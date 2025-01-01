En büyük nimet yine babasının kollarında.. Bebek dört aylık oldu, annesinin kucağında gören yok

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Ama özellikle son yıllarda Kate ile William'ın çok ciddi bir rakibi de var.

Onlar Galler çiftinden biraz dana genç. Onlar da zamanı geldiğinde yaşadıkları ülkenin tahtına oturmaya hazırlanıyor. Üstelik onlar da ailelerini giderek genişletiyor.

Hangi çiftten mi söz ediyoruz?

ÖNCE GELİN SONRA BEBEK AİLEYİ SEVİNCE BOĞDU

Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ve daha nişanlandığı günden itibaren Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı olarak anılan karısı Prenses Rajwa'dan elbette.

Geçen yıl görkemli bir törenle evlenen Rajwa ile Hüseyin, bu yıl ağustos ayında da ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

Tıpkı büyük halası gibi İman adı verilen minik bebek de bütün bir ailenin neşesi oldu. İlk kez torun sahibi olan Kral Abdullah ile Kraliçe Rania, minik İman'ı o zamandan bu yana kucaklarından indirmedi.

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Bu sayede aileyi sevince boğan bebek de dünya çapında bir tanınırlığa kavuştu.

EN BÜYÜK NİMET KUCAĞINDA

Ülkenin genç yüzünü temsil eden 30 yaşındaki Prens Hüseyin ile onunla aynı yaştaki Prenses Rajwa yeni yıl için de ilk kez üç kişilik bir aile olarak objektif karşısına geçti.

Genç çift, kızları İman ile birlikte çekilen bir aile pozuyla sosyal medya üzerinden takipçilerinin yeni yılını kutladı.

Prens Hüseyin'in kullandığı bu resmi hesaptan yayınlanan pozda çekirdek ailenin aynı renkte giyinmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ülkenin gelecekteki kralı olan Hüseyin de " Sayısız nimetleri için Allah'a şükürler olsun. Size ve sevgili ülkemize başarılı ve huzurlu bir yeni yıl diliyorum" diye yazdı. Onun bu aile paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Bu arada... Prens Hüseyin'in paylaşımında bir ayrıntı yine dikkatlerden kaçmadı. Minik bebek dünyaya geldiği andan itibaren bütün aile üyelerinin kucağında kamera karşısındaydı... Babası, dedesi, babaannesi, iki halası Salma ve İman, amcası Hasheem... Fakat minik İman'ın bir tek annesi Rajwa'nın kucağında çekilen bir fotoğrafı hiç görünmedi. Ailenin takipçileri şimdi o anı büyük bir merakla bekliyor.

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GELENEKLERE UYGUN OLARAK DOĞDU

Geçen yılki düğünleriyle 2023'e damgalarını vuran Rajwa ile Hüseyin'in kızları İman bu yılın ağustos ayında dünyaya geldi.

Bu olay da ilk kez torun sahibi olan Rania ve Abdullah başta bütün aileyi büyük bir sevince boğdu. Her ikisi de sosyal medya sayfalarından bu büyük mutluluklarını dünyayla paylaştı.

Geçen yıl bütün dünyadan kraliyet ailelerinin katılımıyla gerçekleşen bir törenle evlenen Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın kızı İman'ın doğumuyla ilgili merak edilen birçok ayrıntı da var.

Şimdi bunlara biraz daha yakından bakalım.

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa, ilk bebeklerini kucaklarına alırken de bir aile geleneğini bozmadı.

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Hüseyin, tıpkı kendisinin ve bütün kardeşlerinin hatta babasının da dünyaya gözlerini açtığı aynı hastanede minik kızını kucağına aldı.

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İSİM SEÇİMİ DE GELENEKLERE UYGUN

Genç çift, bebeklerini kucaklarına aldığında bir başka aile geleneğine de sadık kaldı. O da kızlarının ismi...

Minik bebeğe İman adı verildi. Ki bu ismi ailede başkaları da taşıyor.

Hüseyin'in, geçen yılın mart ayında evlenen büyük kız kardeşinin adı İman.

Babası Kral Abdullah'ın üvey kız kardeşinin ismi de aynı.

Konuşulanlara göre Prens Hüseyin, kız kardeşi Prenses İman'a yakınlığından dolayı kızına da onun ismini vermek istedi.

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Prenses İman geçen yılın mart ayında yani ağabeyinden sadece üç ay önce Jamal Thermiotis ile hayatını birleştirirken yanında Hüseyin vardı. Gelin İman'ı damada Prens Hüseyin teslim etti.

'AİLEMİZİ AYDINLATTIN... ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN'

Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'ya ilk torun sevincini yaşatan küçük İman 3 Ağustos günü dünyaya gözlerini açtı. Onun doğumu ailenin resmi hesaplarından duyuruldu.

İlk torun sevincini yaşayan Kral Abdullah sosyal medya üzerinden aralarına yeni katılan minik bebeğin yarattığı sevinci satırlara döktü.

Kral Abdullah sevincini "Bize ilk torunumuzu, bahşeden Allah'a şükürler olsun. Hüseyin'e ve sevgili Rajwa'ya kızlarının doğumu için tebrikler. Allah'tan onun iyi bir şekilde büyümesine ve anne babası için onu korumasına yardım etmesini dileriz. Ailemizi aydınlattın" satırlarıyla ifade etti. Açıklamanın sonunda "Büyükbaba" imzası da yer aldı.

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53 yaşında babaanne olan Kraliçe Rania da kendi sosyal medya sayfası üzerinden ilk torununa özel bir paylaşım yaptı.

Rania mesajında "En büyük armağanı için Allah'a şükürler olsun... Değerli torunumuz Iman ile hayatımızı aydınlattın. Allah seni bizim için korusun. Hüseyin ve Rajwa'yı tebrik ederim. Allah hayatlarınızı bereket ve memnuniyetle doldursun."

KIZIYLA AYNI GÜN DOĞAN TÜM BEBEKLERE ALTIN HEDİYE ETTİ: Bu arada gelen haberlere göre mutluluktan ayakları yerden kesilen Hüseyin, aynı bölümde dünyaya gelen bütün bebekler için de bir hediye hazırladı. Prens, karısıyla aynı zamanda doğum yapan anneler ve dünyaya gelen bebeklere özel kutular içinde tebrik kartı ile yanında bir de altın lira hediye etti.





2022'DE NİŞANLANDILAR

Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın, ikisi kız, ikisi erkek dört çocuğunun en büyüğü olan Veliaht Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif Al Hüseyin'in nişanı 2022 yılında ilan edildi.

Kraliçe Rania, kendi Instagram hesabından da mutlu haberi paylaştı. Gelinini, kızları Prenses Iman ve Salma'dan ayırmadığını belirtip ondan "üçüncü kızım" diye söz etti.

O ilk duyuruda Rajwa'nın, Kraliçe Rania'ya fiziksel olarak gerçekten de kızı kadar benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

ORTADOĞU'NUN KATE MIDDLETON'I: Bu arada küçük bir not... Prenses Rajwa, Prens Hüseyin ile nişanlandığından bu yana Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı olarak anılıyor. Bunun nedenlerinden biri Rajwa'nın da her ne kadar zengin de olsa halktan bir aileden gelmesi. İkinci nedeni de nişanında tıpkı Kate Middleton'ın Prens William ile nişanlandığında giydiğine benzer renkte bir elbise giymiş olması.





30 YIL SONRA İLK GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Bu düğünün aile için farklı bir önemi vardı. Çünkü Hüseyin ile Rajwa, Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın tam 30 yıl önce evlendiği haziran ayını düğün için seçti.

Çift, oğullarından tam 30 yıl önce 10 Haziran'da yine dönemine damga vuran bir törenle evlenmişti.

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın düğünü de ondan hiç geri kalmadı. Hollanda, İngiltere, Danimarka, İspanya, Nepal, Norveç, İsveç, Brunei gibi ülkelerin kraliyet ailesi temsilcileri törene katıldı. Onların yanı sıra uluslararası üst düzey devlet görevlileri de iki gencin mutluluğuna tanıklık etti.

O gün önce Hüseyin ile Rajwa'nın nikahı kıyıldı. O törende Hüseyin askeri üniforması içindeydi. Rajwa ise bedenini saran asimetrik, sade ve şık bir gelinlik giydi. Duvağı da başının üzerine Ürdün kraliyet ailesine ait bir taçla yerleştirildi.

Rajwa ile Hüseyin'in düğününe katılan konuklar arasında Kate Middleton ile Prens William da vardı. Hatta sosyal medyada dolaşan söylentilere göre Kate'in annesi Carole, babası Michael ve kardeşi Pippa da düğün için Ürdün'e gitmişti.