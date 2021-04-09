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Haber Giriş: 09.04.2021 - 08:36 | Son Güncelleme:

Bülent Ersoy, Onur Akay'ı affetmedi

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Bülent Ersoy, Onur Akay'ı affetmedi

Bülent Ersoy, meslektaşı Onur Akay’ı affetmedi. Ersoy, erkeklik dönemine ait fotoğrafları 2016 yılında Facebook adresinden paylaştığı için Akay’a, 50 bin TL tazminat istemiyle dava açmıştı.

22. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2017 yılında görülen ilk duruşmada dosya içeriğine girmeden görevsizlik kararı vermişti. Geçen yıllar Bülent Ersoy’a davayı unutturmadı ve Akay’ı affettiğine dair haberler doğru çıkmadı.

Bülent Ersoy, Onur Akayı affetmedi

Mahkeme, davanın 4 yıl aradan sonra 29 Nisan günü, 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmesine karar verdi. Akay’ın avukatı Sibel Sevinç Deveci Özçelik “Bülent Hanım’ın açmış olduğu tazminat davası, İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevli ve yetkili olduğu anlaşıldığı için yeniden görülecek ve devam edecek. Bülent Hanım’ın daha önce müvekkilim Onur Akay’ı affettiği basında yer almıştı. Ancak, tazminat davası hâlâ devam etmekte. Bu davanın Bülent Ersoy’un gözünden kaçtığına inanıyoruz” dedi.

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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