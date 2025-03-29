Buldular kurallara uyan sessiz gelini... Kral baban ölmeden bu işi çöz!

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Soylu bir aileden gelmediği, bu dünyanın içine doğmadığı için Mountbatten Wiindsorlar'ın bazı üyelerinin Kate hakkında düşünceleri pek olumlu değildi.

Ama sonradan yeni ortamına öyle kısa sürede öyle güzel uyum sağladı ki Kate Middleton, ailede doğanları bile gölgede bıraktı.

Prens William ile evlendikten sonra hem aile içinde hem de katıldığı etkinliklerde giyimi kuşamıyla, davranışlarıyla tek bir hata yapmadı.

Sonunda da başta William'ın babası Kral Charles olmak üzere ailenin geniş kesiminin beğenisini topladı.

Galler Prensesi Catherine ya da herkesin kullandığı adıyla Kate Middleton, kocası William kral olduğunda görevleri ve sorumlulukları daha da artacak.

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Herkes onun bu yeni hayatına da kolayca uyum sağlayacağından emin.

Kanser gibi ciddi bir hastalığa yakalanıp iyileşmesine rağmen görevlerini yine aksatmıyor Kate. Bir yandan üç çocuğuna normal bir hayat sunup diğer yandan da ailenin katı kurallarından çıkmamaya çalışıyor.

CHARLES HAYATTAYKEN BU İŞİ ÇÖZMESİ BEKLENİYOR

Kate bu kadar uyumlu ve bu kadar sakin olduğu için de aile üyeleri ona çok özel konularda da güveniyor. Son iddialara göre Kate'in omuzlarına epey ağır bir sorumluluk yüklendi.

İddialara bakılırsa Kate'e, kocası William tahta çıkmadan yanı Kral Charles hala hayattayken iki düşman kardeş arasındaki sorunları bitirme ve onları barıştırma görevi verildi.

Ama bu durum Kate'i zorluyor...

Çünkü kocası William, kardeşi Harry ve onun karısı Meghan ile barışma konusunda çok katı... Uzun sözün kısası buna pek yanaşmıyor.

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ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL KOCASI

Harry ve Meghan, 2000 yılında dünya gündeminin ilk sırasına yerleşmelerine neden olan kararı aldı ve Londra'dan ayrıldı.

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Bütün bunların üzerinden beş yıl geçti. Bazı şeyler de sanki zaman içinde donup kalmış gibi.

Ailenin her şeyden daha önemli olduğunu düşünen Kate de zaman içinde William ile Harry'nin barışabileceğine inanıyor, bu umuda tutunuyor.

Bunun o kadar kolay olmadığının farkında ama yine de elinden geleni yapmaya kararlı.

Kaynaklara bakılırsa Kate, başlarda iki kardeş arasına giren mesafenin onların yararına olacağını düşünüyordu. Ama bunun tam tersi oldu.

Kate her ne kadar kocası William'a baskı yapmasa da Harry'ye karşı tavrının yumuşaması gerektiğini ona zaman zaman hatırlatıyor.

Ama yine de William, Harry'ye özellikle de karısı Meghan Markle'a karşı bir türlü yumuşamıyor.

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YA BİR GÜN ÇOCUKLARIMIN BAŞINA DA AYNISI GELİRSE: Kaynaklara göre Kate'i en çok korkutan ayrıntı ise bambaşka. William ile Harry arasındaki bu gerilimin günün birinde kendi üç çocuğu arasında yaşanmasından da korkuyor.





İKİ KARDEŞİ BİR ARAYA GETİRDİ... SONUÇ YİNE HÜSRAN OLDU

Geçtiğimiz haftalarda İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kate Middleton, ailesiyle birlikte çıktığı tatil sırasında kocasıyla Harry arasında bir görüşme ayarladı.

Bu söylentilere göre bir zamanlar kocası William ile birlikte iyi bir üçlü oluşturduğu Harry'yi özleyen Kate birkaç ay önce Harry'ye ulaştı. Hatta ona ailesiyle birlikte çıkacağı Mustique seyahatinden bile söz etti.

Bu söylentilere göre bir zamanlar kocası William ile birlikte iyi bir üçlü oluşturduğu Harry'yi özleyen Kate birkaç ay önce Harry'ye ulaştı. Hatta ona ailesiyle birlikte çıkacağı Mustique seyahatinden bile söz etti.

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İddialar elbette bununla sınırlı değil.

Closer dergisine konuşan bir kaynak bu konuda "Kate, bundan birkaç ay önce Harry'ye ulaştı. Ona Mustique tatili planlarından söz etti. Hatta bunun gelip onları görmesi için bir fırsat olacağını söyledi" diye konuştu.

HARRY YEMEK DAVETİNE GİTTİ

Bu kaynağa göre Harry de kısa bir ziyaret için Mustique'e ulaştı. Orada da Kate ve William'ın, Carole ve Michael Middleton ve çocuklarıyla birlikte kaldığı villaya yakın bir mülke yerleşti.

İddianın geri kalanı daha da ilginç. Buna göre Harry 13 Şubat'ta Galler ailesine katıldı.

Kate onu öğle yemeğine davet etmişti.

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Harry, önceleri çok gergindi ama sonra George, Charlotte ve Louis ile oynayıp vakit geçirince rahatladı. Öğle yemeğinin ardından da orada kaldı ve akşam saatlerinde ayrıldı.

Kate Middleton bunun iki kardeş arasındaki gerilime son vermek için bir fırsat olacağını umuyordu. Ama iddialara göre sonuç çok da onun beklediği gibi olmadı.

WILLIAM SOĞUK DAVRANDI... KATE AĞLADI

İddiaların devamına da bakacak olursak...

William, kardeşinin bu ziyareti sırasında son derece soğuk ve uzaktı. Daha da ötesinde Kate iki kardeş arasında kalıp zaman zaman gözyaşlarına boğuldu.

Kate her ne kadar iki kardeşin birbiriyle konuşmasını sağlamak için elinden geleni yapsa da William kardeşine karşı güvensiz tavırlar sergiledi.

Sonuç olarak karısının istediği gibi iki kardeş arasında bir yumuşama olmadı.

Harry de ağabeyinin bu soğuk tavırları yüzünden hayal kırıklığına uğradı. Sonunda da karısı Meghan Markle'ın yanına ABD'ye döndü.

MEGHAN, KOCASININ AİLESİYLE YAKINLAŞMASINDAN KORKUYOR

Bütün bu iddialar konuşulurken başka bir ayrıntıyı da hatırlayalım... Kate Middleton aslında epey zamandır kraliyet ailesinin "barış elçisi" olarak seçilmiş durumda.

Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in cenaze töreninde Kate, kocası William, kardeşi Harry ile biraz da olsa konuşsun diye kendince bir "oyun kurdu." Kiliseden çıkışta yürüyüş sırasında Harry'nin kendilerine yetişmesini sağladı. Sonra da William ile ayaküstü bir sohbet etmelerine aracı oldu.

Diğer yandan iddialara göre Meghan Markle ise kocasının yeniden ailesine yakınlaşmasından korkuyor. Çünkü eğer bu olursa kendisinin bir köşeye itilip yalnız kalacağını düşünüyor. Bu yüzden de bu konuda aracı olduğu bilinen Kate Middleton'a daha fazla kızıp sinirleniyor.