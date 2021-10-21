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Bu sefer olmamış (Pelin Karahan)

#Pelin Karahan#Hande Can#Gardırop Cadısı
Bu sefer olmamış (Pelin Karahan)
Hande Can

Olduğunuzdan daha kısa görünmek istiyorsanız, işte size yapabileceğiniz en ideal kombin.

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Uzun bacaklara sahip değilseniz, bu boyda şort tercih etmeyin.
Çorapların giyilme şekli de yapılabilecek en büyük hatalardan.
Bu estetikten uzak kaba saba botların mevsiminin gelmiş olması ise ayrıca üzücü...

Bu sefer olmamış (Pelin Karahan)

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