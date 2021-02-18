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Haber Giriş: 18.02.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

Bu nasıl bir stil? (Nusret Gökçe)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Bu nasıl bir stil? (Nusret Gökçe)
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İş konusunda Allah’ın sevgili kullarından ama stil olarak baktığımda asla görmemeyi tercih ettiklerimden biri Nusret.

O kadar itici bir stili var ki, gerçekten giyim, tavır ve duruşuyla asabımı bozuyor.
Hep derler ya “Paran varsa güzel giyinebilirsin” diye... Yok, asla doğru değil.
Buyurun işte. Gusto ve vizyon asla parayla doğru orantılı değil!

Bu nasıl bir stil (Nusret Gökçe)

Ucube gösterisi (Bahar Candan)
Sirkten fırlamış gibi bir kıyafetle, akıl almaz bir poz içinde karşıma Bahar Candan gelmiş, konuşmayayım mı?

Bu nasıl bir stil (Nusret Gökçe)
Arkadaş gerçek mi, sürreal mi ben anlamadım.
Bu nasıl bir kafa?
Bu nasıl bir kıyafet? Aslında ona söylenecek söz yok...
Böyle gereksiz insanları buralara kadar taşıyan bizlerde kabahat.
Gerçekten asabım bozuldu bu kıyafet karşında. Son söz sizin...

 

 

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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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