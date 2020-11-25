Bülent Ersoy alışverişte! Taksiye sığmadı...

6 SAATLİK ALIŞVERİŞ



Bülent Ersoy, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektife yansıdı. Ünlü sanatçı, öğlen vakti yardımcısıyla birlikte geldiği AVM’den akşam saatlerinde ayrıldı. Beymen’e giren ve Bodrum’daki yeni evi için dekoratif objeleri, süs eşyalarını inceleyen Ersoy’un alışverişi tam 6 saat sürdü.



YAPINCA TAM YAPIYORUM



Bülent Ersoy’un aldığı ürünleri mağaza personeli AVM dışında bekleyen taksiye taşıdı. Ancak çalışanlar, poşetleri taksiye sığdırmakta zorlandı. Aldığı 19 parça ürüne 100 bin lira ödediği öğrenilen sanatçı, muhabirlere “Ben sık alışveriş yapmıyorum. Çıktığım zaman da tam yapıyorum” dedi.



ÜZERİNDE SERVET TAŞIYOR

Lüks tutkusuyla bilinen Bülent Ersoy, alışverişe özel dikim kürkü, 60 bin liralık Prada çantası, Dior marka 7 bin 700 liralık tül eldivenleri ve “satsam uçak alırım” dediği her biri servet değerindeki yüzükleriyle çıktı. Sanatçının daha önce “helikopter alır” dediği tektaşı da parmağındaydı. Yüzüğün 4 milyon lira değerinde olduğu söyleniyor.