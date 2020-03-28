Haber Giriş: 28.03.2020 - 14:00,
Bülent Emrah Parlak ve kızı Lisa'nın görüntülerine büyük ilgi
Oyuncu Bülent Emrah Parlak kızı Lisa ile çektiği videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Karantina günlerini evinde ailesiyle geçiren Bülent Emrah Parlak, kızıyla birlikte resimler çizip, oyunlar oynuyor.
Kızı ile boyama yapan Parlak, kızı ağlayınca o anların görüntüsünü kaydetti. 'Neden ağlıyorsun kızım' diye soran ünlü oyuncuya Lisa 'twiti boyarken taşırdım, ondan ağlıyor' cevabını verdi. Baba kızın o anları büyük ilgi gördü.
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