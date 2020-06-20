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Haber Giriş: 20.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bülent Ersoy çiçek açtı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Bülent Ersoy çiçek açtı
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Bülent Ersoy önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Uzun bir aradan sonra alışverişe çıkan sanatçı, girdiği kozmetik mağazasında yaklaşık 2 saat kaldı.

Çiçekli elbisesi ve ona uygun turuncu şapkasıyla dikkat çeken Ersoy, çıkışta basın mensuplarıyla şakalaştı. Bir muhabire “Sen nereye bakıyorsun? Ablanım ben senin!” diye takılan ünlü sanatçı çevredekileri güldürdü. O sıra-da etrafını dilenciler sardı. Ersoy’u çileden çıkaran 7 kişilik grup, sanatçının yardımcısından para aldıktan sonra uzaklaştı.

Bülent Ersoy çiçek açtı


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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