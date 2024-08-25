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Bu küslük bitsin istiyor… Kral en sonunda ruhani liderlere gitti… ‘Ateşkes’ ufukta göründü…

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#Kral Charles#PRENS HARRY#İngiliz Kraliyet Ailesi
Bu küslük bitsin istiyor… Kral en sonunda ruhani liderlere gitti… ‘Ateşkes’ ufukta göründü…
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 17:36

İngiliz kraliyet ailesinin üzerinden son birkaç yıldır kalkmayan kara bulutlar artık çok kişinin malumu… Ailenin küçük prensi Harry’nin Meghan Markle’la evlendikten sonra başlayan sorunlar geçen yıllar içinde bir çığı gibi büyüdü ve deyim yerindeyse aile de bu çığın altında kaldı.

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Harry ve Meghan gözlerden uzakta bir yaşam için ABD’ye taşınalı 4 sene oldu. Ancak bu gözlerden uzak kalmalarını sağlamadığı gibi karı koca sürekli aile hakkında ses getiren ve tümü olumsuz olan yorumlar yapmaya devam ettikçe aradaki bağlar neredeyse tamamen koptu.

Bunlar yetmezmiş gibi Elizabeth’in ölümüyle uzun yıllar tahta çıkmayı bekleyen Charles kral olduktan kısa bir zaman sonra kansere yakalandı.

Bu küslük bitsin istiyor… Kral en sonunda ruhani liderlere gitti… ‘Ateşkes’ ufukta göründü…

Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen hem tedavi görüp hem de çalışan Charles’ın durumu umut vaat ediyor. Ancak aile tam bu haberi atlatmaya çalışırken William’ın eşi Kate Mİddleton’ın da kansere yakalandığı ortaya çıkınca her şey daha da endişe verici hale geldi.

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Bu süreçler boyunca Harry, kâh mahkemeler kâh Invictus Oyunları için olsun sık sık İngiltere’ye gidip geldi. Babası Charles’ın kanser olduğunu duyunca da küskün prens hiç tereddüt etmeden ilk uçağa atlayıp memleketine koştu.

 Ama ne yaparsa yapsın babasıyla olan küslüğünü bitirebilmek için elinden bir şey gelmedi. Chrles küçük oğluyla kanser olduğu ortaya çıktıktan sonra bir kez o da sadece 45 dakika görüştü.

Bu küslük bitsin istiyor… Kral en sonunda ruhani liderlere gitti… ‘Ateşkes’ ufukta göründü…

Harry’nin sonraki ziyaretlerindeyse hep yoğun olduğu bahanesiyle onun karşısına çıkmadı.

Yine de saray çevreleri Charles’ın oğluyla barışmak istediğini, özellikle de hastalandıktan sonra hayatın ne kadar kısa olduğunun bir kez daha farkına vardığı için aslında kalbinde bir yerde onu affetmek için çabaladığını söylemeye başladı.

Daily Mail’de yer alan çarpıcı bir habere göre artık aile içi küslükleri bitirmek isteyen Charles İngiltere kilisesinin ruhani liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Sarayı nileri gelen din görevlileri de Charles’a oğlu Harry’yle barışması için gereken manevi desteği verip tavsiyelerde bulundu.

Bu küslük bitsin istiyor… Kral en sonunda ruhani liderlere gitti… ‘Ateşkes’ ufukta göründü…

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Gözden KaçmasınAsi prens memleketine gidiyor ama elleri yine boş kalacak… Charles’tan oğluna soğuk duş: Babanız sizi göremeyecek kadar meşgulAsi prens memleketine gidiyor ama elleri yine boş kalacak… Charles’tan oğluna soğuk duş: Babanız sizi göremeyecek kadar meşgul!Haberi görüntüle

Gazete Kral Charles'ın ruhani liderlerden Prens Harry ile ilişkisini onarmayı düşünmesine yol açan tavsiyeler aldığını yazarken kralın tacı annesinden devraldığından beri bu konularda din adamlarına başvurduğunu yazdı.

Konuyla yakından ilgilenen bir kaynak Charles'ın dini liderlerle yaptığı görüşmelerden “manevi beslenme” aldığını ve son dört yılını eşi Meghan ve iki çocuğuyla birlikte Kaliforniya'da sürgünde geçiren Harry ile yakınlaşma fikrine artık daha açık olduğunu söyledi.

Kraliyet kaynaklarına göre İnanç her zaman Charles'ın hayatının bir parçası oldu. Kral olduğundan beri de özellikle aileyle ilgili konularda destek almaya devam ediyor.

Bu küslük bitsin istiyor… Kral en sonunda ruhani liderlere gitti… ‘Ateşkes’ ufukta göründü…

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Harry 2023’ün hemen başında piyasaya çıkan anı kitabı Spare’de Charles’ın eşi Kraliçe Camilla'yı “kötü üvey anne” ve “öteki kadın” gibi tabirlerle anlattı.

Bununla da kalmayıp milyonlar tarafından izlenen bir televizyon röportajında Kraliyet Ailesinin iki üyesinin oğlu Archie'nin ten rengi hakkında aşağılayıcı bir yorumda bulunduğunu iddia etti.

Sussex Dükü ve Düşesi'nin merhum Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları için İngiltere'ye gittiği Haziran 2022'den bu yana torunları Archie ve Lilibet'i göremeyen 75 yaşındaki Charles'ın bu ayrılıktan büyük acı duyduğu biliniyor.

Bu küslük bitsin istiyor… Kral en sonunda ruhani liderlere gitti… ‘Ateşkes’ ufukta göründü…

Charles’ın oğlu Harry’yi çok özlediği ve Camilla hakkındaki sözlerine rağmen onu yeniden bağrına basmak istediği uzun zamandır dillendiriliyor.

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Ancak bu barışın önündeki en büyük engel Prens William'ın uzlaşmaz tutumu… Charles Harry’yle barışmak istese de ağabeyi William’ın kardeşini affetmeye hiç niyeti olmadığı iddia ediliyor…

Gözden KaçmasınArtık kendi memleketinde bir evi bile yok... Kral Charles kanser oldu, küskün oğlu Harry hemen İngiltere’ye dönmek için harekete geçti…Artık kendi memleketinde bir evi bile yok... Kral Charles kanser oldu, küskün oğlu Harry hemen İngiltere’ye dönmek için harekete geçti… Haberi görüntüle
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#Kral Charles#PRENS HARRY#İngiliz Kraliyet Ailesi

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