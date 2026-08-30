‘Bu rol üzerime yapışır’ diye düşünüp efsane diziden ayrılmak istemiş… En büyük korkusu en büyük başarısı oldu

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Üstelik de benzerine az rastlanan bir başarı gösterip televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden birinde 27 yıldır başrol oynuyor.

Özel olarak kadına şiddet, taciz ve tecavüz vakalarının çözüldüğü bir polisiye olan “Law & Order SVU” dizisinin başrol yıldızı Mariska Hargitay, artık adı bu yapımla özdeşleşse ve hayranlarının gönlünde taht kurmuş olsa da bu dizide yıllarca oynamaktan korkmuş ve bunun kariyerine zarar vereceğini düşünmüştü.

Bunun kendisini “tek tip rol yapan oyuncu” yapacağını, yeteneğini körelteceğini ve kariyerine kötü geleceğini düşündüğü için bir ara neredeyse çok sevdiği diziden ayrılmayı bile düşünmüştü.

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Tam da bu bunalımların içindeyken onu yanlış bir karar vermekten kurtaran ise yakın bir oyuncu dostu oldu…

Hollywood efsanesi Jayne Mansfield’ın kızı olan Mariska Hargitay, kendisi de 6 sezon boyunca ünlü medikal drama ER’da oynadıktan sonra benzer şekilde diziden ayrılan Julianna Margulies’in uyarısıyla kararından vazgeçti.

Julianna Margulies, Hargitay'le canlandırdığı Olivia Benson karakterinin mirası hakkında açık sözlü şekilde konuşup ona acı gerçekleri hatırlatmıştı.

Mariska Hargitay, Olivia Benson olarak yirmi yılı aşkın bir süre dizide rol aldıktan sonra, rolün kariyerini tanımlamaya başlamasından endişe duyduğu için "Law & Order: Special Victims Unit"ten ayrılmayı düşünmüştü.

Variety ile yaptığı yeni bir röportajda, 1999'da yayınlanan ilk bölümünden beri Benson rolünde oynayan oyuncu, uzun soluklu NBC dizisindeki geleceğini 25. sezon civarında sorgulamaya başladığını söyledi.

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Hargitay, eski rol arkadaşı ve dostu Julianna Margulies'e "Ben de diziden ayrılmalıyım. İnsanların beni tek tip rol yapan oyuncu olarak düşünmesini istemiyorum” demişti.

"ER"dan altı sezon sonra ayrılmasıyla ünlü olan Margulies'in ise bu serzenişe yanıtı net ve sert oldu: “Tatlım, o gemi çoktan limandan ayrıldı.”

Olivia Benson rolü onu herkesin tanıdığı bir isim haline getirse de, Emmy ödüllü oyuncu, yorucu prodüksiyon programı nedeniyle yaratıcı anlamda sık sık kısıtlandığını itiraf etti.

"Komedi işi benim için acı vericiydi çünkü kendimin sadece bir yönünü sergiliyormuş gibi hissediyordum. İnsanlar 'O diziden ayrılıp komedi yapmalısın. O diziden ayrılıp bir talk show yapmalısın' derlerdi. Ayrılmaya hazır değildim çünkü çok seviyordum," dedi. "Sonra tüm bu diğer şeyleri yapma fırsatım oldu ve bu yüzden şu anda ayrılmayı düşünmüyorum. Şimdi bırakmak istiyor muyum? Hayır. Neden? Çekimler sırasında bir film yaptım; altı haftalık bir ara dönemde bir tiyatro oyunu oynadım. Emmy Ödülleri'ni sunuyorum."

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Mariska Hargitay 2023'te verdiği bir röportajda efsane dizinin yaratıcısı ve yapımcısı Dick Wolf'un "harika yazarlığı" övmüş, 27 yıldır süren başarı için "Dick Wolf gerçekten bir vizyoner. Ve bence bu, kültürümüzü çok derinden anlayan, ama aynı zamanda bir suç dizisinin aslında sinir sistemimizi bir şekilde sakinleştirmesinin ironik olduğunu da anlayan gerçek bir vizyoner olmak çok eşsiz bir şey; çünkü birilerinin orada bununla ilgilendiğini biliyoruz. Seslerimizin duyulduğunu ve bunun üzerinde çalışan insanlar olduğunu biliyoruz. İşte bu harika.” ifadelerini kullanmıştı.

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"Law & Order"ın başarısı, "Special Victims Unit", "Criminal Intent", "Trial by Jury", "LA", "UK", "True Crime" ve "Organized Crime" dahil olmak üzere tam 7 yan diziye yol açtı.

2019'da "SVU", tarihin en uzun soluklu canlı aksiyon televizyon dizisi olarak tarihe geçti. Hargitay, 1999'daki ilk bölümünden beri polisiye dizide Dedektif Olivia Benson rolünü canlandırıyor ve 2016'da aynı zamanda dizinin yürütücü yapımcı da oldu.