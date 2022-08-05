Yönetmenin 'kestik' demesini bekledik, ama alevler gerçekti

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ÖLÜMÜN KOLLARINDAN ÇEKİP ALDILAR

Peki bu ünlülerin gerçek hayatta da "kahraman" olabileceği hiç aklınıza geldi mi? Çünkü bazı ünlüler gerçek hayatın tam içinde, başka insanların "hayatlarına dokundular." Hatta bazıları onları, ölümün kollarından çekip aldı. Gelin Hollywood'un "gerçek hayattaki kahramanlarına" şöyle bir bakalım.

BIÇAKLI BİR KAVGANIN ORTASINA GİRDİ

Bu tür bir olay ile gündeme gelen en son ünlü Dev Patel. Rol aldığı Slumdog Millionaire (Milyoner) başta olmak üzere Lion ve Yeşil Şövalye gibi filmlerle tanınan Patel, önceki gün bir çiftin bıçaklı kavgasında onların arasına girdi ve bıçaklama olayının daha trajik bir hale dönüşmesini engelledi.

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ADAMIN YANINDAN HİÇ AYRILMADI

Patel, Avustralya'da bir benzin istasyonunda bir çiftin tartışmasına tanık oldu. Taraflardan kadın olan, adamı göğsünden bıçakladı. Dev Patel ise araya girip olayın daha da büyümesini engelledi. Polis ve ilkyardım ekibi gelene kadar da yaralanan adamın yanından ayrılmadı. 32 yaşındaki Patel'in araya girmesiyle olay daha fazla büyümedi. Hayati tehlikesi olmayan adam hastaneye kaldırıldı, kadın ise gözaltına alındı.

Gelelim rol aldığı aksiyon sahnelerinin çoğunda bile dublör kullanmayan Tom Cruise'a. O da yıllar önce, 1996'da beş kişiyi bir yat yangınından kurtardı. Gelin o dönemde basına yansıyan olayı bir hatırlayalım.

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Tom Curise o dönemde evli olduğu Nicole Kidman ile İtalya'nın Capri adasında tatil yapıyordu. O sırada yangın çıkan bir yatta mahsur kalan beş kişi Cruise'un girişimiyle alevlerden kurtarıldı. Cruise'un sözcüsü daha sonra People dergisine verdiği demeçte aktörün "her iyi insanın yapacağı bir şeyi yaptığını" söyledi.

HASTANE MASRAFLARINI ÖDEDİ

Tom Cruise'un yaptığı tek iyilik bu da değil üstelik. Aynı yıl, tanımadığı bir kadına bir araba çarptığına tanık oldu aktör. Hemen yardım ekiplerini aradı ve kadını hastaneye kadar takip etti. Bacağı ve kaburgası kırılan kadının sigortası olmadığını öğrenince de tedavi masraflarını da kendi cebinden ödedi.

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Gelelim hayat kurtaran başka bir ünlüye. Aslında bu tür olaylarda ilk anda adı akla gelenlerden biri o. Kate Winslet'tan söz ediyoruz. Oyuncu, dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Richard Branson'ın yakın arkadaşlarından biri. 2011 yılında Branson'ın sahibi olduğu özel adadaki tatil evine davetliydi Winslet. Kendisiyle birlikte 20 kişi daha o malikanede bulunuyordu.

YAŞLI KADINI KUCAĞINA ALIP DIŞARI ÇIKARDI

Sabaha karşı saat 04:00 gibi evde bir yangın çıktı. Herkes kendini dışarı atıp canını kurtardı. Fakat onlar kadar hızlı hareket edemeyen bir kişi vardı: Richard Branson'ın o sırada 90 yaşında olan annesi. Kate Winslet, yaşlı kadını kollarına aldı ve hızlı bir şekilde alevlerin arasından kurtardı.

'YÖNETMENİN "KESTİK" DEMESİNİ BEKLEDİM'

Branson daha sonra olayı anlatırken annesinin yürüyebildiğini ama alevlerden kurtulmasına yetecek kadar hızlı hareket edemediğini söyledi. Kate Winslet'ın annesini kucaklayıp olabildiğince hızlı bir şekilde evden çıkardığını anlattı. Branson'ın anlattığına göre Kate Winslet o anlar hakkında daha sonra şöyle konuştu: " Yönetmenin 'kestik' demesini beklediğimiz bir film seti gibiydi. Ama böyle bir şey olmadı."





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Gelelim Kate Winslet'ın gerçek hayatta da yakın dostu olan Leonardo DiCaprio'ya... 2020'de sevgilisi Camilla Morrone ile birlikte ünlülerin gözde tatil beldesi St. Barts adasında yılın yorgunluğunu atıyordu DiCaprio. O sırada bir yolcu gemisinden düşen bir adamın arandığını duydu.

KAYIP YOLCUYU ARADILAR

Hem kendisi hem de sevgilisi Morrone arama ekiplerine katılıp denize atladılar. Onlara başka bazı gemi yolcuları da katıldı. Sonuç olarak 11 saat boyunca açık denizde kalan adam bulundu ve güvenli bir alana getirilip tedavi altına alındı.

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TERS AKINTIYA KAPILAN GENÇ KADINI KURTARDI

Rol aldığı The Office adlı yapımla tanınan John Krasinski de bir genç kadını çok güçlü bir akıntıya kapılıp boğulmaktan kurtardı. 2018'de Costa Rica'da yaşadığı sırada ünlü Manuel Antonio Ulusal Parkı'nda bulunan plajda meydana gelen bu olayı sonradan şöyle anlattı Krasinski: " Ben orada yüzüyordum. Bir Costa Rica'lı genç kadın ile bir adam da hemen yanımda yüzüyorlardı. Birkaç saniyeliğine suya daldım. Çıktığım zaman yanımda yüzen adamın çığlıklar attığını duydum. Gerçekten de genç kadın, sadece üç saniye içinde kilometrelerde sürüklenmişti. Bana yardım edecek kimse de yoktu. Hemen kadını kurtarmaya çalıştım."

KENDİ CANINDAN DA ENDİŞE ETTİ

Krasinki sonuç olarak kadını kurtardı fakat o anlarda kendisinin de ters akıntıya kapılıp hayatının sonuna geldiği düşüncesinin aklından geçtiğini sözlerine ekledi. Sonuçta olay yerine gelen sörfçülerin de yardımıyla genç kadın kurtarıldı.

DAĞ YÜRÜYÜŞÜNDE RAHATSIZLANINCA...

Hollywood'un emektarlarından Harrison Ford da 2000 yılında ünlü Masa Dağı'nda zor durumda kalan bir genç kadını helikopteriyle kurtarmıştı. 31 Temmuz 2000'de o dönemde 20 yaşında olan Sarah George ve arkadaşları, Wyoming'deki Masa Dağı'nda doğa yürüyüşüne çıktılar. George, yorgunluk, yükseklik ve susuzluk yüzünden adım atamaz hale geldi. Arkadaşları onu dağda güvenli bir bölgeye götürüp yardım çağırdı. İşte o anda hiç beklemedikleri bir yardım geldi.

GENÇ KADIN ONU TANIMADI

Onlara yardım elini uzatan kişi Harrison Ford oldu. Helikopteriyle yardıma koşan Ford, hastalanan genç kadını da arkadaşını da dağdan kurtardı. Sarah George, kendisine yardım eden adamı o anda tanımadığını söyledi.

Harrison Ford'un bu olaya nasıl karıştığına bakarsak... Kendine ait birkaç tane uçağı olan ve hepsini kendisi kullanan Harrison Ford, o dönemde uçuş becerilerini geliştirmek için helikopteriyle bu tür çalışmalara katılıyordu. Bu şekilde bu tür durumlarda kiralanan özel pilot masraflarından da tasarruf ediliyordu.

SÜRÜCÜYÜ SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARDI

Jamie Foxx da benzerine aksiyon filmlerinde rastlanabilecek bir kurtarma faaliyetine girişti. 2016 yılında aktörün Los Angeles'taki evinin yakınlarında bir trafik kazası meydana geldi. Bir sürücü drenaj kanalına çarptı ve araç birkaç kez takla attıktan sonra durdu.

DAKİKALAR SONRA ARAÇ ALEVLER İÇİNDE KALDI

Olayı fark eden Jamie Foxx hemen olay yerine koştu. Aracın içine sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Burada hayati konu Foxx'un kazazedeyi araç alevler içinde kalmadan çok kısa bir süre önce kurtarmasıydı.