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Bülent Ersoy ekrana dönüyor! Ayda 3 milyon 250 bin lira alacak
Bülent Ersoy uzun aradan sonra ekrana dönüyor. Sanatçı, “Kuaförüm Sensin” adlı yarışmada jüri üyeliği yapacak ve ayda 3 milyon 250 bin lira kazanacak!
Hafta içi her gün yayınlanacak yarışmada jüri koltuğunda oturacak olan Bülent Ersoy, yaptığı anlaşma gereği ayda 3 milyon 250 bin lira alacak.
Bülent Ersoy program için imza atmadan önce “anlaşmanın hayırlı uğurlu olması” dileğiyle dua etti.
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