Bugün yarın derken 16 yıl geçti… İki evlatlarına rağmen evliliğe yanaşmıyorlar: Çocuklar büyüsün bakarız!

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39 yaşındaki ünlü model Rosie Huntington Whiteley ve 59 yaşındaki Hollywood yıldızı nişanlısı Jason Statham, lüks aile tatilleri sırasında paylaştıkları samimi pozlarda birbirlerine her zamankinden aşık görünüyorlardı…

16 yıldır birlikte olan ünlü çift 10 milyonlarca dolar değerindeki süper yatlarında güneşlenirken birbirlerine dokunmadan duramıyor gibiydiler.

Çifte tatillerinde iki çocukları, dokuz yaşındaki oğulları Jack ve dört yaşındaki kızları Isabella da eşlik etti.

Yıllanan güzelliğiyle Rosie Huntington Whiteley nişanlısı Jason'ı kucaklarken dantel detaylı beyaz saten askılı mini elbisesiyle muhteşem görünüyordu. Victoria's Secret meleği, inci küpelerle tamamladığı elbisesiyle bacaklarını sergiledi.

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Jason Statham da güzel nişanlısının yanında gri açık yakalı gömlek ve uyumlu şortuyla şık bir şekilde giyinmiş ve ona uyum sağlamıştı.

Ünlü aile, gezi boyunca şnorkelli yüzme, dev şişme kaydırak ve havuz, Seabob ve jet ski gibi bir dizi su sporunun tadını çıkardı.

Hollywood'un en büyük aksiyon yıldızlarından biri olarak tanınan ve kendi yüksek riskli dublörlüklerini ve dövüş sanatları koreografisini yapan Jason Statham tatilde de bu yeteneklerini su sporlarında gösterdi.

Rosie Huntington Whiteley, Jason Statham’ın yeni yaşını da bu aile tatilinde çekilen pozlarla kutladı ve yaptığı sosyal medya paylaşımına “En sevdiğimiz adama mutlu yıllar. Bir numaramız. Her şeyi yapan aksiyon adamı. Her şeyin üstesinden geliyor. Bizi güldürüyor. Bizi güvende tutuyor. Günlük ilham kaynağımız. Seni tüm kalbimizle seviyoruz. Sonsuza dek ve her zaman.” notunu düştü.

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Burberry, Victoria's Secret ve Marks & Spencer için modellik yapan ve 30 milyon sterlinlik bir servete sahip olan Rosie Huntington Whiteley ile yıllardır Hollywood’un en çok kazanan aktörlerinden biri olarak servetini 100 milyon doların üzerine çıkaran Jason Statham, ünlüler dünyasının en önde gelen çiftlerinden biri oldular.

2010 yılında Londra'daki bir partide tanışan ve birbirlerine aşık olan ikili 10 yıl önce, 2016’da nişanlanmış olsalar da henüz evlilik yolunda bir adım atmadılar.

Daha az göz önünde olabilmek için Los Angeles’tan memleketleri Londra’ya dönen ikili neden hâlâ evlenmedikleri sorusuyla sık sık karşılaşıyorlar.

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Ünlü model Rosie Huntington Whiteley daha önce bu soruyu evliliğin ilişkileri için bir öncelik olmadığını söyleyerek yanıtlamış ve çocuklarının biraz daha büyüyüp düğünde aktif rol alabileceği bir dönemi beklediklerini söylemişti.