Buckingham mensuplarÄ± kanserin tÃ¼rÃ¼nÃ¼ aÄŸÄ±zlarÄ±ndan kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸtÄ±: Belki de hiÃ§bir zaman tam olarak iyileÅŸemeyecek

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Son bir yÄ±ldÄ±r bÃ¼tÃ¼n bunlara bir de saÄŸlÄ±k konusu eklendi. Ã–nce Kral Charles'Ä±n daha tahtÄ±nÄ±n keyfini bile sÃ¼remeden kanser olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Daha dÃ¼nya bu haberi sindirememiÅŸken bu kez de bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Prens William'Ä±n karÄ±sÄ± uzun bir ortadan kayboluÅŸun ardÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±p kanser tedavisi gÃ¶receÄŸini kendi sÃ¶zleriyle duyurdu.

Elbette her iki haber de bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸoktu. Ã–zellikle de Ã¼Ã§ kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu bulunan 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndaki Galler Prensesi Kate'in hastalÄ±ÄŸÄ±.

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Ã–yle ya da bÃ¶yle aylar aylarÄ± kovaladÄ± ve Kate geÃ§en yÄ±l eylÃ¼lde resmi sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir videoyla tedavisinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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HayranlarÄ± rahat bir nefes aldÄ±. Zaten sonrasÄ±nda da Kate Middleton, gÃ¶revlerinin baÅŸÄ±na usul usul da olsa dÃ¶ndÃ¼.

Bu yÄ±l ise her ÅŸey sanki Kate hiÃ§ kanser olmamÄ±ÅŸ gibi olaÄŸan seyrinde gidiyordu. GeÃ§en haziran ayÄ±nda Kate bÃ¼tÃ¼n ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde Trooping the Colours tÃ¶reninde yerini aldÄ±.

Ondan birkaÃ§ gÃ¼n sonra bu kez de geleneksel Order of The Garter tÃ¶renindeydi.

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Fakat sÄ±raÂ Royal Ascot yarÄ±ÅŸlarÄ±na geldiÄŸinde bir ÅŸeyler ters gitmeye baÅŸladÄ±. Konuk listesinde adÄ± yer alan Kate'in etkinliÄŸe katÄ±lamayacaÄŸÄ± son anda aÃ§Ä±klandÄ±.

Â AdÄ±nÄ±n listede bulunmasÄ±nÄ±n da bir yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmadan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

BirkaÃ§ gÃ¼n sonrasÄ±nda ise Kate bu kez bir hastanenin kanser hastalarÄ±na hizmet veren bahÃ§esini ziyaret etti... GÃ¼lÃ¼yordu ve keyfi yerinde gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.

Ama yine de her zamankinden daha kÄ±rÄ±lgan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Zaten o zamana kadar da sÃ¶ylentiler alÄ±p baÅŸÄ±nÄ± gitmiÅŸti...

Royal Ascot'a katÄ±lmamasÄ±, hastalÄ±ÄŸÄ±yla ilgili endiÅŸeleri iyice alevlendirmiÅŸti. HakkÄ±nda Ã§Ä±kan "HastalÄ±ÄŸÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klanmayan sÄ±kÄ±ntÄ±lar var" sÃ¶ylentilerini gidermek iÃ§in hastane ziyareti yaptÄ±ÄŸÄ± bile konuÅŸuldu.

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Bir sÃ¼re Ã¶nce bazÄ± saray mensuplarÄ± Kate'in yumurtalÄ±k kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÄŸÄ±zlarÄ±ndan kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸtÄ±.

OnlarÄ±n iddiasÄ±na gÃ¶re aslÄ±nda Kate de iÅŸleri sÃ¶z konusu olduÄŸunda aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§mamasÄ± gerektiÄŸini biliyor.

Ki zaten Prenses'in saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã¶yle sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi de gitmiyor.

BazÄ± iddialara gÃ¶re her ne kadar tedavisi bitse de Kate henÃ¼z tam olarak iyileÅŸmiÅŸ deÄŸil. Belki hayatta kalsa bile hastalÄ±ÄŸÄ±yla yaÅŸamayÄ± Ã¶ÄŸrenmesi ve hayatÄ±nÄ± buna gÃ¶re planlamasÄ± gerekecek.

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Bu arada konuÅŸulanlara gÃ¶re Kate'in kocasÄ± Prens William da hastalÄ±k nedeniyle sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± dÃ¶nemlerden geÃ§iyor.

Bir baÅŸka endiÅŸe de zaten kanser olan Kral'Ä±n ardÄ±ndan tahta Ã§Ä±kacak olan William'Ä±n karÄ±sÄ± Kate'in saÄŸlÄ±k sorunuyla gelecekteki gÃ¶revine nasÄ±l hazÄ±rlanacaÄŸÄ± konusunda.

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Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden de programÄ±ndaki en kÃ¼Ã§Ã¼k bir aksama bile merak ve daha da Ã¶tesinde sÃ¶ylenti konusu oluyor.

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