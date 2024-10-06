Bu yuvayı ihanet bile yıkamadı… Karısına aşkını sahneden haykırdı: Seni 12 yıldır çok seviyorum

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Her şeye rağmen bir arada kalmayı başaran ve kapalı kapılar ardında evliliklerini kurtarmak için çok çalıştıkları söylenen Justin Timberlake ve Jessica Biel çifti 12. evlilik yıl dönümlerini kutladılar.

Cuma akşamı Kanada’nın Montreal kentinde konser veren Justin Timberlake’in hayranları tatlı bir sürprizle karşılaştı.

Justin Timberlake Jessica Biel'le 12. evlilik yıl dönümlerini sahneden ona "Seni seviyorum" diye seslenerek kutladı

SAHNEDE ROMANTİK YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

Konser sırasına dinleyicilere eşi Jessica Biel ile 12. yıl dönümlerini kutladıklarını söyleyerek onun da sahnenin kenarından kendisini izlediğini belirtti.

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“Eşim bu gece burada. Ve bu gece bizim 12. yıl dönümümüz” sözlerinin ardından Timberlake, “O yüzden ona iyi davran Montreal, çünkü bu gece beni hepinizle paylaşıyor” diye şaka yaptı.

Timberlake daha sonra Biel'e bakmak için dönerken eliyle kalbini kapattı ve ona “Seni seviyorum bebeğim” diye seslendi.

Justin Timberlake ve Jessica Biel’in evliliği birkaç yıl önce ihanet iddialarıyla sarsılmıştı.

Jessica Biel birkaç sene önce kocasının ihanetiyle sarsılmıştı ancak çiftin evlilikleri bu badireyi atlattı.... Biel'in yaşadıklarından sonra kocasına katı kurallar koyduğu ve peşini hiç bırakmadığı söyleniyor

2019 yılında bir filmde birlikte rol aldığı Alisha Wainwright ile gecenin geç saatlerinde el eleyken yakalanan ünlü şarkıcı fotoğraflar manşetlere çıkınca karısından tüm dünyanın önünde özür dileyip yaşananları affetmesini istemişti.

İHANETİN ARDINDAN EVLİLİKLERİNİ BİR ÇOCUK DAHA YAPARAK KURTARDILAR

Ünlü çiftin ikinci çocukları da bu ihanet skandalının ardından doğmuştu. Yani Timberlake ve Biel bir anlamda evliliklerini bir çocuk sahibi daha olarak kurtarmaya çalıştı. Ve görünen o ki bunda da başarılı oldu.

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Ünlü çiftin evliliğini sarsan tek şey bu olmakla da kalmadı… Justin Timberlake’in kariyerinin ilk dönemlerinde sevgili olduğu Britney Spears’ın o günlerde hamile kaldığı ve bebeği aldırdığı da Spears’ın geçen sene bu zamanlar çıkardığı anı kitabında yer aldı.

BRITNEY'NİN KİTABINDAKİ ACI GERÇEKLER...

Anlaşılan Timberlake geçmişinden bu ayrıntıyı da karısı Jessica Biel’le paylaşmamıştı ve güzel oyuncu kitabın yayınlanmasıyla birlikte öğrendiği bu gerçekle bir daha sarsıldı. Britney Spears bebeği doğurmak istediğini ancak Timberlake istemediği için kürtaj olduğunu yazmıştı.

Britney Spears'ın Justin Timberlake'le gençlik dönemlerinde yaşadıkları aşkı da anşattığı kitabındaki detaylar oldukça çarpıcıydı

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Üstelik kitaba göre Justin Timberlake ilişkileri boyunca Britney Spears’ı da aldatmış ve kalbini çok kırmıştı…

Biel ve Timberlake’in aşkları ilk kez Ocak 2007'de Park City, Utah'ta arkadaşlarıyla birlikte snowboard yaparken görüntülendiklerinde ortaya çıkmıştı.

Timberlake 2012 yılında bir basın toplantısı sırasında gazetecilere karısıyla ilk buluşmalarının hiç “Hollywoodvari” olmadığını anlatmıştı.

AŞKLARI "ESKİ USUL" BAŞLAMIŞ

Bu her şeye rağmen yıkılmayan yuvanın temelleri ünlü şarkıcının anlattığına göre böyle başlamıştı: “Tanıştık ve konuşmaya başladık. Daha sonra arkadaşıma onu arayıp çıkma teklif edip edemeyeceğimi sordum. Arkadaşım Jessica'yı aradı ve Jessica 'evet' dedi, ben de onu aradım”

12 yıldır evli olan çift 2007'den beri birlikte

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Çift, 2008 yılında ilişkilerini kamuoyuna açıkladı ve Ekim 2012'de Jimmy Fallon, Andy Samberg, Timbaland ve Beverley Mitchell gibi birçok ünlü arkadaşlarının önünde, İtalya’da muhteşem bir düğünle evlendiler.

Çiftin 9 yaşında Silas ve 4 yaşında Phineas adında iki oğulları var.