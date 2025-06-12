Biz karÄ±mla bir sÃ¼rÃ¼ Ã§ocuk yapacaÄŸÄ±z demiÅŸti... Bu mutlu yuvaya anne eli deÄŸdi... AltÄ±ncÄ± yÄ±lÄ±mÄ±z kutlu olsun sevgilim

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Belki sÄ±radan insanlarÄ±n dÃ¼nyasÄ±nda altÄ± yÄ±l sadece evliliÄŸin ilk safhasÄ± sayÄ±labilir. Ama spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nda yaÅŸayanlarÄ± uzaktan da olsa takip edenler bu sÃ¼renin "baÅŸarÄ±" demek olduÄŸunu da bilir zaten.

Hele bir de ortada Ã¼Ã§ tane Ã§ocuk varsa!

ONLARÂ EN MUTLU GENÃ‡ Ã‡Ä°FTLERDEN BÄ°RÄ°

Ä°ÅŸte genÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n Ã¼nlÃ¼ oyuncularÄ±ndan Chris Pratt ile karÄ±sÄ± Katherine Schwarzenegger'in evliliÄŸi de bu 'anlamlÄ±' evliliklerden biri...

Sadece altÄ± yÄ±lda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuk sahibi olan Pratt ve Arnold Schwarzenegger ile eski karÄ±sÄ± Maria Shriver'Ä±n dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Katherine bu mutlu birlikteliÄŸin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutladÄ±.

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2019 yÄ±lÄ±nda evlenen Katherine Schwarzenegger ile Chris Pratt, birlikte bir yÄ±lÄ± daha geride bÄ±raktÄ±lar bir baÅŸka deyiÅŸle.

Bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼ elbette Ã§ocuklarÄ± ve aile Ã¼yeleriyle birlikte kendi aralarÄ±nda kutladÄ±lar. Ama sosyal medyadan birbirlerine olan aÅŸklarÄ±nÄ± haykÄ±rmaktan da geri kalmadÄ±lar.

ALTI YILLIK AÅžK, EÄžLENCE VE BEBEKLER

Katherine Schwarzenegger, dÃ¼ÄŸÃ¼nlerinde Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ± ve yanÄ±na da "AltÄ± yÄ±llÄ±k aÅŸk, eÄŸlence ve bebekler...BunlarÄ±n hepsini seviyorum. YÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼mÃ¼z kutlu olsun" diye yazdÄ±.

Chris Pratt da karÄ±sÄ±yla Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ± sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±.

O biraz daha uzun bir mesaj yazdÄ±: "AltÄ± yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n en iyi arkadaÅŸÄ±mla evlendim... Sen bana aÅŸkÄ±n, zarafetin ve gÃ¼cÃ¼n ne olduÄŸunu gÃ¶sterdin. HayatÄ±mÄ± neÅŸe, inanÃ§ ve bir aile ile doldurduÄŸun iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim. Mutlu yÄ±llar sevgilim."

Elbette her ikisinin paylaÅŸÄ±mÄ±na da takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da yorum ve tebrik mesajÄ± yaÄŸdÄ±.

Katherine Schwarzenegger, altÄ± yÄ±llÄ±k evliliklerinde ikisi kÄ±z biri erkek Ã¼Ã§ tane Ã§ocuk sahibi oldular. Mutlu yuvalarÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re daha uzun yÄ±llar devam edecek.

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Ä°ÅŸin aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ã§iftin mutlu yuvasÄ±na "bir anne eli deÄŸdi".... Bu anne de Katherine'in annesi Maria Shriver'Ä±n ta kendisiydi.

Schwarzenegger ile Pratt, 2018 yÄ±lÄ±nda romantik iliÅŸkilerine baÅŸladÄ±. Ä°kili, ilk olarak aynÄ± yÄ±lÄ±n Babalar GÃ¼nÃ¼ iÃ§in katÄ±ldÄ±klarÄ± bir piknik yemeÄŸinde birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Zaten bir yÄ±l sonra da evlendiler.

Bu evlilikte yani iki gencin bir yuva kurmasÄ±nda Katherine Schwarzenegger'Ä±n annesi Maria Shriver'Ä±n bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ± oldu sÃ¶ylenenlere gÃ¶re.

People dergisine konuÅŸan bir kaynak "Maria onlarÄ±n yuva kurmasÄ±na yardÄ±m etti" diyerek anlattÄ± durumu.

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Ä°LÄ°ÅžKÄ° KISA SÃœREDE CÄ°DDÄ°LEÅžTÄ°

2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilerleyen dÃ¶neminde Katherine ile Chris'in iliÅŸkisi giderek ciddileÅŸti.

Hatta Ã§ift, Pratt'Ä±n Anna Faris ile ilk evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Jack ile sÄ±k sÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yordu o dÃ¶nemde. Belli ki Chris Pratt, oÄŸlunun aralarÄ±na katÄ±lacak olan Katherine'e alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yordu.

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Bu aile ortamÄ± aynÄ± yÄ±lÄ±n CadÄ±lar BayramÄ±'nÄ± Pratt'Ä±n eski eÅŸi Anna Faris ve oÄŸluyla birlikte kutlamalarÄ±yla iyice geliÅŸti. Onlara Faris'in yeni sevgilisi de katÄ±ldÄ± elbette.

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not...

O dÃ¶nemde her ikisi de hayatlarÄ±na baÅŸkalarÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ olsa da Pratt ile Faris'in boÅŸanma sÃ¼reci henÃ¼z bitmemiÅŸti.

2018 yÄ±lÄ±nÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda resmen boÅŸandÄ±lar. BÃ¶ylece Katherine ile Chris'in evlenmesi iÃ§in hiÃ§bir engel kalmadÄ±.

2019 YILINDA HAYATLARINI RESMEN BÄ°RLEÅžTÄ°RDÄ°LER

2018 yÄ±lÄ±nÄ±n son ayÄ±nda Schwarzenegger ile Pratt sosyal medyadan artÄ±k iliÅŸkilerini herkese ilan ettiler. SonrasÄ±nda da el ele kameralardan kaÃ§mamaya baÅŸladÄ±lar.

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2019 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±nda niÅŸanlandÄ±lar ve birlikte yaÅŸamaya baÅŸladÄ±lar. O dÃ¶nemde Pratt "KarÄ±mla bir sÃ¼rÃ¼ Ã§ocuk istiyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± bile yaptÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu konuda da sÃ¶zlerini tutuyorlar.

Sonunda 8 Haziran 2019 gÃ¼nÃ¼ hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirdiler.

Bir yÄ±l sonra ilk kÄ±zlarÄ± Lyla Maria, 2022'de ikinci kÄ±zlarÄ± Eloise dÃ¼nyaya geldi. ÃœnlÃ¼ Ã§ift son olarak geÃ§en yÄ±lÄ±n sonlarÄ±nda ÅŸimdilik tek erkek Ã§ocuklarÄ± olan Ford Fitzgerald'Ä± kucaklarÄ±na aldÄ±.