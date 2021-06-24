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Magazin
Ali KESER
Haber Giriş: 24.06.2021 - 08:31 | Son Güncelleme:

Bülent Çavuşoğlu, Ajda Pekkan'ın eski menajeri Etel Sason ile tatilde

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Bülent Çavuşoğlu, Ajda Pekkan'ın eski menajeri Etel Sason ile tatilde

Ajda Pekkan’ın geçen yıl ilişkisini sonlandırdığı Bülent Çavuşoğlu, Bodrum’da görüntülendi. Çavuşoğlu’nun yanındaysa Süperstar’ın eski menajeri Etel Sason vardı.

Süperstar Ajda Pekkan’la 8 yıl aşk yaşayan Bülent Çavuşoğlu önceki gün Bodrum Gündoğan’daki Danış Beach’te sanatçının bir dönem menajerliğini üstlenen Etel Sason’la görüntülendi.

Bülent Çavuşoğlu, Ajda Pekkanın eski menajeri Etel Sason ile tatilde

Çavuşoğlu ve Pekkan’ın geçen yıl son bulan ilişkisinin bitiş nedenin ihanet olduğu iddia edilmişti. Hatta ihanetin kahramanının Süperstar’ın yanında çalışan bir kadın olduğu öne sürülmüştü.

Bülent Çavuşoğlu, Ajda Pekkanın eski menajeri Etel Sason ile tatilde

2014 yılında Ajda Pekkan tarafından işi ani bir şekilde sonlandırılan Etel Sason’la sohbet eden Bülent Çavuşoğlu, temkinli tutumu ve sürekli olarak etrafını kolaçan etmesine rağmen görüntülendi. Sason ise güneşin tadını çıkardı.

Bülent Çavuşoğlu, Ajda Pekkanın eski menajeri Etel Sason ile tatilde

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