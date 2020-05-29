Bülent Ersoy ekrana dönüyor! Ayda 3 milyon 250 bin lira alacak

Hafta içi her gün yayınlanacak yarışmada jüri koltuğunda oturacak olan Bülent Ersoy, yaptığı anlaşma gereği ayda 3 milyon 250 bin lira alacak.

Bülent Ersoy program için imza atmadan önce “anlaşmanın hayırlı uğurlu olması” dileğiyle dua etti.