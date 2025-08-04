Bu sefer yanÄ±nda sevgilisi yoktu: YapayalnÄ±z ameliyat oldu!

Haberin DevamÄ±

53 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu saÄŸ dizinden bir kez daha ameliyat oldu. Hastanede Ã§ekilen fotoÄŸrafÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Vergara, "Bitti... Ä°kinci round" notuyla yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da geÃ§miÅŸ olsun mesajÄ± da geldi.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Vergara, geÃ§en yÄ±l aynÄ± dizinden bir kez daha ameliyat olmuÅŸtu. Ãœstelik o seferinde onu ameliyat eden kiÅŸi de ortopedik cerrah sevgilisi Justin Saliman'dÄ±â€¦

Vergara onunla birlikte Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸarak Saliman ile sevgili olduklarÄ±nÄ± da onaylamÄ±ÅŸtÄ±.

Fakat Ã§ift, sonradan yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Bu ikinci ameliyatÄ± ise kimin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamadÄ± Vergara.

Haberin DevamÄ±

18 yaÅŸÄ±nda evlendi, bir yÄ±l sonra anne oldu... Hayat yolunda hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼dÃ¼... Åžimdi ona aÅŸk dayanmÄ±yor!

Sofia Vergara, yine de operasyonun ardÄ±ndan toparlanÄ±p henÃ¼z yÃ¼zemiyor olsa da evinin bahÃ§esindeki havuzun baÅŸÄ±na geÃ§ti.Â

AÅžKSIZ DA KALSA HAYATTAN ZEVK ALMAYI BÄ°LÄ°YOR

BazÄ± insanlar evlilikleri bittiÄŸinde ya da aÅŸklarÄ± tarihe karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda derin bir depresyona girer... BulunduklarÄ± o karanlÄ±k kuyudan Ã§Ä±kmalarÄ± da Ã¶yle kolay olmaz... OnlarÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ tekrar gÃ¼ldÃ¼ren ise yeni bir aÅŸk olur genellikle.

Ama bazÄ±larÄ± vardÄ±r ki biten her iliÅŸkinin ardÄ±ndan o sayfayÄ± kapatÄ±p geleceÄŸe bakarlar... Elbette onlarÄ±n da kalbi kÄ±rÄ±lÄ±r, elbette onlar da Ã¼zÃ¼lÃ¼r.

Yine de hayata baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ± ve etraflarÄ±nÄ± saran dostlarÄ± sayesinde Ã§abucak yÃ¼zleri gÃ¼lmeye baÅŸlar, yaÅŸamanÄ±n hakkÄ±nÄ± verirler.

Belki de eskisinden daha fazla keyif almak iÃ§in ellerinden geleni yaparlar.

Ä°KÄ° EVLÄ°LÄ°K VE BÃœTÃœN SEVGÄ°LÄ°LER GERÄ°DE KALDI

Ä°ÅŸte KolombiyalÄ± yÄ±ldÄ±z Sofia Vergara da onlardan biri.

Gencecik yaÅŸta yaptÄ±ÄŸÄ± ilk evliliÄŸi bittikten, lise aÅŸkÄ± Joe Gonzalez ile boÅŸandÄ±ktan bir sÃ¼re sonra kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k oÄŸlu Manolo'yu alÄ±p yeni bir gelecek kurmak adÄ±na ABD'ye gÃ¶Ã§ etti Vergara.

Haberin DevamÄ±

GerÃ§ekten de istediÄŸi gibi hatta belki hayallerinin Ã¶tesinde bir hayat kurdu kendine. ÅžÃ¶hret ve para kazandÄ±.

Ebette ABD'de de sevgilileri oldu... Hatta Joe Manganiello ile yuva bile kurdu. Yedi yÄ±lÄ± bulsa da ikinci evliliÄŸi de bitti...

Gayet sakin bir ÅŸekilde boÅŸandÄ± Ã§ift ki bÃ¶ylesi gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda az bulunur. Ã‡ocuk konusunda uzaktan uzaÄŸa bir tartÄ±ÅŸmalarÄ± oldu ama yine de Vergara ile Manganiello evliliÄŸi olabilecek en sakin ÅŸekilde bitti.

HERKES NÄ°ÅžAN BEKLERKEN AYRILIK HABERÄ° GELDÄ°

Sonra Vergara, ortopedik cerrah Justin Saliman ile ciddi gÃ¶rÃ¼nen bir aÅŸk yaÅŸadÄ±... Herkes onlardan bir niÅŸan haberi beklerken onlar yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

Haberin DevamÄ±

BÃ¼tÃ¼n bu sÃ¼reÃ§ boyunca meraklÄ± gÃ¶zler Sofia Vergara'ya Ã§evrildi elbette...

O ise oturup yas tutmak yerine bambaÅŸka bir adÄ±m attÄ±... YanÄ±ndan hiÃ§ ayrÄ±lmayan oÄŸlu Manolo ve sevdiÄŸi arkadaÅŸlarÄ±yla gece gezmelerine, eÄŸlenceye, hayattan keyif almaya adadÄ± kendini.

Son olarak herkesin bir niÅŸan haberi beklediÄŸi Justin Saliman ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Bir ara adÄ± F1 pilotu Lewis Hamilton ile anÄ±ldÄ±. O durum sadece sÃ¶ylenti olarak kaldÄ±.

Bu yazÂ da adÄ±nÄ±n yanÄ±na Douglas Chalhoub ve model Gisele Bundchen'in eski kocasÄ± TomÂ Brady yazÄ±ldÄ±. Ama oradan da aÅŸk Ã§Ä±kmadÄ±.

Vergara, Joe Manganiello ile evliliÄŸi bittiÄŸinde de kendini gece gezmelerine vermiÅŸti.

Haberin DevamÄ±





GELENEKSEL AVRUPA TATÄ°LÄ° BÄ°TTÄ°, EVÄ°NE DÃ–NDÃœ

Peki bu arada Sofia Vergara ne yaptÄ±?

Her yÄ±l geleneksel hale getirdiÄŸi Ã¼zere Avrupa tatiline Ã§Ä±ktÄ±. YanÄ±nda yine oÄŸlu ve yakÄ±n dostlarÄ± vardÄ±. Ä°talya senin, Fransa benim gezdi dolaÅŸtÄ± ve hayatÄ±n keyfini Ã§Ä±kardÄ± Vergara.

GÃ¼ndÃ¼z denizde ya da havuz baÅŸÄ±ndaydÄ±... Geceleri de uzun sÃ¼reli yemek masalarÄ±ndan arada kalkÄ±p danslar etti. Sonunda da tatilini bitirdi ve evine yani ABD'deki lÃ¼ks malikanesine dÃ¶ndÃ¼.

Â

NAZI, PARASINA GEÃ‡Ä°YOR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce 53 yaÅŸÄ±na giren Sofia Vergara da elbette iÃ§ten iÃ§e daha yerleÅŸik bir hayat istiyor olabilir.

Haberin DevamÄ±

Bu konuda iÃ§inde fÄ±rtÄ±nalar da kopuyor olabilir. Yine de gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z, bunlarÄ± susturmanÄ±n kendince de bir yolunu bulmuÅŸ durumda.

Sahip olduÄŸu gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran servetinin de desteÄŸiyle lÃ¼ks tatillere Ã§Ä±kÄ±p eÄŸlenerek kalbinden yÃ¼kselen aÃ§Ä± dolu sesleri susturuyor. Bir baÅŸka deyiÅŸle "nazÄ± parasÄ±na geÃ§iyor" gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n.Â





'Ä°RÄ° GÃ–ÄžÃœSLERÄ°M BENÄ°M DÃœNYAYA AÃ‡ILAN PASAPORTUMDU'

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Sofia Vergara, Kolombiya'dan ABD'ye gÃ¶Ã§ ettikten sonra nasÄ±l baÅŸarÄ±ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± konusundaki Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±yla da konuÅŸulmuÅŸtu.

YÄ±ldÄ±z, sahip olduÄŸu gÃ¼zelliÄŸin kendisine nice kapÄ±lar aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti,

Vergara, geÃ§en yÄ±l Ä°spanyol El Pais gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda kariyerinin baÅŸÄ±nda gÃ¼zelliÄŸinin Ã§ok faydasÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ saklamadÄ±.

"Ä°ri gÃ¶ÄŸÃ¼slerim ve gÃ¼zel vÃ¼cudum bana birÃ§ok kapÄ±yÄ± aÃ§tÄ±, bu sektÃ¶re adÄ±m atmamÄ± saÄŸladÄ±. Onlar, 20 yaÅŸÄ±ndayken dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lmak iÃ§in pasaportum oldu. Ama ÅŸimdi 50 yaÅŸÄ±ndayÄ±m ve hala buradayÄ±m" diye konuÅŸtu gÃ¼zel oyuncu.

PÄ°YASADA TUTUNMASINI KÄ°ÅžÄ°LÄ°ÄžÄ°NE BAÄžLADI

Sofia Vergara, fiziksel avantajlarÄ±nÄ±n, kariyerinde bÃ¼yÃ¼k yardÄ±mÄ± olduÄŸunu inkar etmenin saÃ§ma olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Ama yine de deÄŸindiÄŸi baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha var. Vergara'ya gÃ¶re gÃ¼zelliÄŸi kariyerine baÅŸlamasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±, ama sektÃ¶rde tutunmasÄ±nÄ± ve hala yerini korumasÄ±nÄ± saÄŸlayan ise kiÅŸiliÄŸi oldu.

Vergara, TV kariyerini saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± saÄŸlayan bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ±nÄ±n ise risk alma yeteneÄŸi olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi. Bu konudaki sÃ¶zleri de ilginÃ§: "Ben beyin ameliyatÄ± yapmÄ±yorum. Bu sadece eÄŸlence. BaÅŸÄ±ma gelebilecek en kÃ¶tÃ¼ ÅŸey Ã§irkin gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼n ya da rol yeteneÄŸimin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÃ¶ylenmesidir. Buna dayanabilirim."

LÄ°SE YILLARINDA GÃœZELLÄ°ÄžÄ°NÄ°N FARKINA VARDI

AslÄ±na bakÄ±lÄ±ra Vergara fiziksel aÃ§Ä±dan birÃ§ok hemcinsinden daha avantajlÄ± olduÄŸunu lise yÄ±llarÄ±nda fark etmiÅŸ. Bu konudaki en Ã¶nemli kriteri de okuldaki erkek Ã¶ÄŸrencilerden gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ilgiydi.

Ã–nceleri bu durum Vergara'nÄ±n hoÅŸuna gitse de sonradan erkek Ã¶ÄŸrencileRin kendisine diÄŸer kÄ±z arkadaÅŸlarÄ±na olduÄŸundan daha farklÄ± davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± keÅŸfetti.

Vergara dÄ±ÅŸ gÃ¼zelliÄŸinden kariyerini oluÅŸtururken yararlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da saklamadÄ±. Ama tek Ã¶zelliÄŸinin bu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da altÄ±nÄ± Ã§izdi. "Benden daha gÃ¼zel, daha genÃ§, daha gÃ¼zel gÃ¶ÄŸÃ¼slÃ¼ ve daha gÃ¼zel vÃ¼cuda sahip kadÄ±nlar da var. Ama ben hala buradayÄ±m. Ã§Ã¼nkÃ¼ bunu yapabileceÄŸimi gÃ¶sterdim" diye konuÅŸtu yÄ±ldÄ±z.

"Ben Ã§ok genÃ§ yaÅŸtan itibaren ne kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ biri olduÄŸumu biliyordum. Ama siz eÄŸer sadece benim gÃ¶ÄŸÃ¼slerimi gÃ¶rÃ¼yorsanÄ±z bu sizin probleminiz" diye konuÅŸtu.

Â

Â