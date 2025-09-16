Hayranları bu kez ona bu kılığı yakıştıramadı... 'Çok aşık olduğun nişanlın sana bir şey söylemiyor mu!'

Haberin Devamı

Elbiseleri, takıları, saç modelleri hatta kırmızı halıda kameralara bakışları bile herkesten olabildiğince farklı olmak zorunda. Genel olarak hayranları da onları böyle iddialı bir şekilde görmek istiyor zaten.

Ama bazen de ünlülerin kılık ve kıyafetleri hayranlardan acımasız eleştiriler alabiliyor.

Beğenilmemek, eleştirilmek bir yana sosyal medyada da "topun ağzına gelip" pek de hoşlanmayacakları sözler duyabiliyorlar.

İşte Harper's Bazaar dergisinin düzenlediği akşam yemeğine katılan bazı ünlüler de bu tür eleştirilerden nasibini aldı.

PÜSKÜLLÜ ETEĞİNİ HAYRANLARI ÇOK BEĞENMEDİ

New York'ta bir otelde düzenlenen yemeğe katılanlardan biri de ünlü şarkıcı Dua Lipa oldu. Kısa süre önce 30 yaşına giren Lipa, o gece için iki renkli bir kıyafet giydi...

Haberin Devamı

İç kısmı bej renginde olan elbisenin dışı ise siyahtı. Lipa'nın mayo benzeri bir iş giyim tercih ettiği elbisenin etekleri ise püskül şeklindeydi.

Boynuna ilginç tasarımlı bir kolye takan Dua Lipa, görünümünü siyah ayakkabılarla tamamladı. Koyu renk uzun saçları ile genelde olduğu gibi açık bırakılmıştı.

Genelde iddialı sahne kıyafetleri ya da günlük hayattaki giyimi beğenilen Dua Lipa bu kez hayranlarından farklı eleştiriler aldı.





'SANKİ SİLİKONLARININ SINIRLARINI HERKESE GÖSTERİYOR'

Bir süre önce oyuncu Callum Turner ile nişanlandığını doğrulayan Dua Lipa'nın hayranları kıyafetinin içindeki bej rengi bölümün göğüslerine taktırdığı silikonların sınırlarını gözler önüne serdiğini ileri sürdü. Bu görüntünün de tuhaf olduğunu belirttiler.

Bir hayranı "Siz bu görüntüye gösterişli mi diyorsunuz? Bence sanki farklı bir iş yapıyormuş ve vardiyası yeni bitmiş gibi görünüyor" dedi.

Hatta bazı hayranları Dua Lipa'nın böyle giyinerek sanki yeni bir sevgili bulmaya çalıştığını ileri sürdü.

Haberin Devamı

Bu arada Dua Lipa'ya sosyal medyada "Nişanlın bu tarz giyinmeni eleştirmiyor mu?" diyenler bile çıktı.





İKİ AY ÖNCE NİŞAN SÖYLENTİLERİNİ DOĞRULADI

Dua Lipa, bir süredir ilişki yaşadığı İngiliz oyuncu Callum Turner ile nişanlandığı söylentilerini Vogue dergisine verdiği röportajda doğruladı. Şarkıcı "Evet nişanlandık... Bu çok heyecanlı" sözleriyle aylardır ortada dolaşan söylentileri ilk ağızdan doğruladı.

Arnavut asıllı şarkıcı "Birlikte yaşlanmaya, hayatı görmeye ve sonsuza kadar en iyi arkadaş olmaya karar vermek gerçekten özel bir duygu" diye sürdürdü sözlerini.

Bu haberin üzerinden birkaç ay geçmişti ki Lipa ile Turner'ın sadece özel hayatlarında değil iş hayatında da birçok şey paylaşacağı ortaya çıktı. Çift, TwentyTwo Films Limited adlı bir yapım şirketi kurdu. Lipa ile Turner şirketin yarı yarıya ortağı oldu.

Haberin Devamı