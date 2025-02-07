Bu vefa göz yaşartıyor… ‘Ayrılsak ne fark eder biz hala bir aileyiz’

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Demansa yakalanan ve her geçen gün hafızası giderek zayıflayan Bruce Willis bir süre sonra ne yazık ki en sevdiklerini bile hatırlayamayacak.

BRUCE WILLIS KAÇINILMAZ SONA HER GÜN BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYOR

Ailesinin söylediğine göre usta oyuncu şimdiden sözlü iletişim kurmakta zorlanıyor ve kaçınılmaz sona her gün bir adım daha yaklaşıyor.

Bu durum hayranlarını üzse de kalabalık ailesinin ona nasıl sahip çıktığını, nasıl etrafında pervane olduğunu görmek bir nebze olsa da onları rahatlatıyor.

Bu sevgi zincirinin en sağlam halkası ise Bruce Willis’in uzun yıllar önce boşandığı eski eşi Demi Moore.

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HER HAFTA ONUN YANINDA... BİR AN BİLE TEREDDÜT ETMEDİ

Demi Moore, Willis ve ailesinin desteklendiklerini hissetmelerini sağlamak için haftalık olarak onları ziyaret ediyor.

Variety dergisine verdiği son röportajda Bruce Willis ile ilişkisi hakkında “Biz her zaman bir aile olacağız, sadece farklı bir biçimde” diyen Demi Moore eski eşine hastalığı sırasında destek olmak konusunda bir an bile düşünmediği söylüyor ve “Ortaya çıktım çünkü sevdiğiniz insanlar için bunu yaparsınız” diyor.

62 yaşındaki Moore, 69 yaşındaki Willis ile olan dostane bağının boşanma sürecinden geçen diğer kişilere ilham vereceğini umuyor.

VEFA DUYGUSUNUN BELKİ DE EN GÜZEL ÖRNEĞİ

“Umarım bizim yaptığımız şey başkaları için cesaret verici olur” diyen Demi Moore “Boşanmadan sonra da hayat var. Sevgiyle birlikte ebeveynlik yapmanın bir yolu var” diyerek vefa duygusunun en güzel örneğini ortaya koyuyor.

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Demi Moore ve Bruce Willis 1987’den 2000’e kadar devam eden evliliklerinde 36 yaşında Rumer, 33 yaşında Scout ve 31 yaşında Tallulah adında üç kız çocuk sahibi oldular.

En büyük kızları Rumer sayesinde torun sevinci de yaşayan eski eşlerin en küçük kızları Tallulah da bir süre önce nişanlanıp evlilik yolunda ilk adımı attı.

ARTIK BİR BAŞKA KARISI VE YENİ BİR AİLESİ VAR AMA ONU SEVENLER YANINDAN HİÇ AYRILMADI

Bruce Willis, Demi Moore’dan ayrıldıktan sonra, 2009’da eski bir model olan Emma Heming ile evlenmiş, bu evlilikten de 12 yaşında Mabel ve 10 yaşında Evelyn adında iki kızı daha olmuştu.

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Demi Moore ve önceki evliliğinden olan üç yetişkin kızı Bruce Willis ve Emma Heming’e bu zorlu hastalık sürecinde en çok destek veren isimler oldu.

Özellikle ikisi de farklı zamanlarda aynı adama gönül veren iki kadının, Demi Moore ve Emma Heming’in birbirlerine verdikleri destek ve ünlü oyuncuya bakarken gösterdikleri dayanışma duyanları hem şaşırtan hem de duygulandıran cinsten bir durum…