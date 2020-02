Bu yıl benim yılım olacak

◊ Bu sene Pantene Altın Kelebek’in Yıldızı Parlayanlar kategorisinde ödül alacak üç isimden biri sizsiniz. Ödül haberini nerede, ne şekilde aldınız?

- Ödül haberini Mardin’de dizi çekimleri esnasında aldım. Yıl boyunca heyecanla beklediğim bu gecede ‘Yıldızı Parlayanlar’dan biri olarak sahnede yer alacak olmak çok gurur verici. Sabırsızlıkla geceyi bekliyorum.

◊ Bu ödülün geçtiğimiz senelerde kazananların kariyerlerine önemli etkileri oldu. Siz kariyerinize nasıl etki edeceğini düşünüyorsunuz?

- Takdir görmek çok değerli ve motive edici. Kariyerimde sağlam ve doğru adımlarla ilerlemek için tüm enerjimle çalışıyorum. Bunun sonucunda ülkemiz için çok değerli bir ödül töreni olan Pantene Altın Kelebek’te Pantene Yıldızı Parlayanlar gibi kıymetli bir ödüle layık görülmek motivasyonumu ve çalışma azmimi daha da artırdı. İnanıyorum ki bu ödül bana şans getirecek, ilerleyen dönemlerde daha güzel fırsatların çıkmasına da vesile olacak.

BENİ BEN YAPAN EN ÖNEMLİ AYRINTI; SAÇLARIM

◊ Törende önemli bir rolünüz var. Hazırlıklara başladınız mı? “Gün benim günüm olacak” diyor musunuz?

- Pantene Altın Kelebek’te izleyicilerim, yaşıtlarım, destekleyenlerim, kısacası bana inanan ya da benimle aynı hayali paylaşanların sorumluluğunu da taşıyor olmak benim için çok kıymetli. Pantene Altın Kelebek gecesi için çok değerli insanlarla birlikte hazırlıklara başladık. O gün en iyi halimi ortaya çıkarmak ve içimdeki enerjiyi tümüyle yansıtabilmek çok önemli. Benim için bunun yolu saçlarımdan geçiyor.

◊ Benimle özdeşleşen, beni ben yapan en önemli ayrıntı saçlarım. Bu yüzden saçlarımda istediğim görünüme ulaşmak modumu yükseltiyor ve günün getirdiklerine karşı hazır olmamı sağlıyor. Benim için güç kaynağı diyebilirim. Saçım tamamsa ben de tamamım.

Pantene Altın Kelebek gecesinde de kıyafetim ve makyajımı, ışıl ışıl parlayan, tam anlamıyla beni yansıtacak güçlü saçlarımla tamamlamak için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Sahneye çıkıp ödülü aldığım anı hayal ederken şimdiden “Gün benim günüm!” diyebiliyorum.

◊ Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar ödülünün bu yılki diğer kazananları İlayda Alişan ve Alina Boz’la reklam çekimlerinde birlikteydiniz. Nasıldı onlarla çalışmak?

- Hayatımın her alanında enerjisi yüksek, başarılı, akıllı ve tabii ki güçlü kadınlarla çalışmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Eğlenceli ve samimi bir çekim günü geçirdik. Tüm ekip inanılmaz motive edici ve eğlenceliydi. Çekimlerin en önemli kısmı da Önder Tiryaki’den aldığımız saç tüyoları oldu. Yoğun geçen çekimlerde saçlarım ister istemez yıpranıyor ve sık sık hava değişimine de uğradığı için buklelerim her zaman aynı şekilde kalmıyor. Bunun önüne geçebilmek için Önder’den çok güzel bakım tüyoları aldım. Hepsini bakım rutinimde uygulamaya başladım. ◊ Saçlarınıza nasıl bakıyorsunuz?

- Saçlarım şu an iş nedeniyle bulunduğum şehrin iklimi ve suyuna alışık olmadığı için başlarda oldukça zorlandım. Saçımın ihtiyaç duyduğu nemi sağlamak için bir rutin oluşturdum. Her duşta şampuandan sonra saçlarıma Pantene 3 Dakika Mucize Krem’i uyguluyorum. Bu krem gerçekten saçlarımda mucize etkisi yaratıyor. Tüm hava değişimi, ısı işlemlerinden kaynaklanan yıpranmaları sadece 3 dakikada yok ediyor. Bu yüzden her duşta, şampuan sonrası bu kremi uyguluyorum. Son dokunuşu da daha belirgin ve dolgun bukleler için kıvırcık saçlara özel olan Pantene Belirgin Bukleler 7/24 Saç Bakım Kremi ile yapıyorum. Buklelerimin beni en güzel şekilde yansıttığını düşünüyorum.

REYYAN BANA EMPATİ KURMA BECERİSİ KATTI

◊ Yoğun bir yıl geçiriyorsunuz. 2019’u özetlemenizi istesem seçeceğiniz kelimeler neler olur?

- Heyecan, mutluluk, dönüşüm.



◊ “Hercai” dizisinde Reyyan olmak size neler kattı? Set nasıl geçiyor?

- Her karakter, yepyeni bir kişilik deneyimi. Reyyan bana daha geniş bir pencere, daha fazla empati kurma becerisi kattı, hâlâ da katmaya devam ediyor.



◊ Spor merakınız olduğunu biliyorum. Yoğun iş programınızda spora da vakit ayırabiliyor musunuz?

- Spor beni fiziksel ve mental olarak besleyen çok değerli büyük bir güç kaynağı. Her gün kısa da olsa egzersiz yapmaya çalışıyorum.

BAŞARILI İŞLER MOTİVASYON KAYNAĞIM

◊ 2020 için “benim yılım” diyor musunuz?

- Gelecek dönem projelerim ve işbirliklerimi düşününce bu yıl benim yılım olacak diyorum. Bu zamana kadar içinde yer aldığım her iş beni çok heyecanlandırdı, böyle keyifli ve başarılı işlerde yer almak gelecek dönem için de motivasyon kaynağım oluyor. Sadece benim değil, iyiye inanan ve iyiyi hak eden herkesin yılı olsun.

MUTLULUK VERİYOR AMA AYNI ZAMANDA KISITLIYOR

◊ Özgürlüğünüze düşkün olduğunuzu her defasında yineliyorsunuz. Tanınan biri olmak, sizi zorluyor mu?

- Yaptığınız işin karşılık bulması bakımından tanınıyor olmak mutluluk veriyor. Ama kişisel sınırlarınızın korunması adına biraz kısıtlayıcı da olmuyor değil.

İLİŞKİDE HİÇBİR ŞEY TEK TARAFLI DEĞİL

◊ Bir röportajınızda en çok kullandığınız cümlenin “Ne hissediyorsun?” sorusu olduğunu gördüm. Genelde bu tarz soruları insanlar kendilerine sorulmasını istiyorsa yöneltir. İlişkilerin tek taraflı olmasından sıkıldınız mı?

- O soru aslında “Günlük hayatında kendine en çok ne sorarsın?” gibi bir şeydi. Bunu ben sürekli kendime soruyorum. Çünkü ne hissettiğimi bilirsem ne hissettiklerini anlarım. Bunun dışında adına ilişki denilen bir durumda hiçbir şeyin tek taraflı olduğuna inanmıyorum.

