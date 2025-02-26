Bu yaşında ödülden ödüle koşuyor... Ama kalbi paramparça... Bir sen eksik kaldın yanımda!

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Artık 62 yaşında üç tane yetişkin kız çocuğu ve bir tane de torunu var... İşin ilginci yıllar boyunca ulaşamadığı birbirinden değerli ödüllere ancak 60 yaşından sonra kavuşuyor Moore.

Büyük olasılıkla onun bu durumdan şikayeti yok... Ama bir yandan emeklerinin karşılığını aldığı için mutluluktan ayakları yerden kesilirken diğer yandan da kelimenin tam anlamıyla içi kan ağlıyor... Çünkü kendisini bu kariyer için cesaretlendiren kişiyle büyük sevincini doya doya paylaşamıyor.

Bir başka deyişle kariyerinin bu noktaya gelmeyi için ona destek olan eski kocası Bruce Willis onun mutluluğunu sağlık durumu nedeniyle tam olarak paylaşamıyor.

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60'INDAN SONRA ÖDÜLDEN ÖDÜLE KOŞUYOR

Kamera karşısına geçtiği The Substance adlı filmle sanki mesleğinde yeniden doğdu Demi Moore… Altın Küre derken geçen hafta sonu da Screen Actors Guild Ödülü'nü kucakladı bu filmdeki performansıyla.

Demi Moore bu yıl da en iyi kadın oyuncu dalında Oscar'ın en güçlü adaylarından... Birçok yoruma göre de Moore şeytanın bacağını kıracak ve ödülü kazanacak.

Özellikle de 40 yaşını geçen kadın oyuncuların artık yaşlandıkları gerekçesiyle bir kenara atıldığı Hollywood'da Moore, çok çarpıcı bir örnek aslında. Elbette kazandığı bu başarılardan dolayı da çok mutlu.

Bir yandan bunca sevinirken diğer yandan da bütün bu yükselişin keyfini tam anlamıyla çıkaramıyor. Çünkü onu kariyeri boyunca cesaretlendiren, ona güç veren eski kocası Bruce Willis, onun sevincine yeteri kadar ortak olamıyor.

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Şimdi Demi Moore'a yakın kaynaklara göre, 45 yıllık kariyeri boyunca asla vazgeçmemesini mesleğine dört elle sarılmasını söyleyen Bruce Willis, yakalandığı frontotemporal demans yüzünden eski karısının başarılarının çok da farkında değil.

Elbette iyi bir takım gelişmeler olduğunun farkına varıyor ama yine de tam olarak Moore'un istediği gibi değil.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan kaynaklara göre "Bruce'un bu kadar kırılgan bir durumda olması Demi'ye hayatın ne kadar kısa ve değerli olduğunu gösterdi. Bu ona gerçekten devam etme ve kendini mümkün olduğunu düşündüğünün ötesine zorlama isteği ve azmi verdi."

Bruce Willis ile evliliğinden 36 yaşında Rumer, 33 yaşında Scout ve 31 yaşında Tallulah adında üç tane kızı olan Demi Moore son zamanlarda bir de en büyük kızından torun sahibi oldu.

Bir yandan çalışırken diğer yandan da Willis'in şu anki eşi Emma Heming'e destek oluyor. Ama görünüşe göre bunca mutluluk içinde eski kocasıyla sevincini tam olarak paylaşamadığı için de kalbinin bir yeri hep paramparça.

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'SENİ ASLA BIRAKMAYACAĞIM' DİYE YEMİN ETTİ

İnternetteki Radar adlı internet sitesinin haberine göre Demi Moore, yıllar önce Bruce Willis'i hiçbir zaman terk etmeyeceğine yemin etti... Aradan geçen zaman içinde de bu sözüne sadık kaldı.

2022'de, Hollywood filmlerinin vazgeçilmez yıldızı olan Bruce Willis'in bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığına yakalandığı ailesi tarafından açıklandı.

Kısa bir süre sonra da ünlü oyuncuya frontotemporal demans teşhisi konuldu. O zor günlerde de eski eşi Demi Moore hep onun, şu anda evli olduğu Emma Hemin ve ondan dünyaya gelen iki küçük kızının yanındaydı.

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Radar adlı internet sitesine konuşan eski çifte yakın bir kaynak bu konuda "Demi her koşulda onun yanında kalacağına yemin etti. Bruce, zorlu hastalığıyla mücadele ederken Demi'nin kalbi sızlıyor" diye konuştu.





TANIŞTIKLARI YIL EVLENDİLER

Demi Moore ile Bruce Willis, 1987 yılında bir film galasında tanıştılar. O dönemde Moore, nişanlı olduğu Emilio Estevez'den ayrılmıştı.

Daha o ilk karşılaşmada ikisinin de kalbinde şimşekler çaktı. Zaten kısa sürede sonra da romantik ilişkileri başladı.

Aynı yıl tanışmalarından kısa bir süre sonra da Moore ile Willis, hayatlarını resmen birleştirdi. Bu da doğaçlama bir şekilde oldu.

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Bir gün Las Vegas'ta bir yerde otururken Willis "Sanırım seninle evlenmeliyiz" dedi. Moore önce bunu şaka sansa da sonunda gerçek olduğunu anladı. Tabii ki hemen gidip evlendiler.

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TORUN SEVİNCİNİ YAŞADILAR

Bu ani nikahtan bir yıl sonra da ilk kızları Rumer dünyaya geldi.

Bu arada belirtelim ki şu anda 35 yaşında olan Rumer pantneri Derek Richard Thomas ile birlikte bir kız bebek sahibi oldu. Bruce Willis ile Demi Moore da ilk torun sevincini yaşadı bu şekilde.

Ardından 1991 ve 1994'te de diğer kızları Scout ve Tallulah dünyaya gözlerini açtı. Ama çiftin evliliği 2000 yılında sona erdi. Buna rağmen dostlukları sürüyor.

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Demi Moore, Bruce Willis'in şu anda evli olduğu Emma Heming'in de en büyük destekçisi... Hem onu hem de Willis ile Heming'in iki küçük kızını hiç yalnız bırakmıyor.