Bu kez de çocuk kavgasına tutuştular… Biri üçüncü bebeğin hayalini kuruyor... Biri kenarda para hesabı yapıyor

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Son zamanlarda evliliklerinin bir kriz döneminden geçtiği söylense de verdikleri samimi pozlarla sürekli bu durumu yalanlayan Prens Harry ve Meghan Markle’ın bu kez de çocuk kavgasına tutuştuğu iddia edildi.

Evliliğinde pek de mutlu olmadığı söylenen Harry’nin üç çocuk istediği ve bu yüzden çaresizce çabaladığı Meghan Markle’ın ise ailesini genişletmek yerine işlerini büyütmek ve markasını geliştirmek istediği konuşuluyor.

Çiftin yedi yıllık evliliğinde ipler gerilirken Meghan Markle kendini tamamen As Ever markasına odaklanmış durumda.

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40 yaşındaki Sussex Dükü, 43 yaşındaki eşi Meghan’ın 6 yaşında Prens Archie ve 4 yaşında Prenses Lilibet adında iki çocukları var.

Daha önce çiftin iki çocukta kalmak konusunda kararlı oldukları söyleniyordu ancak anlaşılan Harry’nin bu konudaki fikri değişti.

Bu fikir değişikliğinin ardında ise Harry’nin babası Charles ve ağabeyi William’la olan kavgasının acısını dindirme isteği yatıyor.

Harry ailesiyle, özellikle de kanser olan babasıyla barışmak istese de bunu bir türlü başaramadı.

Kraliyet kaynakları durumu “Herkes, bu ikinci çocuk isteğinin, babası ve kardeşi ile yaşadıklarına bir tepki olduğunu söylüyor. Artık ailesinden tamamen uzaklaştırıldığı için, kendi başına daha büyük bir aile kurma ihtiyacı duyuyor gibi görünüyor” şeklinde yorumluyor.

Meghan Markle’ın ise bu istek karşısında şaşkına döndüğü ve büyük bir aile istemediğini her zaman açıkça belirten Düşesin kocasına şiddetle karşı çıktığı iddia ediliyor.

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Hayatının bu noktasında bir kez daha hamileliği göze alamayacağı söylenen Meghan’ın ise bir kraliyet evliliği yaptığı için eksik kalan bir “detayın” peşine düştüğü iddia ediliyor.

Düğününden önce birçok Hollywood yıldızının yaptığı gibi evlilik öncesi anlaşması imzalayamayan Meghan’ın şimdi bu işin peşine düştüğü ve olası bir boşanma durumunda kendini ve şirketini garanti almanın yollarını aramaya başladığı konuşuluyor.