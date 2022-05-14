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Bu kez sahne ışıkları yok... İşte en doğal Gülşen!

#Sıfır Makyaj Ünlüler#ASLI TANDOĞAN#Makyajsız Ünlüler
Bu kez sahne ışıkları yok... İşte en doğal Gülşen

Sahne kıyafetleri ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı makyajsız görüntülendi.

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Giydiği birbirinden iddialı sahne kostümleri ile adından söz ettiren Gülşen, önceki gün çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. Ünlü şarkıcı makyajsız hali ile dikkat çekti. 

Gözden Kaçmasın

Gülşenden eleştirilere yanıt: İşimi yapıyorumGülşen'den eleştirilere yanıt: İşimi yapıyorumHaberi görüntüle

ONLARI BİR DE MAKYAJSIZ GÖRÜN! 

Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık  objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar...  İşte o ünlüler!

BU NE GÜZELLİK AYŞEGÜL

İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve kızı Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız, bir sıcak bir soğuk giden havaların kurbanı oldu. Soğuk algınlığı geçiren Yıldız, fotoğrafını "Yaz geliyor diye sevinirken hasta olmak... Aman dikkat havalar çok dengesiz. Suratsızlığım için de kusura bakmayın artık" notuyla Instagram'da paylaştı.

Ayşegül Yıldız'ın bir çok ünlü ismin aksine makyaj yapmadan ve filtre kullanmadan yayınladığı fotoğrafa beğeni yağdı. 

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Takipçileri Ayşegül Yıldız'a "Bu ne güzellik' diye sordu...

Bu kez sahne ışıkları yok... İşte en doğal Gülşen

 

KENDİNİ DOĞAYA BIRAKTI

Oyuncu Aslı Tandoğan arkadaşlarıyla birlikte yoga kampına gitti. Şehir hayatından uzakta stres atan güzel oyuncu makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu kez sahne ışıkları yok... İşte en doğal Gülşen

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Aslı Tandoğan kendini yogaya verdi. Arkadaşlarıyla birlikte Fethiye'ye giden ve kamp yapan güzel oyuncu hem temiz havanın tadını çıkardı hem de ruhunu dinlendirdi.

Sıfır makyaj pozlarını da sevenleriyle paylaşan Tandoğan altına, 'Huzurun her rengi' notunu düştü. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve 'yok böyle güzellik', 'Çok güzelsiniz Aslı Hanım' şeklinde yorumlar aldı.

SERENAY SARIKAYA

Sarıkaya'nın makyajsız pozlarını hayranlarının beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'Aşk yaramış, Serenay kendini buldu' yorumları yapıldı.  Sarıkaya'nın paylaşımı 400 binden fazla beğeni aldı.

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Bu kez sahne ışıkları yok... İşte en doğal Gülşen

ŞEBNEM FERAH

Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafında filtre dahil kullanmayan Ferah'a çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bir takipçisi ünlü şarkıcıya 'Ruhunun, kalbinin güzelliği var bu resimde.. bayıldım..' yorumunu yaptı.

Bu kez sahne ışıkları yok... İşte en doğal Gülşen

PINAR ALTUĞ

Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını paylaştı. Bir çok takipçisi Altuğ’un fotoğrafını doğal bulup beğeni yağmuruna tutarken bir kullanıcının  "Yaptırmadığı estetik yok, ne doğallığı. Her zaman mükemmel görünmek zorunda değil elbette, ama 'doğal' demeniz komik" yazması ünlü sunucuyu çok kızdırdı.

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Bu kez sahne ışıkları yok... İşte en doğal Gülşen

BERFU YENENLER

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, YouTube kanalı için video çekti. Takipçilerini anne ve babasıyla tanıştıran Yenenler, sıfır makyaj kamera karşısına geçti. Videoda hazırlık sürecine de yer veren tescilli güzel "Fark ettiyseniz saçlarım ıslak ve yüzümde sıfır makyaj var! Sıfır.. sıfır..." dedi. Yenenler'in videosuna yorum yağdı.

Bu kez sahne ışıkları yok... İşte en doğal Gülşen

ESRA DERMANCIOĞLU

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteri ile hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu, modaya uydu. Ünlü oyuncu sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

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Bu kez sahne ışıkları yok... İşte en doğal Gülşen

GÜLŞEN

Ünlüler arasında yaygınlaşan sıfır makyaj fotoğraf modasına popçu Gülşen de uydu...  Ünlü şarkıcı, fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Zaman zaman estetik yaptırdığı yönünde haberler çıkan Gülşen, 'dudaklarımda müdahale yok' dedi.

Bu kez sahne ışıkları yok... İşte en doğal Gülşen

 

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#Sıfır Makyaj Ünlüler#ASLI TANDOĞAN#Makyajsız Ünlüler

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