×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Bu kez de çocuk kavgasına tutuştular… Biri üçüncü bebeğin hayalini kuruyor... Biri kenarda para hesabı yapıyor

Güncelleme Tarihi:

#Prens Harry#Meghan Markle#Evlilik Öncesi Anlaşma
Bu kez de çocuk kavgasına tutuştular… Biri üçüncü bebeğin hayalini kuruyor... Biri kenarda para hesabı yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 15:40

Son günlerde tıpkı Hollywood yıldızları gibi adları sürekli manşetlerde yer alan “asi prens” ve “istenmeyen gelin” lakaplı eşi bir kez daha evlilikleriyle ilgili bir iddiayla gündemde.

Haberin Devamı

Son zamanlarda evliliklerinin bir kriz döneminden geçtiği söylense de verdikleri samimi pozlarla sürekli bu durumu yalanlayan Prens Harry ve Meghan Markle’ın bu kez de çocuk kavgasına tutuştuğu iddia edildi.

Bu kez de çocuk kavgasına tutuştular… Biri üçüncü bebeğin hayalini kuruyor... Biri kenarda para hesabı yapıyor

Evliliğinde pek de mutlu olmadığı söylenen Harry’nin üç çocuk istediği ve bu yüzden çaresizce çabaladığı Meghan Markle’ın ise ailesini genişletmek yerine işlerini büyütmek ve markasını geliştirmek istediği konuşuluyor.

Çiftin yedi yıllık evliliğinde ipler gerilirken Meghan Markle kendini tamamen As Ever markasına odaklanmış durumda.

Bu kez de çocuk kavgasına tutuştular… Biri üçüncü bebeğin hayalini kuruyor... Biri kenarda para hesabı yapıyor

Haberin Devamı

40 yaşındaki Sussex Dükü, 43 yaşındaki eşi Meghan’ın 6 yaşında Prens Archie ve 4 yaşında Prenses Lilibet adında iki çocukları var.

Daha önce çiftin iki çocukta kalmak konusunda kararlı oldukları söyleniyordu ancak anlaşılan Harry’nin bu konudaki fikri değişti.

Bu fikir değişikliğinin ardında ise Harry’nin babası Charles ve ağabeyi William’la olan kavgasının acısını dindirme isteği yatıyor.

Bu kez de çocuk kavgasına tutuştular… Biri üçüncü bebeğin hayalini kuruyor... Biri kenarda para hesabı yapıyor

Harry ailesiyle, özellikle de kanser olan babasıyla barışmak istese de bunu bir türlü başaramadı.

Kraliyet kaynakları durumu “Herkes, bu ikinci çocuk isteğinin, babası ve kardeşi ile yaşadıklarına bir tepki olduğunu söylüyor. Artık ailesinden tamamen uzaklaştırıldığı için, kendi başına daha büyük bir aile kurma ihtiyacı duyuyor gibi görünüyor” şeklinde yorumluyor.

Bu kez de çocuk kavgasına tutuştular… Biri üçüncü bebeğin hayalini kuruyor... Biri kenarda para hesabı yapıyor

Meghan Markle’ın ise bu istek karşısında şaşkına döndüğü ve büyük bir aile istemediğini her zaman açıkça belirten Düşesin kocasına şiddetle karşı çıktığı iddia ediliyor.

Haberin Devamı

Hayatının bu noktasında bir kez daha hamileliği göze alamayacağı söylenen Meghan’ın ise bir kraliyet evliliği yaptığı için eksik kalan bir “detayın” peşine düştüğü iddia ediliyor.

Bu kez de çocuk kavgasına tutuştular… Biri üçüncü bebeğin hayalini kuruyor... Biri kenarda para hesabı yapıyor

Düğününden önce birçok Hollywood yıldızının yaptığı gibi evlilik öncesi anlaşması imzalayamayan Meghan’ın şimdi bu işin peşine düştüğü ve olası bir boşanma durumunda kendini ve şirketini garanti almanın yollarını aramaya başladığı konuşuluyor.

Gözden KaçmasınKüçük prensesin yüzünü yıllar sonra yaş gününde gösterdi: İyi ki doğdun güzel kızımKüçük prensesin yüzünü yıllar sonra yaş gününde gösterdi: İyi ki doğdun güzel kızım!Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınOnları hiç böyle görmediniz Megan ve Harry’den doğumhanede dans: Kızımız bir türlü dünyaya gelmek istemeyince...Onları hiç böyle görmediniz! Megan ve Harry’den doğumhanede dans: Kızımız bir türlü dünyaya gelmek istemeyince...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Prens Harry#Meghan Markle#Evlilik Öncesi Anlaşma

BAKMADAN GEÇME!