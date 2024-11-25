Bu pozu verirken kanser olduğumu öğrenmiştim.... Küçüğüm bana öyle çok güç verdi ki!

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John Mulaney ile mutlu bir evliliği olan 44 yaşındaki Olivia Munn, ilk göz ağrıları olan oğlu Malcolm'un üçüncü yaşını da bu hayat derslerini ön plana çıkararak kutladı.

Güzel oyuncu, ilk annelik sevincini yaşadığı evladıyla birlikte kendisi için tarihe not düşülmüş bir günde çekilen bir fotoğrafı seçti oğlu Malcolm'u kutlamak için.

Güzel oyuncu, Instagram takipçilerini duygulandıran bir de mesaj yazdı fotoğrafına eşlik etmesi için.

Mulaney ile beraberliğinden dünyaya gelen oğlu Malcolm ile birlikte bir görüldüğü o pozuna "Malcolm, bugün 3 yaşına giriyor" cümlesiyle başladı. Ardından da o fotoğrafın aslında hayatının zorlu bir döneminde çekildiğini belirtti.

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O DÖNEMDE KANSER OLDUĞUNU YENİ ÖĞRENMİŞTİ

"Bu fotoğraf, meme kanserine yakalandığımı öğrendiğim bir dönemde çekildi. O dönemi bu küçük çocuk yüzünden bugün sevgiyle hatırlıyorum. Bu çocuk benim daha önce hiç bilmediğim bir şekilde daha güçlü ve daha yumuşak bir hale gelmemi sağladı" satırlarına yer verdi.

O zamana kadar da kendisinde böyle bir özellik olduğundan haberi bile bulunmadığını ekledi güzel oyuncu.

Olivia Munn, "Tatlı oğlum en mutlu doğum günleri senin olsun. Sen benim kalbimin kapılarının sonuna kadar açılmasını sağladın" diyerek bitirdi satırlarını.

Munn'un bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı geldi.

KISA SÜRE ÖNCE BİR DE KIZ EVLAT ARALARINA KATILDI

Olivia Munn, meme kanserini yendikten sonra bundan kısa bir süre önce taşıyıcı anne yöntemiyle bu kez bir kız çocuk sahibi olmuştu.

Munn, kocası John Mulaney ile yaşadıkları bu mutluluğu da yine sosyal medya sayfasından duyurmuştu.

44 yaşındaki Munn, bu yılın ilk yarısında gizli saklı sürdürdüğü kanser savaşını açıklayıp hayranlarını üzmüştü...

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O zorlu süreci o sırada nişanlısı olan John Mulaney ve oğulları Malcolm'ın desteğiyle atlatan Olivia Munn, geçen eylül ayında da Instagram sayfasında aralarına bir de kız bebeğin katıldığını duyurdu.

Olivia Munn'un sosyal medya paylaşımında anlattığına göre 14 Eylül'de nişanlısı John Mulaney ile birlikte bir kız bebek sahibi oldu.

'BEBEĞİMİ DOKUZ AY KARNINDA TAŞIDI'

Kızlarına Mei June adını verdiklerini belirten Munn, kızının taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiğini ekledi.

Hatta güzel oyuncu, bebeğinin taşıyıcı annesiyle tanışıp sohbet ettiğini de sözlerine ekledi.

Taşıyıcı annenin kendisine karşı çok anlayışlı olduğunu anlatan Olivia Munn, "Bebeğimi dokuz ay boyunca güvenli bir şekilde karnında taşıdı" diye yazdı.

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Güzel oyuncu bu arada kızının adının anlamını da açıkladı. Mei'nin Çince'de "erik" anlamına geldiğini belirtti ünlü oyuncu. Minik bebeğin ikinci adı June ise "haziran" anlamına geliyor.

HASTALIĞI ONA KÖTÜ BİR SÜRPRİZ YAPTI

Olivia Munn, bu yılın ocak ayında nişanlısı John Mulaney ile birlikte Oscar törenine katıldıktan sonra meme kanseri tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

Önce doktor kontrollerinde bir sorun rastlanmadığını öğrenip içi rahatlayan Munn, sonradan yapılan ileri tetkiklerle meme kanseri olduğunu öğrendi. Bu süreçte iki göğsü de alındı ve zorlu bir tedavi sürecinden geçti.

O dönemde ruhsal olarak da çöken Olivia Munn en büyük desteği nişanlısı John Mulaney'den gördü. Bir de tabii minik oğlu Malcolm vardı ona güç veren.

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Olivia Munn, eğer hastalığı yenemezse oğlunun onun yanında kalmak için ne kadar çok çaba harcadığından emin olsun diye mücadelesini videoya kaydettiğini de belirtmişti.

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GİZLİCE EVLENDİLER

Bundan bir süre önce de çiftin gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı.



41 yaşındaki John Mulaney, bu durumu da konuk olduğu Late Night With Seth Meyers adlı programda açıkladı.

Olivia Munn'un annesi Kim'in de konukları arasında olduğu programda Mulaney, karısıyla evliliğinin simgesi olan yüzüğünü de kameralara gösterdi.

John Mulaney "Bu hayatımın en harika zamanı" diye konuştu. Sonra da eşinin Vietnamlı köklerine gönderme yaparak "Geniş bir Vietnamlı aileden biriyle evlenmek bugüne kadar yaptığım en eğlenceli şeylerden biri" diye sürdürdü sözlerini.

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Mulaney, kayınvalidesi Kim'in de kendisiyle birlikte olduğunu ve seyirciler arasında oturduğunu belirterek "Bayan Kim, bu gece burada benimle birlikte. Geldiği için çok mutluyum" dedi.

MEME KANSERİNİ ATLATTI

Munn, bu yıl Oscar töreninde Mulaney ile birlikte kırmızı halına sergilediği göz kamaştıran görüntüyle hafızalara kazınmışken birkaç gün sonra başına gelenleri kendisi anlattı.

Munn, geçen bir yılı meme kanseriyle boğuşarak geçirdiğini ve bu süreçte dört kez ameliyat olduğunu açıkladı.

Olivia Munn, paylaşımında, yaptırdığı testler sonucunda kanser geni taşımadığı ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra bu hastalığa yakalanmanın kendisi için büyük bir şaşkınlık olduğunu gizlemedi.

Güzel yıldızın söylediğine göre geçen yılın Şubat ayında hem kendisi hem de kız kardeşi kansere yakalanma riski olup olmadığını öğrenmek için testi yaptırdı.

Sonuçta iki kardeşin de yüzde 90 böyle bir risk taşımadığı belirlendi. Yani testin sonucu negatif çıktı.

Bununla yetinmeyen Olivia Munn bir de mamografi çektirdi. Orada da sonuç temiz çıktı. Tam kız kardeşiyle sağlıklı olmalarını kutladıktan sadece iki ay sonra ise Munn, meme kanserine yakalandığını öğrendi.

Ama ameliyatlar ve zorlu tedavi sürecinin ardından kötü günleri geride bıraktı.