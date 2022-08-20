Bu kız çocuğu şimdi ünlü bir oyuncu... İsminin anlamı 'canımın içi' demekmiş!

Haberin Devamı

GUPSE ÖZAY

Çocukken evde maymun beslemi

◊ Çerkez kökenli bir ailenin kızı olan Gupse Özay’ın adının anlamı, ‘Canımın içi’ demekmiş.

◊ İlkokulda aktif bir öğrenci olan Özay, kendi yazdığı skeçleri oynayıp arkadaşlarını güldürürmüş.

◊ Küçük yaştayken evde maymun beslemek istemiş fakat maymun her yere çişini yapınca pişman olmuş.

Haberin Devamı

◊ Kilo aldığı dönemlerde göbek ve kol bölgesi şişen Özay’ın bacakları hep ince kalıyormuş. Bu yüzden etek giyerek kilolarını gizliyormuş.◊ Oyunculuk öncesi yaklaşık 4 yıl reklam yazarlığı yapmış.◊ Kendini iyi hissetmediği dönemlerde psikoloğa gidermiş. Öyle ki psikoloğuyla konuşmaya bayılırmış.◊ Romantizme bir hayli uzakmış, hatta ‘Nefret ederim’ diyormuş.

Balık ve salata yemeklerde en sevdiği ikiliymiş.◊ Adrenalini seviyormuş ve bu yüzden macera filmleri izliyormuş.◊ Seyahat yapıyormuş hissine kapılmak için şehir belgeselleri izlemeyi severmiş.◊ Boş zamanlarında eline kalemi alıp karakalem resimler çiziyormuş.

HALİL İBRAHİM CEYHAN

En çok ‘burnun estetik mi’ diye soruluyor

◊ Oyuncu ve şarkıcı Halil İbrahim Ceyhan’ın sanata olan ilgisi ilkokulda bando takımında, ortaokulda ise tiyatro kollarında yer alarak başlamış.

Haberin Devamı

◊ 17 yaşındayken klip çekimi için gittiği iş görüşmesi hayatının dönüm noktası olmuş. Sonrasında modellik, oyunculuk ve müzik hayatına yön vermiş.◊ Bir dönem mankenlik yapmış ve bir yarışmada “Gelecek vaat eden erkek model” seçilmiş.◊ Otomobillere ilgisi küçük yaşlarda başlayan Ceyhan, 10-12 yaşlarında annesinin arabasını kaçırmış.◊ Söz ve müziği kendisine ait olan 100’den fazla bestesi varmış. ‘Beste fabrikatörü’ diye bilinen Serdar Ortaç’a birden çok albümde (‘Zil Zurna’ ve ‘Yaklaş’) şarkı vermiş.

◊ Kendisine en çok “Burnun estetik mi?” sorusu yöneltiliyormuş. Sanıldığının aksine hiç estetik olmamış.◊ Çocukluk hayali oyuncak fabrikası açmakmış.◊ Saatlere meraklı olan ünlü ismin, saat koleksiyonu varmış.

KURTULUŞ KUŞ-BURAK BULUT

Parmağı kesilmekten kurtuldu

◊ 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi Çıkış Yapan’ ödülünü almaya hak kazanan Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un çocukluk hayali hep şarkıcı olmakmış.

◊ Kurtuluş Kuş’un ses sanatçısı ve bestekâr Ramazan Kuş’un oğlu olduğunu biliyor muydunuz?

◊ Şarkıcılığa adım atmadan önce satış danışmanlığı, garsonluk ve pavyonda klavye çalmak gibi birçok meslekte çalışmış.

◊ Yaramaz bir çocukluk geçiren Kuş’un vücudundan birçok kırık ve dikiş izi varmış.

◊ Okulda yaşadığı bir kavga sonucu sol eli sıraya sıkışmış. İki parmağındaki tendomlar kopma noktasına gelmiş. Doktorların müdahalesiyle parmakları kurtulmuş.

◊ Hayattaki en büyük pişmanlığı babasının tüm ısrarlarına rağmen okulu bırakmakmış.

◊ Kurtuluş Kuş, en büyük mutluluğum “Altın Kelebek ödülünü aldığım gündü” diyor.

◊ Vücudunda 30’a yakın dövme varmış ve bunlardan 20’ye yakını babasıyla ilgiliymiş.

Haberin Devamı

Asansörde yalnız kalmak en büyük korkusu

◊ Burak Bulut, çocukluğunun neredeyse tamamını çalışarak geçirmiş. Çalışmaya babasının dükkanını işleterek başlamış.

◊ Bankacılık bölümünden mezun olmuş.

◊ Resim, müzik, film ve şiir ile ilgilenmeyi seviyormuş.

◊ Otomobiller ve kameralar özel ilgi alanlarıymış.

◊ Köpekler ve asansörde yalnız kalmak en büyük korkularıymış.

◊ En büyük hayali dünya yıldızlarıyla aynı sahneyi paylaşmakmış.