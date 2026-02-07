Bu yaşta nine elbisesini sana kim giydirdi: Bir de aşk kolyesi takmış boynuna!

Haberin Devamı

Galler Prensesi Kate'in, gittiği resmi ziyaretlerde hep birbirine benzer çizgiler taşıyan kıyafetler giymesi, üstelik bir tanesi hariç genellikle koyu ve iddiasız renkler seçmesi, onu bir moda ikonu olarak görenlerin pek de hoşuna gitmiyor.

Ama Kate'in dün kocası Prens William ile gittiği bir ziyarette giydikleri değilse bile boynundaki kolye büyük bir heyecan yarattı.

Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton, dün Londra'da Canterbury'nin ilk kadın başpiskoposu Dame Sarah Mullaly'yi ziyarete gitti.

BOYNUNDA SALLANAN ALTIN KOLYE GÜNÜN YILDIZI OLDU

Lambeth Sarayı'ndaki bu ziyaret için Kate, belinde kemeri bulunan koyu toprak renginde bir elbise ve üzerine de uygun renkte bir palto giydi.

Yaşadığı hastalığı da iyice atlatmış görünen Kate ile ilgili en çok dikkat çeken ayrıntı ise boynundaki kolye oldu.

Bunun en önemli nedeni Kate'in bu kolyeyi ilk kez takmasıydı.

Altın bir zincirin ucunda sallanan kalp şeklindeki kolye Kate'in koyu renk giyimi içinde hemen dikkat çekti.

Kate'in boynundaki bu altın kolye Daniella Draper tasarımı... Anlamı da ilk bakışta anlaşılacak türden aslında. Aşkı ve bağlantıyı simgeliyor.

Kolyenin satış fiyatı bin 500 sterlin.

NE YAZDIĞI MERAK KONUSU

Kate'in boynundaki bu merak uyandıran altın kolye, geri dönüştürülmüş altından üretildi.

Zarif bir el işçiliğinin izlerini taşıyan kolyenin üzerindeki el yazısıyla hazırlanan mesaj dikkat çekti. Ancak orada ne yazılı olduğu ise en azından şimdilik bir gizem olarak kaldı.

Durum böyle olsa da Kate'in ilk kez kamuoyu içinde kullandığı bu kolyenin yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü'nün bir simgesi olarak yorumlayanlar da oldu.

ELBİSESİNİN RENGİ ELEŞTİRİLERDEN NASİBİNİ ALDI

Bu arada Kate'in giydiği aslında ünlü bir modacının imzasını taşıyan elbise de eleştiri oklarını üzerine çekti.

Birçok kişi Kate'i kimin giydirdiğini merak ettiğini söylemeden geçemedi.

Bazıları da Galler Prensesi'nin büyükanne elbiseleri giydiğini ileri sürdü: "Birisi Kate'e büyükanne elbisesinin ona yakıştığını söyledi galiba" diye yorum yapanlar da oldu.

Diğer yandan Kate'in gittiği ziyarete uygun giyindiğini belirtip tam not verenler de çıktı.

Kate Middleton son zamanlarda genellikle toprak tonlarında giyinmeyi tercih ediyor.





Ama hayranlarına bakılırsa artık daha renkli giyinse iyi olur.





Kate, son dönemdeki en renkli görüntüyü Galler'de sergiledi.