Son Güncelleme:
Bugün Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit'in doğum günü
Türk sinemasının iki efsane oyuncusu Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit bir yaş daha aldı. Her ikisi de 12 Aralık’ta doğan sanatçılardan Girik 78, Koçyiğit de 73 yaşına girdi.
Fatma Girik doğum gününü Bodrum’daki evinde kardeşi ve annesiyle, Hülya Koçyiğit ise İstanbul’daki evinde ailesiyle birlikte geçirecek.
Sinemada yüzlerce karaktere can veren Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit, “Kalbimiz ölünceye kadar sinema için çarpacak. Bizi sevenler bize en büyük hediye” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle