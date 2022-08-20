Bu kız çocuğu şimdi ünlü bir oyuncu... İsminin anlamı 'canımın içi' demekmiş!

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Çocukken evde maymun beslemi
◊ Çerkez kökenli bir ailenin kızı olan Gupse Özay’ın adının anlamı, ‘Canımın içi’ demekmiş.
◊ İlkokulda aktif bir öğrenci olan Özay, kendi yazdığı skeçleri oynayıp arkadaşlarını güldürürmüş.
◊ Küçük yaştayken evde maymun beslemek istemiş fakat maymun her yere çişini yapınca pişman olmuş.
HALİL İBRAHİM CEYHAN
En çok ‘burnun estetik mi’ diye soruluyor
◊ Oyuncu ve şarkıcı Halil İbrahim Ceyhan’ın sanata olan ilgisi ilkokulda bando takımında, ortaokulda ise tiyatro kollarında yer alarak başlamış.
KURTULUŞ KUŞ-BURAK BULUT
Parmağı kesilmekten kurtuldu
◊ 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi Çıkış Yapan’ ödülünü almaya hak kazanan Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un çocukluk hayali hep şarkıcı olmakmış.
◊ Kurtuluş Kuş’un ses sanatçısı ve bestekâr Ramazan Kuş’un oğlu olduğunu biliyor muydunuz?
◊ Şarkıcılığa adım atmadan önce satış danışmanlığı, garsonluk ve pavyonda klavye çalmak gibi birçok meslekte çalışmış.
◊ Yaramaz bir çocukluk geçiren Kuş’un vücudundan birçok kırık ve dikiş izi varmış.
◊ Okulda yaşadığı bir kavga sonucu sol eli sıraya sıkışmış. İki parmağındaki tendomlar kopma noktasına gelmiş. Doktorların müdahalesiyle parmakları kurtulmuş.
◊ Hayattaki en büyük pişmanlığı babasının tüm ısrarlarına rağmen okulu bırakmakmış.
◊ Kurtuluş Kuş, en büyük mutluluğum “Altın Kelebek ödülünü aldığım gündü” diyor.
◊ Vücudunda 30’a yakın dövme varmış ve bunlardan 20’ye yakını babasıyla ilgiliymiş.
Asansörde yalnız kalmak en büyük korkusu
◊ Burak Bulut, çocukluğunun neredeyse tamamını çalışarak geçirmiş. Çalışmaya babasının dükkanını işleterek başlamış.
◊ Bankacılık bölümünden mezun olmuş.
◊ Resim, müzik, film ve şiir ile ilgilenmeyi seviyormuş.
◊ Otomobiller ve kameralar özel ilgi alanlarıymış.
◊ Köpekler ve asansörde yalnız kalmak en büyük korkularıymış.
◊ En büyük hayali dünya yıldızlarıyla aynı sahneyi paylaşmakmış.