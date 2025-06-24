Bu sefer o anları kocası da gördü... Öptüm, geçtim... Hayat çok kısa!

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Elbette hepsi de iki dirhem bir çekirdek giyinmiştir... Kadın yıldızlar gece kıyafetleri içinde, saç ve makyajları yerinde, pahalı takılarıyla arzı endam ederler.

Erkek yıldızlar da onlardan hiç geri kalmaz. Genellikle klasik takım elbise giyseler de bazıları bu kuralları bozar ve görüntüsünü renklendirir.

Bunun yanı sıra bir de işin "şov kısmı" eksik bırakılmaz.

Kimi zaman kısacık bir dans gösterisi, kimi zaman kırmızı halıda ilgi çekecek şakalar ve kimi zaman da oyuncular arasında geçen bir öpücük alışverişi.

HER GALADA ROL ARKADAŞLARINI ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Tıpkı Jurassic Parks Rebirth filminde önemli rolleri paylaşan Scarlett Johansson ve Jonathan Bailey'in son iki galadır sergilediği gibi.

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Galaya kocası Colin Jost ile birlikte katılan Scarlett Johansson, geçen hafta filmin Londra galasında sergilediği esprili tavrını bir kez daha tekrarladı.

40 yaşındaki iki çocuk annesi Johansson, hem kocası Colin Jost'un hem de kameraların karşısında 37 yaşındaki rol arkadaşı Bailey'in yanına gitti.

Onun yüzünü iki elinin arasına alan Johansson, sonra da tutup Jonathan Bailey'in dudaklarına dostane bir öpücük kondurdu.

Jurassic World Rebirth filminin diğer oyuncuları Mahershala Ali ve Rupert Friend de onları gülerek uzaktan izledi.

'HAYAT BUNU YAPMAMAK İÇİN ÇOK KISA'

Sonra bütün oyuncular hep birlikte kameralara poz verdi.

Scarlett Johansson, filmin geçen hafta Londra'da yapılan galasında da Jonathan Bailey'in yanı sıra Rupert Friend'e de böyle bir kısa öpücük vermişti.

New York galasında ise sadece Jonathan Bailey ile bu şekilde selamlaşmakla yetindi.

Rol aldığı Bridgerton adlı diziyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Jonathan Bailey, Entertainment Weekly'ye verdiği bir röportajda "Sevginin tüm farklı biçimlerde gösterilmesine inanıyorum. Eğer arkadaşlarınızı öpmüyorsanız... Hayat bunu yapmamak için çok kısa" diye konuştu.

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Johansson, filmin Londra galasında da Jonathan Bailey'in dudaklarına dostane bir öpücük kondurmuştu.

ARADIĞI MUTLULUĞU ÜÇÜNCÜ KOCASINDA BULDU

Filminin galasında rol arkadaşlarını öperek dikkatleri üzerine çeken Scarlett Johansson aradığı mutluğu üçüncü kocasında buldu.

İlk evliliğini meslektaşı Ryan Reynolds ile yapan yıldız, Fransız gazeteci Romain Dauriac ile yaptığı ikinci evliliğinden Rose adında 10 yaşında bir kız çocuk sahibi oldu.

2020 yılından bu yana evli olduğu Colin Jost ile Cosmo adını verdikleri 3 yaşında bir erkek evlatları bulunuyor.

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Jurassic World Rebirth, serinin ilk halkası olan Jurassic World Domonion'dan bey yıl sonrasını anlatıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Gareth Edwards oturuyor.