Bülent Ersoy'dan kürk açıklaması: Dört yıldır almıyorum!

Çıkan haberlerin ardından Bülent Ersoy suskunluğunu bozdu. Posta'dan Suna Akyıldız'a konuşan Ersoy şunları söyledi: “Ben hayatımda bu yaşıma kadar hiç yalan konuşmadım, konuşmam da. Ne kadar sevimsizleşeceğimi bilsem dahi bunu bile bile hep doğruları konuştum. Ve çoğu ünlü gibi ‘Bu gerçek değil, imitasyon’ yalanlarının arkasına sığınmadım. Sorulan sorular üzerine hep dürüstlüğümü muhafaza edip bunlar gerçek dedim. Ama zamanında alınmış olan şeyler de tabii ki bende baki.”

O KÜRK YENİ DEĞİL

Olay çıkaran kürk için “O üzerimdeki kürk, yıllar önce alınmıştı. Sanki yeni sipariş vermiş almışım gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor” diyen Ersoy sözlerine şöyle devam etti: “Ayrıca her sene kış aylarında bu tarz haberlerle taciz edilmekten de son derece rahatsızım.

Türkiye’de ve dünyada gelmiş geçmiş yıllara baktığımız vakit nice hayvanseverlerin dahi kürk giydikleri görüntüleriyle ortadadır. 55 tilki yalanını kim çıkarmış neresinden uydurmuş şaşkınlık içindeyim. Bu arada işin özüne inersek aslında bunun 1 tilkisi de bir, 55 tilkisi de.”

Kürkçüsünün yıllardır giydiği kürkle fotoğrafını çekip yeniymiş gibi servis etmesine sinirlenen Bülent Ersoy şöyle bir suçlamada bulundu: “Ama ben bunun neden olduğunu biliyorum. Bana karşı nefret söylemlerinin dozunu arttırmak için özellikle yapılıyor. Ki nefret arttıkça ilgi çoğalıp yapılan reklamasyonun çok başarılı olması adına...”

4 YILDIR ALMIYOR

Bülent Ersoy 2017’de “Bir daha kürk satın almama” sözü verdiğini ve bu konuda son kez şu açıklamayı yaptığını söylüyor: “Ben geçmiş yıllarda verdiğim söz üzerine o zamandan beri kürk almadım. Ama olanları da kapının önüne atacak halim yok.

Bir insanın kürk satan dostu arkadaşı olması onun oradan her an alışveriş yapmış olduğunun göstergesi değildir. İşin özünü ve doğruluğunu bilmeden böylesine bir yargısız infaz yapıp konuyu infial haline getirme girişimini asla kabullenmiyorum.” Linç edildiğini ve buna üzüldüğünü söyleyen Diva “Bir insana beddualar edip ölümünü isteyecek duruma nasıl geldik ve nasıl bu kadar sevgisiz olabildik?

Demek ki korona belası dahi insanları birbirine sevgi ile bağlayamamış. Çok yazık. Hakkımda söylenilen tüm kötü sözler sahiplerinindir” diyerek konuyu kapattı.

VASİYETİMDEN ÇYDD'Yİ ÇIKARDIM!

Geçtiğimiz aylarda Bülent Ersoy’un “Kürklerimi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayacağım” sözlerinin ardından dernek “Bu bağışı kabul edemeyiz” açıklamasını yapmıştı. Sanatçı da derneği vasiyetnamesinden çıkardığını : “Varlığımın bir kısmını bağışlamıştım, vasiyetnamemi yeniden düzenlettim.” sözleriyle duyurmuştu.

Bülent Ersoy’un kürk bağışı açıklaması tartışma yarattı. Ünlü sanatçı, geçen hafta Nişantaşı’ndaki bir mağazadan iki kürk satın almış ve gazetecilere toplam değeri 2.5 milyon lirayı bulan 22 kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak dernek yönetiminden hiç beklemediği bir karşılık aldı.

Dernek, Ersoy’un kürk bağışını kabul etmeyeceklerini duyurdu: “ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir. Bu nedenle hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek elde edilen ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı kabul etmemiz söz konusu değildir.”

Bu açıklama üzerine Bülent Ersoy, ÇYDD’yi vasiyetnamesinden çıkardı. Ersoy, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Ben bu hediyemi, bu tarz spekülasyonlar oluşmadan önce yüreğimdeki samimi duygularımla bir röportajım esnasında beyan etmiştim. Muhterem dinleyicilerimden gelen bazı olumsuz yorumlar üzerine; kendimi aklamak ve paklamak adına kimseyi ya da kurum ve kuruluşları kullanmak değildi niyetim.

Geçtiğimiz yıllarda avukatlarıma kaleme aldırmış olduğum vasiyetnamemde hatırı sayılır taşınır ve taşınmaz mal varlığımın bir kısmını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlamıştım. Dernek tarafından yapılan bu açıklamalar üzerine değerli avukatlarıma talimat vererek vasiyetnamemi yeniden düzenlettim. 3. maddede yer alan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne yapmış olduğum bağışlarımın iptalini gerçekleştirdim.”

Atatürk de kullanırdı

Bülent Ersoy açıklamasını şöyle noktaladı: “İlkelerinden esinlendiğinizi belirttiğiniz dünya lideri, çağdaşlığın en yüce temsilcisi, başkomutan büyük Atatürk’ün ve dünya tarihinin en görkemli imparatorluklarından Osmanlı İmparatorluğu’nun muhteşem padişahlarının da kürk kullandıklarını sizlere hatırlatırım.”