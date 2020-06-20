Bülent Ersoy çiçek açtı

Çiçekli elbisesi ve ona uygun turuncu şapkasıyla dikkat çeken Ersoy, çıkışta basın mensuplarıyla şakalaştı. Bir muhabire “Sen nereye bakıyorsun? Ablanım ben senin!” diye takılan ünlü sanatçı çevredekileri güldürdü. O sıra-da etrafını dilenciler sardı. Ersoy’u çileden çıkaran 7 kişilik grup, sanatçının yardımcısından para aldıktan sonra uzaklaştı.





