Bu kez acı gerçeği çocuklarından duydu: Baba sen iki kez boşandın, bize ilişki tavsiyesi verme!

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Ben Affleck, geçtiğimiz gün katıldığı bir programda yaptığı itiraflarla gündemde…

Ünlü oyuncu Jennifer Lopez ve Jennifer Garner ile olan başarısız evliliklerinin ardından çocuklarının ondan ilişki tavsiyesi almak istemediğini itiraf etti.

54 yaşındaki Affleck'in, kendisiyle aynı yaşta olan eski eşi Jennifer Garner'dan Violet (20), Fin (17) ve Sam (14) adında üç çocuğu bulunuyor.

Bu hafta Jimmy Kimmel Live programına katılan oyuncu, zaman zaman çocuklarına hayat dersleri vermeye çalıştığını ancak onların buna iğneleyici yanıtlar verdiğini söyledi.

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Üç çocuk babası Affleck şunları anlattı: "Mesela 'Biliyor musunuz, o ilişkideki mesele şu ki...' diye söze başlıyorum; 17 yaşındaki çocuğum bana dönüp 'Aa, sanki ilişki uzmanı sensin, öyle mi?' diyor."

Affleck ve Garner 2005'ten 2015'teki ayrılıklarına kadar evli kalmış, boşanma süreçleri ise 2018'de resmen tamamlanmıştı.

Oscar ödüllü sinemacı daha sonra, 2004 yılında nişanlarını bozmuş olmalarına rağmen, 2022-2024 yılları arasında 57 yaşındaki Jennifer Lopez ile bir evlilik daha yaptı.

Affleck, sunucu Jimmy Kimmel'a durumu şöyle açıkladı: "Tavsiyeler veriyor, onlarla konuşuyor ve her ebeveynin yaptığı gibi onlara ebeveynlik yapmaya çalışıyorum. Fark ettim ki artık gözlerini deviren tek bir ergen yok. Yemek masasında bir konuya giriyorum, bakışlarıyla birbirlerine işaret ettiklerini yakalıyorum ve bu hikâyedeki karikatür tipin ben olduğumu anlıyorum."

Ünlü oyuncu çocukları büyüyüp iğneleyici laflar etmeye başlamadan önce, kendini hep "havalı baba" olarak hayal ettiğini söyledi.

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Affleck daha sonra Fin'in sivri diliyle ilgili bir anısını paylaştı.

"Onlarla bir kitapçıya gitmiştim... Fransız bir yazarın *Her Şey İçin Özür Dilerim* (I’m Sorry for Everything) adlı bir kitabı vardı; çocuğum ifadesiz bir yüzle bana dönüp 'Aa bak baba, bu senin otobiyografin' dedi."

Ünlü yıldızın suç/gerilim türündeki Animals filminde sevgilisini oynaması için önce eski eşi Jennifer Garner'a teklif götürmüş ancak sonra rolü Kerry Washington'a vermişti.

Ben Affleck Entertainment Weekly'ye verdiği demeçte bu teklifi neden eski karısına yaptığını "İçimden 'Tanrım, Jen Garner bu rol için harika olurdu' diye düşündüm," dedi. "Ayrıca şöyle bir avantajı da vardı: Çocuklarımızı daha fazla görebilecektik çünkü dönüşümlü bir düzenimiz var; bir hafta onda, bir hafta bende kalıyorlar. Programlarımızı buna göre ayarlayabileceğimizi düşündüm." sözleriyle açıklamıştı.

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Ben Affleck Jennifer Garner için "Açıkçası onunla çalışmayı çok isterim. O harika biri, çok iyi arkadaşız, ona büyük bir minnet duyuyorum ve aramızdaki ilişki çok güzel." dese de Garner bu teklifi kabul etmeyip eski kocasına aralarındaki geçmişin işlerini etkilemesinden korktuğunu söylemişti.

Ben Affleck, Jennifer Lopez’le evliliğinin sarsılmaya başladığı dedikoduları çıktıktan hemen sonra sık sık bir önceki eski eşi Jennifer Garner’le görülmeye başlamış, boşanma gerçekleştikten sonra bu görüşmeler giderek daha sıklaşmıştı.

Hatta bu yüzden ünlü oyuncunun aslında her şeyden vazgeçip Jennifer Garner’a geri dönmek istediği bile konuşulmuştu.

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İkili 8 yıl önce resmen boşanmış olsalar da üç çocukları için neredeyse bütün tatillerini ve özel günlerini birlikte geçirmeye devam ediyor.