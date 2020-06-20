Son Güncelleme:
Bülent Ersoy çiçek açtı
Bülent Ersoy önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Uzun bir aradan sonra alışverişe çıkan sanatçı, girdiği kozmetik mağazasında yaklaşık 2 saat kaldı.
Çiçekli elbisesi ve ona uygun turuncu şapkasıyla dikkat çeken Ersoy, çıkışta basın mensuplarıyla şakalaştı. Bir muhabire “Sen nereye bakıyorsun? Ablanım ben senin!” diye takılan ünlü sanatçı çevredekileri güldürdü. O sıra-da etrafını dilenciler sardı. Ersoy’u çileden çıkaran 7 kişilik grup, sanatçının yardımcısından para aldıktan sonra uzaklaştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle