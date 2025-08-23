Hayata vedası milyonları yasa boğmuştu: Ölümünün yaklaştığını biliyormuş!

Haberin Devamı

76 yaşındaki Osbourne'un ölümü başta ailesi olmak üzere onu seven, müziğini dinleyen milyonları da çok etkiledi kuşkusuz...

Ama bu kaybı daha dokunaklı hale getiren başka bir ayrıntı daha vardı... Osbourne, hayata veda etmeden sadece 17 gün önce bu dünyadaki son arzusunu da gerçekleştirmişti..

Black Sabbath grubu ile birlikte yıllar sonra ilk ve son kez hayranlarının karşısına çıkmıştı.

Hem de vasiyet eder gibi söylediği şekilde. Uzun süredir yaşadığı ABD'de değil, kendi memleketi olan İngiltere'nin Birmingham kentinde.

'SONUN YAKLAŞTIĞINI BİLİYORDU'

Aslında saatlerce süren o veda konserinde hastalıklarına ve yaşına rağmen iyi görünüyordu Osbourne. Bu yüzden de o gecenin üzerinden çok kısa bir süre geçmeden ölümü büyük bir şaşkınlık yarattı.

Fakat aynı veda konserinde sahne arkasında görev yapan bir başka müzisyen arkadaşı, Ozzy Osbourne'un yakında öleceğini hissetmiş olduğunu ileri sürdü.

Müzik tarihinin önemli gruplarından Rage Against Machine ve Audioslave'in gitaristi Tom Morrello, Chicago'da yayın yapan Q101 adlı radyo istasyonuna konuştu.

O söyleşide de Ozzy Osbourne'un, bu dünyadaki sonunun yaklaştığı hissine sahip olduğunu söyledi.

'ÖLÜMÜ TRAJEDİ AMA BU KADAR YAŞAMASI DA MUCİZE'

"Ozzy Osbourne, uzun süre çok uçlarda bir yaşam tarzı sürdürdü. Keşke Ozzy 30 yıl daha yaşasaydı. Ama gerçekten de artık 'gideceğini' biliyormuş gibiydi" diye konuştu.

Morello'nun söylediğine göre Ozzy bu dünyaya veda zamanının yaklaştığını biliyordu..

Osbourne'u "bütün zamanların en iyilerinden biri" olarak nitelendiren Morello onun ölümünü de bir "trajedi" olarak yorumladı. Yine de bunca zaman yaşamasını bir tür "mucize" diye tanımladı.

Morello, Ozzy Osbourne ve Black Sabbath'ın veda konserinde de müzikal direktör olarak görev yapmıştı.

BÜTÜN SON ARZULARI GERÇEKLEŞTİ... SONRA HAYATA VEDA ETTİ

Ozzy Osbourne son yıllarda uzun süredir yaşadığı ABD'den memleketi İngiltere'ye geri dönmek istediğini söylüyordu karısı Sharon'un anlattığına göre...

Osbourne "Beni evime götürün, burada ölmek istemiyorum" diyordu. Zaten Osbourne ailesi de Birmingham'a taşındı.

Sonrasında Ozzy Osbourne'un tek bir isteği kalmıştı. 5 Temmuz'daki veda konserine çıkmak...

Ünlü müzisyen bu arzusunu da gerçekleştirdi. Kendi ifadesiyle "Bulunduğu yere gelmesini sağlayan" hayranlarına hem teşekkür hem de veda etti...

Konserin üzerinden 17 gün geçtikten sonra da Ozzy Osbourne hayata veda etti.

Ama özetlemek gerekirse müzik tarihine silinmez izler bırakan Osbourne öyle şanslı bir insanmış ki bütün son arzuları teker teker gerçekleştikten sonra bu dünyadan gitti.