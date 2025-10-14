Bu kez aşk değil öfke bacayı sardı: Eski kocasıyla birlik olup yeni kocasını işten attırmış... Bana yalancı diyene bakın!

Haberin Devamı

Bu ilginç hatta daha da ötesi kavganın kahramanları, bir TV kanalı için hazırladıkları emlak programıyla tanınan Christina Haack ile geçen yıl resmen boşandığı ama hesaplaşmasının bir türlü bitmediği kocası Joshua Hall… Tabii işin içinde Haack'ın bir önceki eski kocası Tarek El Moussa da var.

Gelin bir bakalım, ardı ardına olaylar yaşayan bu cephede en son neler yaşandı.

BOŞANDILAR AMA ÖFKE BİTMEDİ: 'BEN YALANCI DEĞİLİM'

Öncelikle durumu "Eski çift arasında aşk değil de öfke bacayı sardı" diye özetleyebiliriz.

Christina Haack'ın, 2021'de evlenip geçen yıl boşandığı üçüncü kocası Joshua Hall, sosyal medya üzerinden yıldıza "yalancı" dedi.

Haberin Devamı

Christina Haack da bunun altında kalmadı ve eski kocasına "Ben yalancı değilim... Bu çok tuhaf. Dürüst olmam gerekirse onun 15 dakikası neredeyse doldu.. Belki de böyle tuhaf ayrıntılar paylaşmaya bir son vermesinin zamanı gelmiştir" diye yazdı.

Daha da ileri gidip "Asla yalancılarla tartışmayın. Çünkü kazanamazsınız... Onlar kendi yalanlarına kendileri inanırlar" diye sürdürdü paylaşımını.

Bu kavga, Christina Haack'ın biten evliliğiyle ilgili olarak People dergisine verdiği röportajın ardından geldi.





ONU PROGRAMDAN ÇIKARMASI İÇİN ESKİ KOCASINDAN YARDIM İSTEDİ

Haack, bir türlü dost kalmayı başaramadığı eski kocası Hall'un birlikte kamera karşısına geçtikleri The Flip Off adlı yarışmanın kadrosundan çıkarılmasını isteyen kişinin kendisi olduğunu da saklamadı.

Hatta bu konuda ona yardımcı olan da yine aynı programda görev alan iki önceki eski kocası Tarek El Moussa.

Programda, Haack ile Hall bir takım, El Moussa ile yeni karısı Heather El Moussa da başka bir takım olarak kamera karşısına geçiyordu.

Haack, Tarek El Moussa'ya "Joshua'yı bu programdan atalım" diyerek kişisel olarak ricada bulundu. O da eski karısını kırmayıp bu ricayı kabul etti.

Haberin Devamı

Christina Haack'a sorarsanız "bu, TV programının geleceği açısından en iyi karardı. Ona göre program gayet iyi gidiyor ve eğer Joshua Hall programda kalsaydı durum daha farklı olabilirdi.





EVLİLİKLERİ KISA SÜRDÜ

Christina Haack ile Joshua Hall 2002 yılında evlendi. Ama evlilik öyle çok da uzun sürmedi. Geçen yıl yollarını ayırdılar. Bu süreçte Christina Haack, boşandığı kocası hakkında bazı ilginç açıklamalarda bulundu. Bazen de bunun için sosyal medya hesabını kullandı.

Haack'ın söylediği bazı şeyler de belli ki Josh Hall'u kızdırdı.. Ki bunlar arasında kişiliğine yönelik olanlar da vardı.

Haberin Devamı

Haack'ın ileri sürdüğüne göre Josh Hall'un kendine güvensiz olduğu bazı noktalar vardı. Ayrıca iki çocuğunun babası eski kocası Tarek El Moussa ile samimiyetini ise kıskanıyordu.





'HİÇ OLGUN BİR DAVRANIŞ DEĞİL'

İşte bütün bunların üzerine Josh Hall, İngiliz Daily Mail gazetesine bir röportaj verdi ve eski karısının bazı sözlerini yalanladı.

Hall, aslında kamuoyunun gözleri önünde böylesine bir çekişme ve husumet yaşamak istemediğini belirtti.

Josh Hall "İkimizin de çocuklarına ve ailelerine saygılı olmaya çalıştım. Ama şimdi bir şeyler söylemeliyim. Cünkü ne yazık ki inanlar sadece onun söylediklerini okuyor" dedi.

Haberin Devamı

44 yaşındaki Hall, her ne kadar hem Christina Haack'ın hem de kendisinin ekran sayesinde tanındığının farkında olsa da yine de boşanmalarının aslında kamuoyunun ilgi alanına girmemesi gerektiğini savundu.

Elbette sosyal medyada da bu konuda bazı paylaşımlar yapılabileceğini belirten Hall 'Yine de sinirli bir genç gibi davranmanın' kendisinin yapacağı bir şey olmadığını sözlerine ekledi.

Gözden Kaçmasın İlk karısından dayak yemişti... Boşandıktan altı ay sonra yeniden nişanlandı Haberi görüntüle





'SAHİP OLDUĞUM HER ŞEYİ ONUNLA PAYLAŞTIM'

Evlilikleri resmi olarak sona ermeden öne 42 yaşındaki Christina Haack, eski kocasının kendisinden aylık 65 bin dolar nafaka istediğini söylemişti. Ama Josh Hall bu iddiayı reddetti.

Haberin Devamı

Sonra da "Kesinlikle benden daha fazla para kazandı. Ben de elimden geleni verdim" diye konuştu... Bu arada Christina Haack'ın 25 milyon dolar serveti olduğunu da not düşelim

Hall ilişkileri boyunca sahip olduğu her şeyi Haack ile paylaştığını da sözlerine ekledi.Sonra da "Kesinlikle benden daha fazla para kazandı. Ben de elimden geleni verdim" diye konuştu... Bu arada Christina Haack'ın 25 milyon dolar serveti olduğunu da not düşelim

Hall ilişkileri boyunca sahip olduğu her şeyi Haack ile paylaştığını da sözlerine ekledi.





BOŞANIRKEN KARISINDEN EV, ARAZİ, LÜKS OTOMOBİLLER ALDI

Yapılan boşanma anlaşmasına göre Christina Haack, eski kocasına 300 bin dolar ödedi...Bunun yanı sıra eski kocasının avukatlık ücreti olan 40 bin doları ve yasal giderler için gereken 100 bin dolar da onun cebinden çıktı.

Josh Hall da bu olaylı ayrılık için kendisinin de 25 bin dolar gibi bir harcama yaptığını savundu.

Resmi boşanma sırasında her ikisi de eş nafakası haklarından ise feragat eti.

Ama görünüşe göre bu boşanmadan kazançlı çıkan taraf Josh Hall oldu...