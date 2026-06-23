'Bu kel adamı rol için de olsa öpemem' diye düşünmüştü.... Ünlü oyuncu genç yaşında öldü... O öpücük unutamadığı buruk bir hatıra olarak kaldı

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Üstelik o sahnelerden bazıları çekilip bittikten sonra bile bazen oyuncuların zihninde silinmez izler bırakıyor.

İşte bir döneme damga vuran The Sopranos dizisinde, başrol oyuncusu James Gandolfini ile Sarah Shahi'nin kamera karşısına geçtiği sahne de onlardan biri...

Gandolfini'nin 51 yaşında kalp krizinden ölmesinin ardından başlarda zorlandığı o sahne de Shahi için unutamayacağı bir meslek hatırası olarak kaldı.

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KATILDIĞI PROGRAMDA O SAHNEYİ ANLATTI

Şu anda 46 yaşında olan Shahi, katıldığı bir podcast yayınında Gandolfini ile oynadığı o sahneyi ve sahnenin kamera arkasını anlattı.

Bossticks adlı yayında konuşan Sarah Shahi, James Gandolfini ile oynadığı o sahnedeki öpücüğün meslek hayatının en iyisi olduğunu saklamadı.

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Shahi, çekimden önce kendi kendine "bu iri yarı, kel olmaya başlamış adamdan etkilenmiş gibi nasıl rol yapabileceğini" düşünmüş önce anlattığına göre.

Sonrasını da "Ama oldu işte. Hem de nasıl! Bu, benim en iyi kamera önü öpüşmemdi" diye tarif etti.





MANTARLARIN ÜZERİNE BAHARAT DÖKTÜRDÜ

James Gandolfini'nin metot oyunculuğuna bağlı olduğunu hatırlatan Sarah Shahi, bu yüzden de canlandırdığı karakteri tam yansıtabilmek için bazı istekleri oluyordu.

O sahnede de senaryo gereği mantar yiyeceklerdi. Gandolfini gerçekten kurutulmuş mantarlar istedi. Üzerine de karabiber ve bolca başka baharatlar koymalarını söyledi.

Bütün bunlar yapıldıktan sonra da gerekli öpücük sahnesi geldi. O anlarda da Gandolfini ile hiç beklemedikleri kadar uyumlu olduklarını fark etti Shahi.

Sarah Shahi başlangıçta hiç istemediği o sahne hakkında "Meslek hayatımın en iyi öpüşme sahnesiydi" diye konuştu.

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SAHNE DÖRT KERE ÇEKİLDİ

Sahnenin dört kere çekildiğini ve her seferinde de yönetmen "Kestik" diye seslendiği halde birbirlerini öpmeyi sürdürdüklerini ekledi.

Sarah Shahi, The Sopranos dizisirde Sonya Aragon karakterine hayat vermişti.

Shahi, bugün o sahneyi biraz da buruk bir şekilde hatırlıyor. Çünkü James Gandolfini, 19 Haziran 2013 günü İtalya'nın başkenti Roma'da tatildeyken kalp krizi nedeniyle öldü.

The Sopranos dizisiyle özdeşleşen Gandolfini hayata veda ettiğinde sadece 51 yaşındaydı.

İtalyan kökenli Amerikalı bir mafya ailesinin öyküsü üzerine kurulu olan The Sopranos, 1999 yılında yayın hayatına başladı. Bir dönemin ünlü dizilerinden biri olan The Sopranos 2007 yılında final yaptı. Dizide Tony Soprano karakterine hayat veren Gandolfini de dizinin bitmesinden altı yıl sonra hayata veda etti.

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