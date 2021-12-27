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Buğrahan Tuncer istedi Eda Ece evini değiştirdi!

#Eda Ece#Buğrahan Tuncer #Mehmet Üstündağ
Buğrahan Tuncer istedi Eda Ece evini değiştirdi
Mehmet Üstündağ

Ulus Savoy sitesinden ev alan Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer evi beğenmeyince, Kalamış’a kiraya çıktı.

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Ekranın popüler oyuncusu Eda Ece’nin kirada oturduğu Ulus Savoy’daki evini çok beğendiği için satın aldığını yazmıştım hatırlarsanız. Sosyeteye komşu olan oyuncu, kısa bir ayrılık döneminin ardından barıştığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile burada birlikte yaşamaya başlamıştı.

Ancak çift, ani bir karar vererek karşıya taşındı. Dairesini 40 bin TL’ye kiraya veren Eda Ece, Kalamış’tan bir bahçe katı tuttu. Bu bahçe katına da aylık 40 bin TL kira ödeyen güzel oyuncu, söylenenlere göre sevgilisinin Ulus’u bir türlü sevememesinden bu kararı almış.

Buğrahan Tuncer istedi Eda Ece evini değiştirdi

Anadolu Efes Basketbol Takımı’nda forma giyen Buğrahan Tuncer, karşı yakayı daha fazla sevdiği için sevgilisi belli ki onu kırmak istememiş.

Brunch’ta buluştular

Gençlere yurtdışı eğitim hedeflerinde yol gösteren BlinkMinds’ın kurucusu Nazlı Erşen, Feriye’de dostlarına brunch daveti verdi. Yaptığı konuşmayla konuklarına teşekkür eden Erşen, BlinkMinds’ın hedefini, “Aslında hepimizin içinde saklı olan, keşfetmeyi istediğimiz güçlü potansiyellerimizi ortaya çıkararak farkındalığımızı bulmak ve korumak... Bu farkındalık ile bir başarı hikâyesi yazabilmek. İşte biz, bunun için gerekli tüm yolları açıyor olacağız” şeklinde anlattı.

Buğrahan Tuncer istedi Eda Ece evini değiştirdi

Nazlı Erşen

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İkoncan’ın yeni bebekleri

Bronzluğu dillere destan olan “ikoncan” Eda Taşpınar, 2013 yılında kendi güneş kremi markasını çıkarmıştı. Ardından ürün gamını genişleten Taşpınar, kendi kullandığı at kılı fırçası ve at kuyruğu bitkisi şampuanını da piyasaya sürmüştü. İyi bir satış grafiği olan İkoncan, “bebeklerim” dediği ürünlerine yeni bebekler ekledi.

Buğrahan Tuncer istedi Eda Ece evini değiştirdi

Vücut kokusunun yanı sıra deodorant da çıkaran Taşpınar, seyahat etmeyi sevdiği ülkelerin kokularından ilham almış. Bir de at kılı fırçasının yüz versiyonunu çıkartarak, yerçekimle mücadelenin doğal yolunu sunuyor.

Yeni yıl daveti

Cemiyet hayatının tanınmış simaları Prof. Dr. Berrin Pehlivan’ın Levent’teki kliniğinde verdiği yeni yıl davetinde bir araya geldi. Kanser hastaları için sağlık danışmanlığı hizmeti veren BP Klinik’te Monik İpekel, Neşe Gönül, Rabia Kurşun, Sibel Kerimoğlu, Arzu Kunt ve birçok tanınmış isim hazır bulundu. Sağlıklı yaşamın konuşulduğu davette, Prof. Dr. Berrin Pehlivan’ın yeni yaşı da kutlandı.

Buğrahan Tuncer istedi Eda Ece evini değiştirdi

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Monik İpekel - Berrin Pehlivan - Neşe Gönül

Yeni aşk

Merhum armatör Şadan Kalkavan’ın kızı Ayşe Kalkavan yeni bir aşka yelken açtı. 2010 yılında dillere destan bir düğünle evlenmiş, ancak mutluluğu bulamadığı için boşanan genç işkadını yaklaşık iki aydır Serçin Alp ile flört ediyor. Ayşe Kalkavan’ın yatırımcı iş insanıyla oldukça mutlu olduğu söyleniyor.

Buğrahan Tuncer istedi Eda Ece evini değiştirdi

 

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#Eda Ece#Buğrahan Tuncer#Mehmet Üstündağ

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