Bu küslük bitsin istiyor ama kocasının öfkesinden korkuyor… ‘Keşke tek barışma fırsatını tepmeseydin eski dostum!’

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Aileye gelin geldiği günden beri kraliyetin en sevilen yüzü olmuştu. Güzelliği, zarafeti, üstlendiği rolü sanki doğuştan bir prenses gibi üzerine rahatça giymesi, peş peşe doğan çocukları ve ailenin tüm kaosuna rağmen onlara sevecen ve müşfik bir anne oluşu…

KATE ÇOK ÜZGÜN…

Harry ve Meghan’ın 2020’de aileye sırt çevirip ABD’ye gidişi sonrası prens kardeşler Harry ve William arasında başlayan ve senelerdir giderek derinleşen küslük kanser olduğunun ortaya çıkmasıyla dünya çapındaki milyonlarca hayranının yüreğini ağzına getiren Kate Middleton’ı çok üzüyor.

Ocak ayında karın bölgesinden bir operasyon geçiren ve sonrasında ortadan kaybolarak herkesi korkutan Kate Middleton mart ayında kanser olduğunu ve tedavi gördüğünü açıklamıştı.

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ŞU ANDA TEK ÖNCELİĞİ İYİLEŞİP YENİDEN AYAĞA KALKMAK

Galler Prensesi’nin şu anda kendi sağlığını ve tedavi sürecini her şeyin önüne koyduğu ve iyileşmeye odaklandığı biliniyor. Ancak güzel prenses, kocası William ve kayınbiraderi Harry arasındaki küslük yüzünden üzülmekten de vazgeçemiyor.

Kate ve Harry’nin bir zamanlar çok yakın olduğu ve küskün prens Meghan Markle’la evlenene kadar birbirlerine öz kardeş gözüyle baktıkları biliniyor.

“The King” kitabının yazarı, kraliyet uzmanı Christopher Andersen, Kate ve Harry'nin bir zamanlar çok yakın olmalarına rağmen, Kate’in küs kardeşler arasında herhangi bir barış görüşmesine öncülük etmeyeceğini, daha doğrusu istese de edemeyeceğini söylüyor.

“ESKİ DOSTUYLA” BARIŞMAYI ÇOK İSTİYOR: BİR ZAMANLAR KARDEŞ GİBİYDİLER

Andersen ikili arasındaki bağı “Kate Harry'ye yakındı, doğru. Aralarında özel bir bağ vardı. Aynı mizah anlayışını paylaşıyor ve aynı şakalara gülüyorlardı. Harry sık sık Kate'in hiç sahip olmadığı kız kardeşi olduğunu söylerdi. Tabii ki Kate kardeşlerin öpüşüp barışmasından daha iyi bir şey istemezdi. Böylece kraliyet ailesinin üzerinde dolaşan bulutlardan biri daha eksilmiş olur” diye anlatıyor.

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KOCASININ ÖFKESİNDEN ÇEKİNİYOR: ONUN SÖZÜNDEN ÇIKMAZ

Ancak Kate’in bu küslüğün bitmesi için bir şey yapamayacağını, elinin kolunun bağlı olduğunu da “Ama Kate her şeyden önce kocasına sadıktır. William'ın neden hala öfkeli olduğunu çok iyi anlıyor. Kate, başta kendi kanseri ve Kral'ın kanser mücadelesi olmak üzere, William'ın üzerinde bu kadar çok yük varken ona baskı yapmak niyetinde değil.” sözleriyle özetliyor.

Bir başka saray kaynağı da geçtiğimiz günlerde “Kate Harry'ye bakıyor ve çok kayıp bir ruh görüyor. Ona hala inanılmaz derecede düşkün ve kendisini tüm aileden tamamen koparmak zorunda kaldığı bu duruma geldiği için çok üzgün ve şimdi bu duvarları yıkmak da mümkün değil” yorumunu yaparak Kate’in çok istese de öfkesi dinmeyen William’a olan bağlılığının onu nasıl engellediğini anlatmıştı.

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İKİ KARDEŞİ BARIŞTIRMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞMIŞTI

Christopher Andersen, Kate’in başlangıçta kardeşleri bir araya getirmek için çaba sarf ettiğini, bu işe yaramayınca kocası William’ı yumuşatmaya çalıştığını söylüyor.

Ancak prensesin tüm çabaları Prens Harry’nin 2023’ün hemen başında piyasaya çıkan anı kitabı Spare’le birlikte son bulmuş… Harry büyük ses getiren kitabında tüm ailesini hedef almış ancak ağabeyi William ve yengesi Kate hakkında yenilip yutulması mümkün olmayan iddialarda bulunmuştu.

Saray kaynakları “Büyük resim artık Harry'yi içermiyor. Kraliyet ailesi tamamen Kral Charles ve Kate'in sağlığına, ailelerinin geleceğine ve tacın geleceğine odaklanmış durumda.” yorumunu yapıyor.

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KENDİ AİLESİNDE BÖYLE ŞEYLER YAŞAMAMIŞTI…

Kraliyet uzmanı Hilary Fordwich Kate’in bu küslükten aldığı yaranın büyüklüğünü “Prenses Catherine kardeş çekişmelerinin ya da ebeveyn kavgalarının olmadığı mutlu bir ailede yetişti. Aile istikrarına değer veriyor ve sakinliğinin bir kısmı da bu istikrarlı, sağlam aile geçmişinden kaynaklanıyor. Buna karşın Prens William, anne ve babası, merhum Prenses Diana ve şimdiki kral arasındaki şiddetli çekişmelere tanık oldu” diyerek anlatıyor.





TEK BARIŞMA UMUDUNU DA KENDİ ELLERİYLE ÇÖPE ATTI

Kate’in çok sevdiği ve sözünden çıkmadığı kocası William ve bir zamanlar kardeşi gibi gördüğü Prens Harry arasındaki küslüğe üzülmesi bir yana, düşman kardeşler geçtiğimiz günlerde anneleri Prenses Diana'nın ablası Lady Jane Fellowes'un kocası Lord Robert Fellowes'un cenaze törenindeydi.

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Kardeşler bırakın barışmayı cenaze töreni boyunca hiç yan yana gelmediler ve birbirlerinin yüzüne bile bakmadılar. Bu cenaze ziyareti yaz boyunca Harry’nin memleketine yaptığı en son ziyaret oldu.

Ve Harry bu geliş gidişler arasında bırakın ağabeyiyle barışmayı kanser olan babası Charles’ı bile sadece bir kere o da 45 dakikalığına görebildi.

HER ŞEY BELKİ DÜZELECEKTİ AMA O KİTABI YAZMADAN DURAMADI

Kraliyet uzmanları Harry’nin yaptığı son hamlenin daha doğrusu son hatanın onun William’la barışma ve paramparça olan aileyi bir araya getirmesinin tek şansını da ortadan kaldırdığına inanıyorlar.

Kardeşler arasındaki küslük Harry ve Meghan Markle'ın 2020'de kraliyeti terk etmeleriyle başlamıştı. Çiftin ülkeden ayrılma nedeni olarak, İngiliz medyasının dayanılmaz müdahaleleri ve ırkçı tutumları gösterilmişti.

Harry'nin otobiyografisi Spare’in (Yedek) yayınlanması, kraliyet ailesinin mahrem sırlarını ve kapalı kapılar ardında yaşananları ortaya döktüğü için yangını daha da körükledi.

“LÜTFEN ÇOCUKLAR, SON YILLARIMI IZDIRABA ÇEVİRMEYİN”

Kitapta Harry, 2019'daki bir tartışma sırasında William'ın Meghan'a “geçimsiz” ve “kaba” dediğini ve ardından kendisi araya girince onu yakasından tutup yere düşürdüğünü iddia etti. Harry bir köpek kabının üzerine düştüğü için vücudunda kesikler ve morluklar oluştu. Harry, babalarının kendilerine barışmaları için yalvardığını iddia etti ve Charles'ın babası Prens Philip'in 2021'deki cenaze töreninin ardından “Lütfen çocuklar, son yıllarımı ızdıraba çevirmeyin” diye yalvardığını söyledi.

Harry, kitabında yazdığı şeylerle belki de kısa bir sürede çözülebilecek bu karmaşayı öyle bir boyuta taşıdı ki William’la olan ilişkisi onarılamaz bir zarar verdi. Harry, bu kitabı yazarak aile üyelerini incitme niyetini inkar etse de aile sırlarını açık etmek bir yana diline doladığı William’ın kelliği gibi detaylar zaten yıllardır gergin olan tüm ipleri kopardı.

BEKLENEN ÖZÜR YİNE GELMEDİ

Harry’nin her şeyi mahveden kitabının ekim ayında yeni bir baskısının yapılacağı biliniyor. Birçokları prensin en sonunda bu bitmeyen kavgaya son vermek ve ülkesine gönül rahatlığıyla dönebilmek için kitapta bir güncelleme yapıp, önsöz kısmına ailesiyle ve özellikle de William’la ilgili iddialarına karşı bir özür kısmı eklemesini bekliyordu.

Ancak Harry bunu yapmaktan kaçındı ve William’la, Kate’le ve ona bu yazdıkları yüzünden kırgın ve kızgın olan tüm akrabalarıyla barışma fırsatını bir kez daha tepmiş oldu. Çünkü kardeşine duyduğu öfkeyi yenemeyen William’ın barışma için adım atmasının tek koşuşu kardeşinden gelecek samimi bir özürdü…