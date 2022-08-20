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Bu kız çocuğu şimdi ünlü bir oyuncu... İsminin anlamı 'canımın içi' demekmiş!

Güncelleme Tarihi:

#Bunları Biliyor Muydunuz#Gupse Özay#Kurtuluş Kuş
Bu kız çocuğu şimdi ünlü bir oyuncu... İsminin anlamı canımın içi demekmiş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 14:40

Gupse Özay, Halil İbrahim Ceyhan, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut bilinmeyen yönleriyle köşemizde...

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GUPSE ÖZAY

Çocukken evde maymun beslemi

◊ Çerkez kökenli bir ailenin kızı olan Gupse Özay’ın adının anlamı, ‘Canımın içi’ demekmiş.
◊ İlkokulda aktif bir öğrenci olan Özay, kendi yazdığı skeçleri oynayıp arkadaşlarını güldürürmüş.
◊ Küçük yaştayken evde maymun beslemek istemiş fakat maymun her yere çişini yapınca pişman olmuş.

Bu kız çocuğu şimdi ünlü bir oyuncu... İsminin anlamı canımın içi demekmiş


◊ Kilo aldığı dönemlerde göbek ve kol bölgesi şişen Özay’ın bacakları hep ince kalıyormuş. Bu yüzden etek giyerek kilolarını gizliyormuş.
◊ Oyunculuk öncesi yaklaşık 4 yıl reklam yazarlığı yapmış.
◊ Kendini iyi hissetmediği dönemlerde psikoloğa gidermiş. Öyle ki psikoloğuyla konuşmaya bayılırmış.
◊ Romantizme bir hayli uzakmış, hatta ‘Nefret ederim’ diyormuş.

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Bu kız çocuğu şimdi ünlü bir oyuncu... İsminin anlamı canımın içi demekmiş


Balık ve salata yemeklerde en sevdiği ikiliymiş.
◊ Adrenalini seviyormuş ve bu yüzden macera filmleri izliyormuş.
◊ Seyahat yapıyormuş hissine kapılmak için şehir belgeselleri izlemeyi severmiş.
◊ Boş zamanlarında eline kalemi alıp karakalem resimler çiziyormuş.

HALİL İBRAHİM CEYHAN

En çok ‘burnun estetik mi’ diye soruluyor

◊ Oyuncu ve şarkıcı Halil İbrahim Ceyhan’ın sanata olan ilgisi ilkokulda bando takımında, ortaokulda ise tiyatro kollarında yer alarak başlamış.

Bu kız çocuğu şimdi ünlü bir oyuncu... İsminin anlamı canımın içi demekmiş


◊ 17 yaşındayken klip çekimi için gittiği iş görüşmesi hayatının dönüm noktası olmuş. Sonrasında modellik, oyunculuk ve müzik hayatına yön vermiş.
◊ Bir dönem mankenlik yapmış ve bir yarışmada “Gelecek vaat eden erkek model” seçilmiş.
◊ Otomobillere ilgisi küçük yaşlarda başlayan Ceyhan, 10-12 yaşlarında annesinin arabasını kaçırmış.
◊ Söz ve müziği kendisine ait olan 100’den fazla bestesi varmış. ‘Beste fabrikatörü’ diye bilinen Serdar Ortaç’a birden çok albümde (‘Zil Zurna’ ve ‘Yaklaş’) şarkı vermiş.

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Bu kız çocuğu şimdi ünlü bir oyuncu... İsminin anlamı canımın içi demekmiş


◊ Kendisine en çok “Burnun estetik mi?” sorusu yöneltiliyormuş. Sanıldığının aksine hiç estetik olmamış.
◊ Çocukluk hayali oyuncak fabrikası açmakmış.
◊ Saatlere meraklı olan ünlü ismin, saat koleksiyonu varmış.

KURTULUŞ KUŞ-BURAK BULUT

Parmağı kesilmekten kurtuldu

◊ 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi Çıkış Yapan’ ödülünü almaya hak kazanan Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un çocukluk hayali hep şarkıcı olmakmış.
◊ Kurtuluş Kuş’un ses sanatçısı ve bestekâr Ramazan Kuş’un oğlu olduğunu biliyor muydunuz?
◊ Şarkıcılığa adım atmadan önce satış danışmanlığı, garsonluk ve pavyonda klavye çalmak gibi birçok meslekte çalışmış.
◊ Yaramaz bir çocukluk geçiren Kuş’un vücudundan birçok kırık ve dikiş izi varmış.
◊ Okulda yaşadığı bir kavga sonucu sol eli sıraya sıkışmış. İki parmağındaki tendomlar kopma noktasına gelmiş. Doktorların müdahalesiyle parmakları kurtulmuş.
◊ Hayattaki en büyük pişmanlığı babasının tüm ısrarlarına rağmen okulu bırakmakmış.
◊ Kurtuluş Kuş, en büyük mutluluğum “Altın Kelebek ödülünü aldığım gündü” diyor.
◊ Vücudunda 30’a yakın dövme varmış ve bunlardan 20’ye yakını babasıyla ilgiliymiş.

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Bu kız çocuğu şimdi ünlü bir oyuncu... İsminin anlamı canımın içi demekmiş

Asansörde yalnız kalmak en büyük korkusu

◊ Burak Bulut, çocukluğunun neredeyse tamamını çalışarak geçirmiş. Çalışmaya babasının dükkanını işleterek başlamış.
◊ Bankacılık bölümünden mezun olmuş.
◊ Resim, müzik, film ve şiir ile ilgilenmeyi seviyormuş.
◊ Otomobiller ve kameralar özel ilgi alanlarıymış.
◊ Köpekler ve asansörde yalnız kalmak en büyük korkularıymış.
◊ En büyük hayali dünya yıldızlarıyla aynı sahneyi paylaşmakmış.

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#Bunları Biliyor Muydunuz#Gupse Özay#Kurtuluş Kuş

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