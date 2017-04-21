Bu kez sevinç gözyaşları döktüler

Daha önce Beyoğlu’ndaki oyunlarını sadece 20 kişi izlediği için “Neden bizi izlemeye gelmiyorlar” diyerek ağlayan zihinsel engelli tiyatro ekibi bu kez salonu dolu görünce sevinç gözyaşları döktü. Olayı duyunca çok üzüldüğünü ve salonu doldurmak için biletleri satın aldığını belirten Ökten Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi işadamı Emin Ökten, “Engelli kardeşlerimize karşı duyarsızlık var. Ben de buna dikkat çekmek istedim. Lütfen biraz daha duyarlı olalım” dedi. İsmail BAYRAK