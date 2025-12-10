Bir Ã¼lkenin geleceÄŸini kurtardÄ±lar... Bu yaÅŸta Ã§ekmedikleri Ã§ile kalmamÄ±ÅŸtÄ±... Boynu bÃ¼kÃ¼k kardeÅŸlerin mutlu gÃ¼nÃ¼

Haberin DevamÄ±

Kendileri daha o sÄ±rada farkÄ±nda olmasalar bile Ã¼lkelerinin geleceÄŸini kurtarmÄ±ÅŸlardÄ±. Ã–zellikle de babalarÄ±nÄ±n!

ArtÄ±k kendisine dedelerinden miras kalan tahtta oturan adam iÃ§in derin bir nefes alma zamanÄ± gelmiÅŸti: ArtÄ±k gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ gere gere dÃ¼nyaya tanÄ±tacaÄŸÄ± bir deÄŸil iki veliahdÄ± vardÄ±.

Evet ikisi de dÃ¼nyanÄ±n pek kÃ¼Ã§Ã¼k ama yine de etkili ve zengin bir Ã¼lkesinde dÃ¼nyaya gelmiÅŸti... Ä°kisi de gerÃ§ekten bÃ¼yÃ¼k bir varlÄ±ÄŸÄ±n iÃ§ine gÃ¶zlerini aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±...

Yine de onlarÄ± bekleyen, Ã¶yle sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi bÃ¼yÃ¼k ve kesintisiz bir mutluluk deÄŸildi.

DoÄŸduklarÄ± gÃ¼n nasÄ±l da Ã§alkantÄ±lÄ± ve trajedilerle dolu bir aileye mensup olduklarÄ±nÄ± ve belki de onlarÄ± bekleyen en bÃ¼yÃ¼k acÄ±yÄ± tahmin bile edemezlerdi... UfacÄ±kken anne sevgisinden uzak dÃ¼ÅŸmenin, babalarÄ± yanlarÄ±nda olsa bile bir kanadÄ± kÄ±rÄ±k kalmanÄ±n acÄ±sÄ±nÄ±...

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte tam da bu nedenle milyonlarca kiÅŸinin uzun sÃ¼re acÄ±yarak baktÄ±ÄŸÄ± o ikizler bugÃ¼n yeni yaÅŸlarÄ±na girdi. Onlar artÄ±k 11 yaÅŸÄ±nda!





Ä°KÄ°ZLER BUGÃœN 11 YAÅžINA GÄ°RDÄ°

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, doÄŸduklarÄ± aileye raÄŸmen hayatÄ±n acÄ± yÃ¼zÃ¼yle erkenden taÅŸÄ±na ikizler Monaco Prensi Albert ile karÄ±sÄ± Prenses Charlene'in ikizleri Gabriella ile Jacquesâ€¦ Yani Prenses Gabriella ile Veliaht Prens Jacques.

Ãœlkelerinin geleceÄŸinin kurtarÄ±cÄ±sÄ± olarak gÃ¶rÃ¼len bu iki Ã§ocuk 2014 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±klarÄ±nda en Ã§ok da mensup olduklarÄ± aile derin bir nefes almÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ eÄŸer onlar dÃ¼nyaya gelmeseydi, Avrupa'nÄ±n ortasÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¼lkeleri Monako, tahta geÃ§ecek bir veliaht olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Fransa'ya baÄŸlanacaktÄ±.Â





ÃœLKENÄ°N KADERÄ°NÄ° ONLAR DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

Ä°kinci seÃ§enek olarak da iktidar, halalarÄ±nÄ±n Ã§ocuklarÄ±na geÃ§ecekti. Herkes annelerinin hamile kalmasÄ±nÄ± beklemiÅŸti zaten.

Haberin DevamÄ±

YaÅŸÄ± artÄ±k 50'leri geride bÄ±rakan babalarÄ± Prens Albert bir ara tahtÄ±nÄ±n veliahdÄ± olarak gayri meÅŸru Ã§ocuklarÄ±nÄ± bile dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼.

KÄ±z kardeÅŸi Caroline'in Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸundan birini veliaht ilan etmesine bile pek sÄ±cak bakmamÄ±ÅŸtÄ±. Yani onlar doÄŸmasaydÄ± Albert'in kanÄ± tamamÄ±n sonlanacaktÄ± Ã¼lkede. Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± bu ikizler Ã¼lkenin geleceÄŸini kurtardÄ±.

Ä°kizlerin doÄŸum gÃ¼nÃ¼ nedeniyle Gabriella ile Jacques'in bir dizi fotoÄŸrafÄ± da ailenin resmi sosyal medya sayfasÄ±nda yayÄ±nlandÄ±. Ä°kisinin de ne kadar bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ dikkatlerden kaÃ§madÄ±.Â





DÃœNYA ONLARA UZUN SÃœRE ACIYARAK BAKTI

Jacques ilk sÄ±radaki, ikizi Gabriella da ikinci sÄ±radaki veliaht olarak tarihteki yerlerini aldÄ±lar. Zaten iki Ã§ocuk daha ufacÄ±k yaÅŸlarÄ±ndan itibaren anne ve babalarÄ±yla birlikte resmi etkinliklere katÄ±larak gÃ¶rev bilinci iÃ§inde yetiÅŸtiriliyorlar.

Haberin DevamÄ±

Anneleri Charlene, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± bahane ederek kendi memleketi GÃ¼ney Afrika'da neredeyse bir yÄ±l kaldÄ±ÄŸÄ±nda onlar babalarÄ±yla birlikte Monte Karlo'da yaÅŸamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Albert nereye giderse onlarÄ± da yanlarÄ±nda gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Ä°ÅŸte o sÃ¼reÃ§te Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼n hiÃ§ gÃ¼lmemesi, durgun tavÄ±rlarÄ± dÃ¼nyanÄ±n yÃ¼reÄŸini sÄ±zlattÄ±. KonumlarÄ± ne olursa olsun onlar daha "anne Ã§ocuÄŸuydu." Uzakta olan annelerine ihtiyaÃ§larÄ± vardÄ±.

Jacques'Ä±n aÅŸÄ±rÄ± durgunluÄŸu, Gabriella'nÄ±n sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± tavÄ±rlarÄ± onlarÄ±n annesizlikten ne kadar olumsuz etkilendiÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.





KÃœÃ‡ÃœÃ‡ÃœK YAÅžTA ANNE SEVGÄ°SÄ°NDEN MAHRUM KALDILAR

"AyrÄ±lÄ±yorlar" sÃ¶ylentileri Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada anneleri Charlene'i ziyaret iÃ§in GÃ¼ney Afrika'ya gittikleri sÄ±rada Ã§ekilen bir fotoÄŸraf sosyal medyada paylaÅŸÄ±lÄ±nca minik prenses eskisinden daha fazla ilgi Ã§ekmeye baÅŸladÄ±.

Haberin DevamÄ±

KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z saÃ§larÄ±nÄ± eline geÃ§irdiÄŸi bir makasla kendisi kesmiÅŸti. SaÃ§Ä±nÄ±n Ã¶n kÄ±smÄ± gerÃ§ekten gÃ¶zden kaÃ§mayacak kadar tuhaftÄ±. Bu durum sosyal medyada tartÄ±ÅŸmalara neden oldu. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n bu tavÄ±rlarÄ±nÄ± "sevimli" bulanlar, hatta kendi Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da bunu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyenler oldu.

Fakat buna karÅŸÄ±lÄ±k Gabriella'nÄ±n annesinden yoksun olduÄŸu iÃ§in bunalÄ±ma girdiÄŸi ve duygularÄ±nÄ± bu ÅŸekilde dÄ±ÅŸa vurduÄŸunu savunanlar da Ã§Ä±ktÄ±.

Gabriella'nÄ±n bundan Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce annesinin yokluÄŸunda saÃ§larÄ±nÄ± kendisinin kesmesi kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n ruhsal sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getirmiÅŸti.





Haberin DevamÄ±

Ä°KÄ°SÄ° DE RUHSAL Ã‡ALKANTILAR YAÅžADI

BazÄ± kullanÄ±cÄ±lar da Charlene'in ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu durumun kÄ±zÄ±nÄ± da etkilediÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re anneleri Charlene ile babalarÄ± Albert aralarÄ±ndaki sorun her neyse onu aÅŸmÄ±ÅŸ durumda. Ya da bir sÃ¼re Ã¶nce basÄ±na yansÄ±yan sÃ¶ylentilere gÃ¶re Charlene'in boÅŸanmamasÄ±na dayanan bir anlaÅŸma yaptÄ±lar.Â

SÃ¶ylentisi hiÃ§ bitmeyen bu durum bir yana ikizlerin annesi Charlene artÄ±k hep yanlarÄ±nda. Hatta sanki saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmuÅŸ gibi de gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Kilo aldÄ±, toparlandÄ± ve yÃ¼zÃ¼ de gÃ¼lmeye baÅŸladÄ±. SonuÃ§ olarak o yanlarÄ±nda olduÄŸu iÃ§in Gabriella ve Jacques'Ä±n yÃ¼zÃ¼ de gÃ¼lÃ¼yor.Â

Â



Aanneleri Charlene'in Monako'ya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ ve eskisine gÃ¶re daha toparlanmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ dikkat Ã§ekiyor bir sÃ¼redir. Elbette ikizlerin eskisine oranla daha mutlu gÃ¶rÃ¼nmesi de.Â





HiÃ§ tanÄ±yamamÄ±ÅŸ olsa da Gabriella, bir dÃ¶nem sinema dÃ¼nyasÄ±na damgasÄ±nÄ± vuran Grace Kelly'nin yani Prenses Grace'in torunu. Sosyal medyada bazÄ± kullanÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan Gabriella'nÄ±n babaannesine benzemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yorumlarÄ± yapÄ±lÄ±yor.

Â