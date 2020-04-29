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Haber Giriş: 29.04.2020 - 07:42,Son Güncelleme:

Bülent Ersoy'dan annesine veda

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Bülent Ersoy'dan annesine veda
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Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Kanser nedeniyle hayatını kaybeden Poyraz’ın cenazesi Zincirlikuyu Camisi’nden kaldırılacak.

BÜLENT Ersoy’un annesi Necla Poyraz (89), akciğer kanseri nedeniyle pazartesi günü evinde hayatını kaybetti. Yakın dostu Nur Yerlitaş’ın ölüm haberinin ardından yıkılan Bülent Ersoy, annesinin vefatıyla ikinci bir şok yaşadı. Necla Poyraz’ın tabutu önceki akşam evinden alınarak Zincirlikuyu Camisi’nin morguna götürüldü. Annesinin tabutunun ardından bakan ünlü sanatçının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Necla Poyraz’ın Zincirlikuyu Camisi’ndeki morgta bulunan naaşı, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek. 

Bülent Ersoydan annesine veda

3 yıldır tedavi görüyordu

NECLA Poyraz, ilk evliliğini Fikret Erkoç’la yaptı. 1978 yılında Fikret Erkoç’tan boşanan Necla Poyraz, magazin gazetecisi ve yapımcı Cahit Poyraz’la hayatını birleştirdi. Cahit Poyraz, 1994 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 3 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören Necla Poyraz, 2016’da kalp spazmı geçirdi. Ameliyat olan Poyraz’a anjiyo sonrası stent takıldı. Poyraz, 27 Nisan’da ise hayatını kaybetti.

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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