Üç yılda üç bebek sahibi oldular: Bu sefer ikiz doğurdu

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 13:16
Ürdün kraliyet ailesi son üç yılı kelimenin tam anlamıyla bebek sevinciyle geçirdi. Önce 2024 yılında Veliaht Prens Hüseyin ile karısı Prenses Rajwa'nın ilk bebeği İman dünyaya geldi.
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Ardından Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın büyük kızı İman ve damatları Jameel Thermiotis, Amina adında bir bebek sahibi oldu.
Rania genç yaşında hem anneanne hem de babaanne olma mutluluğu yaşarken bu kez ise sevinçten ayakları yerden kesildi.
Kraliyet çiftinin büyük kızı İman, ikiz kız bebekler dünyaya getirdi! Mutlu haber
, Ürdün sarayı tarafından yapılan bir açıklamayla duyuruldu.
Açıklamada "Haşimi kraliyet sarayı, Prenses İman ile Jameel Thermiotis'in 14 Ağustos 2026 tarihinde ikiz kız bebek sahibi olduklarını duyurmaktan mutluluk duyar" denildi.Kraliçe Rania, büyük kızı İman ile damadı Jameel'in yeni bebek beklediklerini geçtiğimiz ay sosyal medyadan duyurmuştu.
2023 yılının mart ayında evlenen çiftin Şubat 2025 doğumlu Amina adında bir kızı vardı. Böylece İman ile Jameel, üç kız çocuk sahibi oldu.
Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın torun sayısı da ikiz bebeklerle birlikte dörde çıktı.
Çiftin, büyük halasıyla aynı adı taşıyan torun Prenses İman
, bu ayın ilk yarısında iki yaşına girdi.