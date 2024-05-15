Bu masal mutlu sonla bitecek: Her gün ondan doğacak çocuklarımı düşünüyorum

Haberin Devamı

Sık sık kilo alıp verdi. Bir ara yakalandığı hastalık yüzünden sağlığından hatta canından olacakken böbrek nakliyle kurtuldu.

Özel hayatını çocuk yaşta ünlendiğinden beri hep göz önünde yaşayan yıldız şarkıcı yaşadıklarını hayranlarıyla paylaşmak konusunda da hep samimi davrandı. Yıllarca adı hep eski aşkı Justin Bieber ve kalp kırıklıklarıyla anılan Selena Gomez hayatının en güzel günlerini yaşıyor

İSMİ HEP AŞK ACISI VE SAĞLIK SORUNLARIYLA ANILIYORDU

Son yıllarda müzik kariyerinden biraz uzaklaşıp oyunculuğa yönelen, eleştirmenlerden de bu konuda tam not alan Selana Gomez artık ruh ve beden sağlığı yerinde, hâlâ genç sayılacağı yaşta, kariyerinin zirve noktasında.

Selena Gomez Benny Blanco aşkı ortaya çıktığından beri parmağında sevgilisinin isiminin baş harfi olan bir yüzük takıyor

Haberin Devamı

Bir yandan oynadığı dizinin çekimleri için oradan oraya koşturan Selena bir yandan da büyük aşkı, yıllarca bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Justin Bieber’în baba olacağı haberleriyle gündemde.

Daha doğrusu bu haber duyulur duyulmaz gözler hemen ona da çevrilmiş oldu. Oysa Selena Gomez şu sıralar bir dönem kıskançlık kavgası yaptığı Hailey Bieber’a ve bir türlü unutamadığı iddia edilen Justin’e mutluluklar dileyip kendi dünyasına dalacak halde.





SÜRPRİZ AŞK YILDIZ İSMİ ADETA HAVALARA UÇURDU

Bununsa oldukça romantik bir nedeni var: Selena Gomez geçmişte yaşadığı tüm üzüntüleri ve ayrılık acılarını unutacak kadar hatta kör kütük aşık! Güzel yıldız son 1 yıldır ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco ile mutlu bir ilişki yaşıyor.

Ünlü çift ilişkilerini ilk kez Aralık 2023’te Instagram’dan fotoğraf paylaşıp duyurmuştu. Ancak bu ilişki o zaman değil, bundan 6 ay önce başlamıştı. İlk aylarda bu aşkın gelişip filizlenmesi için birbirlerine zaman tanımak istediler. Sosyal medya hesaplarından sürekli aşk pozlarını paylaşan çiftin ilişkisi giderek ciddileşiyor gibi görünüyor

Haberin Devamı

YILLARDIR İLK KEZ BU KADAR MUTLU

Artık birbirlerinden kopmaz ve aşktan başları döner hale gelince de birlikte olduklarını dünyaya duyurdular. Selena Gomez’in yakın çevresi ünlü şarkıcıyı yıllardır ilk kez bu kadar mutlu gördüklerini söylüyorlar.

Çift sürekli öpüşüp koklaştıkları fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşıyor, kamuoyunun önüne bir çift olarak çıkıyorlar ve aşk hayatlarıyla ilgili de bol bol açıklama yapıyorlar. İşte bu son açıklamalardan birini yapan Benny Blanco ilişkisiyle ilgili çarpıcı sözler sarf etti.





BİR SONRAKİ ADIM EVLİLİK: HER GÜN ONDAN DOĞACAK ÇOCUKLARIMI DÜŞÜNÜYORUM

Haberin Devamı

Benny Blanco katıldığı yayında hayattaki “bir sonraki hedefinin” Selena Gomez ile bir aile kurmak olduğunu söyledi ve ufukta bir evlilik görünebileceğinin sinyallerini vermiş oldu. Blanco artık ilişkilerini bir adım öteye taşımak konusunda karalı gibi konuştu.

Ünlü yapımcı yayında Selena Gomez’le çocuk sahibi olmayı her gün düşündüğünü itiraf etti. Ona bunu söyleyip söylemediği sorulunca da buna “Bu benim için her gün konuşulan bir konu” diye yanıt verdi. Benny Blanco en sonunda Selena Gomez'le bir aile kurmayı arzu ettiğini itiraf etti

ORTADA DAHA TEKLİF YOK

Benny Blanco vaftiz çocukları ve birçok yeğeni olduğunu söyleyerek çocukları çok sevdiğini ve etrafta çocuklarla yaşamaya bayıldığını da anlattı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Yıllardır aradığı aşka sonunda kavuştu: Dünyanın en mutlu yeri senin yanın sevgilim Haberi görüntüle

Yakında bir evlilik teklifi olup olmadığı sorusunu yanıtsız bırakan Blanco “Her şeyi günü gününe yaşıyorum. Tek bildiğim Selena’ya baktığımda, ‘Bundan daha iyisinin olabileceği bir dünya yok’ diyorum. Ona da hep bunu söylüyorum.” dedi.





BİRBİRLERİNİ ANLATIRKEN BİLE KENDİLERİNDEN GEÇİYORLAR

Benny Blanco Selena Gomez’i anlatırken “O en havalı, en kibar, en tatlı kişi. O gerçekten benim en iyi arkadaşım gibi... Bütün gün gülüyoruz.” sözlerini kullandı. Selena Gomez de ilişkileri ilk ortaya çıktığı günlerde sevgilisi için “O başıma gelen en iyi şey. Bana bu gezegendeki herkesten daha iyi davranıyor” demişti.