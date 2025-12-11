Bugüne kadar terk eden hep o olmuştu... Kapı dışarı edilmeye dayanamayıp ağır konuştu: Zaten bana hiç yakışmıyordu!

Haberin Devamı

İşte böyle bir durumda insanın aşk hayatındaki beklentisi de yüksek olur. Kiminle flört edeceğine, kiminle evleneceğine hatta onu ne zaman terk edeceğine kendisi karar vermek ister. Genelde de öyle olur zaten.

Kendine güveni bunca yüksek olan insan, gün gelip sevgilisi tarafından "kapının önüne konulduğunda da" bunu hazmetmesi kolay olmaz.

Tıpkı Tom Cruise gibi!

62 yaşına gelmesine rağmen hala yarı yaşındaki gençleri kıskandıracak bir görünüme sahip olan Tom Cruise, aksiyon sahnelerinde dublör bile kullanmıyor. O kadar formda yani. Ve elbette dünyanın dört bir yanında ona benzemeye çalışan genç erkekler, platonik aşk duyan genç kadınlar var.

Bugüne kadar üç kez evlenip boşanan Cruise, uzun süredir yalnızdı. Adı, aralarında Shakira'nın da bulunduğu bir dizi güzelle aşk söylentilerine karışsa da kimseyle birlikte görülmedi.

Sonunda 37 yaşındaki Kübalı yıldız Ana de Armas ile kısacık bir aşk yaşadı. Öne bir film projesi olarak başlayan ilişkileri sonra aşka dönüştü.

Ana de Armas ile Tom Cruise'un ilişkisi sadece 8 ay sürdü. Evlilik söylentileri ortada dolaşırken ayrılık geldi.





EVLİLİK KONUŞULURKEN AYRILIK GELDİ

Cruise ile de Armas'ın evleneceği bile konuşuldu. Ama bütün bu söylentiler boş çıktı. Sonunda Tom Cruise ile Ana de Armas ayrıldılar.

İşte bu konuda farklı söylentiler dolaşıyor ortada. Bunlardan birine göre ayrılık ortak bir karardı.

Bir başkasına göre ise Tom Cruise'dan ayrılmak isteyen Ana de Armas'ın ta kendisiydi.

Genç yıldız ünlü olmasına ünlü, zengin ve nüfuzlu olan Cruise gibi biriyle ilişkinin hiç da kolay olmadığını çoktan anlamıştı ve yol yakınken geri dönmeye karar verdi.

Eski çift hakkında son çıkan söylentiler de bununla ilgili.





TERK EDİLMEYE ALIŞKIN DEĞİL... EGOSU İNCİNDİ

İleri sürülenlere göre Tom Cruise, Ana de Armas'ın kendisini terk etmesine çok kızdı. Bu durum da onun egosuna zarar verdi elbette.

Terk edilmek onun için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ama elbette hayatı boyunca ilişkilerinde son kararı veren kişi olarak bu durumu tamir etmenin yollarını da buldu kendince.

Söylenenlere öre Cruise, ilişkinin yolunda gitmemesi konusunda sorumluluk almak yerine öfke nöbetleri geçiriyor.

Daha da ötesinde "Zaten bu ilişkinin başından beri bana layık biri değildi" diye konuşuyor Ana de Armas hakkında.

İLİŞKİYİ BİTİRENİN KENDİSİ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Bir kaynak bu konuda şunları söyledi: "Tom, insanlara ilişkiyi bitirme kararını kendisinin verdiğini söylüyor. Bu yüzden de sürekli olarak Ana'nın kendi standartlarına uymadığını, daha karizmatik birini aradığını anlatıp duruyor" diye konuşuyor.

Yine kaynakların ifadesine göre Cruise, daha kısa bir süre önce etrafına Ana de Armas hakkında övgü dolu sözler söylüyordu. Onu "adeta su üzerinde yürüyen, rüya gibi bir kadın" olarak tanımlıyordu.

Hatta onunla evlenmek için can attığını bile söyleyenler vardı.

İddialara göre Tom Cruise, Ana'nın kalbini fethedebilmek için elinden geleni yapıyordu. Onu pahalı hediyelere boğup egzotik seyahatlere çıkarıyordu.

Ama aralarında 26 yaş fark olan eski aşıkların ilişkisi bittikten sonra Cruise'un Ana de Armas hakkındaki sözleri tamamen ters yönde değişti.

Bu arada belki yüzüne söyleyemiyorlar ama bu eski eşleri Mimi Rogers, Nicole Kidman ve Katie Holmes ile de yaşadığı gibi Cruise'un romantik anlamda başarısız olduğunun bir göstergesi.





ASLINDA ÇOK ÜZGÜN

Aslına bakılırsa Cruise, bunun öncesinde de birkaç kadın tarafından reddedildi. Bunlardan biri de Shakira idi. Ama büyük ilgi duyduğu Shakira onu reddetti.

Rus sosyetik Elsina Khayrova ile yaşadığı ilişki de çok kısa sürdü.

İleri sürülenlere göre bu durum da Cruise'u üzdü. Ama bu yakınlaşmalar çok fazla kamuoyuna yansımadığı için çabuk toparladı kendini.

Fakat el ele bile görüntülendiği Ana de Armas'ın kendisini terk etmesi ona ağır geldi.

Bir kaynak bu konuda "Tom, çok üzgün ve Ana'nın onu hayat arkadaşı olarak görmek istemediği fikrini bir türlü kabullenemiyor. Ama bir yandan da neden kimsenin kendisiyle uzun ilişki kurmak istemediğini de merak ediyor" diye konuştu.