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Haber Giriş: 03.12.2020 - 11:43 | Son Güncelleme:

Bülent Çarıkçı: 50 yaşımda öksüz ve yetim kaldım

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Bülent Çarıkçı: 50 yaşımda öksüz ve yetim kaldım
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'VJ Bülent' olarak tanınan Bülent Çarıkçı'nın annesi vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Çarıkçı, '50 yaşında yetim kaldım' dedi.

Bülent Çarıkçı annesinin vefatını şu sözlerle duyurdu; 'Anneciğim yıllarımızı geçirdiğimiz bu evden bugün senin cenazen çıkmamalıydı. Anneciğim beni öksüz bıraktın. 50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum şu an! Yalanmaya açık, itilip kakılmaya müsait... Kimsenin sevgisi yetmeyecek. ne yapacağım ben? Anneciğim seni kurtaramadım affet beni kollarımdaydın ama dudakların mordu ve sıcaktın. Yaşatamadık seni. Kaldırıma bir çift ayakkabını koydum adet gereği... Hanemiz kapandı beni affet! Sana can veremedim!'

Bülent Çarıkçı: 50 yaşımda öksüz ve yetim kaldım


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