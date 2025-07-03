Bu yıl da milyonlarına milyon katmıştı... İki çocuğunu alıp tatile gitti: Bunu en çok ben hak ettim!

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Annelerinin kurnazlığı ve ticari zekası sayesinde 5 kız kardeşten oluşan bu aile televizyon ekranlarında bütün hayatlarını milyonların gözü önünde yaşayan Kardashian / Jenner ailesi paraya para demiyor.

Bu kadar ünlü ve zengin olmanın bedelini hayranları kadar kendilerinden nefret eden büyük bir kitle yaratarak da ödeyen bu isimlerin arasında yaşına göre en büyük başarıyı yakalayan ise en küçük kardeş oldu.

Kylie Jenner iki çocuğuyla birlikte İtalya'da tatil yapıyor

Ve bu küçük kardeş geçen hafta Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in düğününde boy gösterdikten hemen sonra İtalya’nın Toskana bölgesinde iki küçük çocuğuyla birlikte tatile gitti.

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“İtalyan yazı böyle olur” diyerek lüks tatilinden kareler paylaşan Kylie Jenner hem kendisinin bol bol bikinili fotoğraflarını hem de çocuklarının tatilde eğlenirken çekilmiş tatlı videolarını hayranlarına sundu.

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Kylie Jenner zaten artık hayatının çoğunu sürekli tatildeymiş gibi yaşıyor, hayranları da bu hayatı gıptayla izliyor. Özel jeti olan ve canı istediğinde isteği yere uçan Kylie Jenner bir yandan da sürekli olarak davetlerde, kırmızı halılarda boy göstermeye devam ediyor.

Hayranları Kylie'nin sürekli tatildeymiş gibi yaladığı lüks yaşantısını kimi zaman yadırgasa da genç yıldız çok çalışıp büyük bir servet elde etmeyi başarmıştı ve şimdi de bunun keyfini sürüyor

Bu tatlı hayatın kaynağı da Kylie’nin ablalarıyla birlikte kazandığı ünden geliyor. Ancak en küçük kız kardeş akıllı davranarak ününün doruğunu yaşarken kendi adını taşıyan bir kozmetik markası kurdu ve peş peşe piyasaya sürdüğü ürünleri yok satmaya başladı.

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Buradan kazandığı devasa serveti yatırım için kullanmaya devam eden Kylie Jenner giyim kuşam işine de el attı ve bir moda markası da yarattı. Genç yatırımcı bu lüks hayatı sürerken çalışıp kazanmaya sürekli devam ediyor ve bu başarıları sayesinde de artık hiç çalışmadan ölene kadar rahat yaşayacağı kadar çok parası oldu.

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Ablaları Kim, Kourtney ve Khloe Kardashian’la birlikte ekrana gelmeye başladığında daha bir çocuk olan Kylie Jenner ağustosta 28’inci yaşını kutlayacak.

Ama daha 30 yaşına bile gelmeden ününü kullanıp kendine bir kozmetik imparatorluğu kurmayı başardı. Kylie Jenner bu sayede Haziran 2025 itibarıyla 670 milyon dolar civarında bir servete sahip oldu.

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Kylie Jenner, servetini büyük ölçüde kendi kozmetik şirketi Kylie Cosmetics aracılığıyla inşa etti. 2015’te ilk olarak dudak parlatıcıları ve rujlardan oluşan serisini piyasaya sürdü ve milyonlarca Instagram takipçisi olmasından da faydalanarak pazarlama ve reklamda hiç zorlanmadı.

Kylie 2020’de Kylie Cosmetics'in %51'lik hissesini bir başka büyük marka olan Coty, Inc.'e 600 milyon dolara sattı. Bu satıştan vergiler düşüldükten sonra yaklaşık 540 milyon dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Kylie Jenner kendi ürünlerinin reklamını da kendisi yapıyor ve böylece ürünleri daha hızlı ve daha çok satılıyor

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Ünlü ekonomi dergisi Forbes 2019’da Kylie’yi 21 yaşında dünyanın en genç "kendi kendini milyarder yapan" kadını olarak lanse etmişti.

Ancak, Mayıs 2020'de Forbes, ailenin kendilerine sağladığı mali bilgilerin abartılı olduğunu ve Jenner'ın aslında bir milyarder olmadığını belirterek bu unvanı geri çekmişti.

Kylie şimdilik milyarder olmasa da yatırımlarını devam ettirdiği için bu mertebeye ulaşması yakın. Bu başarısının karşılığını da hayatını bir tatilmiş gibi yaşayarak alıyor…