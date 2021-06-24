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ÖZEL HABER
Haber Giriş: 24.06.2021 - 11:46 | Son Güncelleme:

Bülent Ersoy hastanelik oldu

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Bülent Ersoy hastanelik oldu

Bülent Ersoy, vücudunda ortaya çıkan kist nedeniyle hastaneye başvurdu. Bir dizi operasyon geçiren Ersoy’un vücudundan alınan parça temiz çıkınca ünlü şarkıcı derin bir nefes aldı.

Ünlü şarkıcı, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle önceki gün özel bir hastaneye başvurdu. Vücudunda beliren kist nedeniyle kanser endişesi yaşayan Bülent Ersoy’dan parça alındı. Gerekli tetkikler yapılan Ersoy’un sonuçları temiz çıktı. Ünlü şarkıcının kontrol amaçlı hastanede olduğu öğrenildi. 

 

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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