim vardı onunkini de yaptırdım. Artık yol arkadaşımdı, beraber bir yola çıktık. Boyu benden biraz daha kısa olduğu için altına da çekimlerde takoz koydurduk.

Beyefendinin uçak saati anladığım kadarıyla dörtte havalanıyormuş uçak. Ben bunu bilemem benim muhatabım Polat Yağcı... Beyefendi gidiş uçağını kaçırmış, gece 24.00 ya da 01.00'e alınmış... Burada benim bir suçum yok. Ben kendimi cici çocuk yapmak adına bunları söylemiyorum. Hayatımda geç kalmadım.

SON DERECE AĞZI BOZUK

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Zaten ben kendi ağzımla söyledim ona 'gelenlerle siz ilgilenin, ben hoş geldiniz derim ama karşılayamam' dedim. Kendisi de bunu kabul etti. Ben ayağa kalkacağım, zıplayacağım bunları yapamam da... Siz beni öyle düşünebiliyor musunuz? Mustafa Keser bana hiç şikâyette bulunmadı. Gayet candan, içten yaklaştı. Bir arkadaş diğer arkadaşıyla nasıl davranırsa o şekilde bir iletişimim vardı. Bir kadına 'ulan' diye hitap edebiliyor. Son derece ağzı bozuk. Küfür, belden aşağı espriler... Televizyonda orayı kesiyorlar ama biz duyuyoruz. 'Keser' senin soyadın ne diye bağıracaktım. Benim oturduğum koltuk ona battı. Program zaten benim programım, ondan rahatsız oldu. Orada bana bir oda hazırlanmış görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?”

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Ben Mustafa Abiye göre sabırlıymışım

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NEDEN PROGRAM YAPMAYI KABUL ETTİN?

‘Madem bu kadar değersizdim, kaprisliydim’ neden kabul ettin program yapmayı. Ben hayatımda hiç kimseyi kovmadım. En küçüğünden en büyüğüne, kimsenin işine mâni olmadım. Orda prompter ile ilgili sorun oldu. Onu da çalıştıran beyefendinin oğluydu. Bütün aileyi getirmiş zaten! Bir tanesi koroda, biri prompter’a bakıyor biri saz çalıyor, hepsi beraber ekmek yiyor. Eğer orada prompter çalışmıyorsa orada yazı hiç görünmüyorsa ben bunu dile getiririm. Onun başında duracak kim görevliyse vazifesini yapacak. Çünkü bu yüzden orada belirli bir parayı alıyor, işini yapmıyorsun…

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PROGRAM NEDEN KALKTI SORMADIM

Ben programın neden kaldırıldığını bilemem. Sormadım da! Hayatım boyunca hiç kimseye ‘neden böyle oldu’ diye sormadım. Bu beyefendinin söylemlerinden sonra bütün müdürler toplanmışlar, bu yayının bu şekilde gidemeyeceğine karar vermişler.

Yayına bakınız sürekli sesi, bip’leniyordu. Argo konuşmalar, espriler vardı. Bizim yüzümüzden ceza mı yesin insanlar… Herkesin birilerine karşı sorumluluğu var. Getirisinden çok götürüsü olacağına karar vermişler.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bülent Ersoy#Mustafa Keser'#Benzemez Kimse Bize

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