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Haber Giriş: 29.05.2020 - 08:19,Son Güncelleme:

Bülent Ersoy ekrana dönüyor! Ayda 3 milyon 250 bin lira alacak

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Bülent Ersoy ekrana dönüyor! Ayda 3 milyon 250 bin lira alacak
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Bülent Ersoy uzun aradan sonra ekrana dönüyor. Sanatçı, “Kuaförüm Sensin” adlı yarışmada jüri üyeliği yapacak ve ayda 3 milyon 250 bin lira kazanacak!

 Hafta içi her gün yayınlanacak yarışmada jüri koltuğunda oturacak olan Bülent Ersoy, yaptığı anlaşma gereği ayda 3 milyon 250 bin lira alacak.

Bülent Ersoy program için imza atmadan önce “anlaşmanın hayırlı uğurlu olması” dileğiyle dua etti.

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