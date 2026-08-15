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Üç yılda üç bebek sahibi oldular: Bu sefer ikiz doğurdu

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#Kraliçe Rania#Kral Abdullah#Prenses İman
Üç yılda üç bebek sahibi oldular: Bu sefer ikiz doğurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 13:16

Ürdün kraliyet ailesi son üç yılı kelimenin tam anlamıyla bebek sevinciyle geçirdi. Önce 2024 yılında Veliaht Prens Hüseyin ile karısı Prenses Rajwa'nın ilk bebeği İman dünyaya geldi.

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Ardından Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın büyük kızı İman ve damatları Jameel Thermiotis, Amina adında bir bebek sahibi oldu.

Üç yılda üç bebek sahibi oldular: Bu sefer ikiz doğurdu
Rania genç yaşında hem anneanne hem de babaanne olma mutluluğu yaşarken bu kez ise sevinçten ayakları yerden kesildi.
Üç yılda üç bebek sahibi oldular: Bu sefer ikiz doğurdu
Kraliyet çiftinin büyük kızı İman, ikiz kız bebekler dünyaya getirdi! Mutlu haber, Ürdün sarayı tarafından yapılan bir açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada "Haşimi kraliyet sarayı, Prenses İman ile Jameel Thermiotis'in 14 Ağustos 2026 tarihinde ikiz kız bebek sahibi olduklarını duyurmaktan mutluluk duyar" denildi.

Üç yılda üç bebek sahibi oldular: Bu sefer ikiz doğurdu
Kraliçe Rania, büyük kızı İman ile damadı Jameel'in yeni bebek beklediklerini geçtiğimiz ay sosyal medyadan duyurmuştu.

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Üç yılda üç bebek sahibi oldular: Bu sefer ikiz doğurdu
2023 yılının mart ayında evlenen çiftin Şubat 2025 doğumlu Amina adında bir kızı vardı. Böylece İman ile Jameel, üç kız çocuk sahibi oldu.

Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın torun sayısı da ikiz bebeklerle birlikte dörde çıktı.

Üç yılda üç bebek sahibi oldular: Bu sefer ikiz doğurdu
Çiftin, büyük halasıyla aynı adı taşıyan torun Prenses İman, bu ayın ilk yarısında iki yaşına girdi.

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#Kraliçe Rania#Kral Abdullah#Prenses İman

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